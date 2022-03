Xiaomi kondigt in China 38 euro kostende Redmi Watch aan

Xiaomi heeft in China de omgerekend 38 euro kostende Redmi Watch aangekondigd, de eerste smartwatch die uitkomt onder de naam van het dochtermerk. Eerder gingen al geruchten over een mogelijke Mi Watch Lite die Xiaomi onder eigen naam uit zou willen brengen.

De Redmi Watch heeft een 1,4"-scherm van onbekend type met een resolutie van 320x320 pixels. Het klokje meet 41x35mm en is maximaal 11,9mm dik bij de hartslagmeter. Behalve een hartslagmeter zit er ook een gyroscoop in, magnetometer en een lichtsensor. Daarnaast heeft Xiaomi nfc in het horloge gezet, vermoedelijk voor mobiele betalingen.

Het klokje is 5ATM-waterdicht om tot vijftig meter onder water te gebruiken en de behuizing weegt 35 gram en er zit een 230mAh-accu in. De Redmi Watch komt per direct uit in China voor 299 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 38 euro.

De specs lijken veel op die van de in de VS gekeurde Mi Watch Lite. De fabrikant kondigde zijn eerste smartwatch aan voor release op de Europese markt: de 99 euro kostende Mi Watch met een rond scherm. De Mi Watch Lite uit de keuring heeft een verpakking die vertaald is in Europese talen, zoals Duits en Italiaans. Daardoor ligt het voor de hand dat de Redmi Watch op een later moment uit zal komen als Mi Watch Lite.