Keuring toont onaangekondigde goedkope smartwatch Xiaomi

Informatie uit een keuring in de Verenigde Staten laat de Xiaomi Mi Watch Lite zien, een onaangekondigde smartwatch van de Chinese fabrikant. Uit de naam is op te maken dat het gaat om een model onder de Mi Watch, die later dit jaar uitkomt in Europa.

Het gaat om de keuring van de Amerikaanse FCC waarvan FCCid.io de documenten online heeft gezet. Het typenummer duidt aan dat het gaat om een horloge onder het Redmi-merk, maar de foto's van de verpakking laten zien dat de naam Mi Watch Lite gaat worden.

Die verpakking laat ook zien dat het horloge een 230mAh-accu krijgt met een 1,41"-scherm. Dat scherm lijkt op de plaatjes vierkant, wat een grootte zou betekenen van 2,5x2,5cm. Het horloge heeft verder een hartslagmeter en is te gebruiken tot vijftig meter onder water, zo staat op de verpakking. De foto's van het horloge zelf houdt FCC tot komend voorjaar onder de pet.

Xiaomi heeft nog niets bekendgemaakt over het horloge. De fabrikant brengt dit najaar zijn eerste smartwatch uit in Europa: de 99 euro kostende Mi Watch met een rond scherm. De Mi Watch Lite heeft een verpakking die vertaald is in Europese talen, zoals Duits en Italiaans. Of en wanneer de Mi Watch Lite uitkomt en tegen welke prijs is nog niet bekend.