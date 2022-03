Microsoft past tool voor 'productiviteitsscore' aan na kritiek

Microsoft past de Productivity Score-functionaliteit in Microsoft 365 aan. De tool zal geen gebruikersnamen tonen en alleen geaggregeerde data bevatten, die niet te herleiden is naar individuen. De aanpassingen komen na felle kritiek van privacyexperts.

Tijdens de previewfase had de Productivity Score-functie in Microsoft 365 een optie om per gebruiker te zien wat die de afgelopen 28 dagen heeft gedaan in de software. Microsoft meldt nu dat die functionaliteit in zijn geheel verwijderd wordt, naar aanleiding van de kritiek die daar op kwam. Privacyonderzoekers noemden de tool van Microsoft een 'complete surveillancetool'.

De Productivity Score-functie blijft bestaan, maar die zal alleen geaggregeerde data tonen op organisatieniveau. Niemand binnen een organisatie kan de functie gebruiken om te zien hoe individuele gebruikers apps en diensten van Microsoft 365 gebruiken, zegt Microsoft.

Ook past Microsoft de interface aan om het naar eigen zeggen duidelijker te maken dat Productivity Score een maatstaf is om 'de adaptatie van technologie' binnen een organisatie te beoordelen en niet bedoeld is om te oordelen over het gedrag van gebruikers. Microsoft stelt dat er 'de afgelopen dagen verwarring is ontstaan over de mogelijkheden van het product'. Volgens het bedrijf was de tool nooit ontworpen om een score te geven aan individuele gebruikers.