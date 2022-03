Wyze kondigt 20 dollar kostende smartwatch aan

Wyze, een fabrikant die met name bekend is van zijn beveiligingscamera's voor consumenten, kondigt een smartwatch aan. De Wyze Watch is er in varianten van 47mm en 44mm en heeft onder andere een hartslagmeter en bloedzuurstofmeter.

Wyze laat klanten de smartwatch vooruitbestellen op zijn website. Daarbij staat dat het om een preorder gaat die in februari wordt geleverd. De grootste versie van het aluminium horloge heeft een 1,75"-lcd met een resolutie van 320x385 pixels en een 300mAh-accu, die goed zou zijn voor een batterijduur van negen dagen bij 'normaal gebruik'. Het gewicht is 46,6 gram.

De kleinere uitvoering heeft een 1,4"-lcd met een resolutie van 320x320 pixels, een 260mAh-accu en een gewicht van 40 gram. De horloges zijn waterdicht met een ip68-rating en voorzien van een hartslagsensor, bloedzuurstofmeter en acceleratiesensor. De hartslagmeter kan volgens de Wyze-website maximaal eens per vijf minuten een waarde meten.

Er is integratie met Google Fit en Apple Health en de horloges kunnen notificaties van smartphones op het scherm weergeven. Het is niet bekend welk besturingssysteem er op de horloges zelf draait. Of Wyze het horloge ook in Nederland en België gaat uitbrengen, is nog niet bekend.