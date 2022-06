Netflix werkt met Ubisoft aan Assassin's Creed-serie

Netflix zegt met Ubisoft te werken aan een Assassin's Creed-serie. Het gaat om een live-actionserie met acteurs. Details over de serie zijn nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk wanneer de serie uitkomt.

Netflix toont op Twitter een teaser van tien seconden. Daarin is alleen een gecombineerd logo te zien van Assassin's Creed en Netflix. Jason Altman en Danielle Kreinik van Ubisoft zijn als regisseurs betrokken bij de productie. Altman is bij Ubisoft verantwoordelijk voor de Film and Television-afdeling. Krenik is daar Director of Television Development. Beide partijen geven nog geen inhoudelijk details over de Netflix-serie. In 2016 verscheen er al een Assassin's Creed-film, met Michael Fassbender in de hoofdrol.

Ubisoft heeft meerdere projecten lopen voor series en films rondom zijn games. Verschillende daarvan worden in samenwerking met Netflix gemaakt. Zo komt er een film van The Division naar de streamingdienst en wordt er gewerkt aan een animatieserie rondom Splinter Cell. De game-uitgever werkt ook samen met andere productiemaatschappijen aan films en series. Zo werd eerder al een Rabbids-film aangekondigd, net als een tv-serie van piratengame Skull & Bones.