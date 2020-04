Brothers in Arms-games krijgen eigen tv-serie

Gearbox Software gaat een tv-serie maken die op de Brothers in Arms-gamereeks is gebaseerd. Deze reeks draait om een groep soldaten die in de Tweede Wereldoorlog achter vijandige linies wordt gedropt.

Volgens Gearbox Software gaat het eerste seizoen van de tv-serie over 'het grootste schandaal' van de Tweede Wereldoorlog. De ontwikkelaar zegt dat dit schandaal veertig jaar geheim is gebleven. Tegen The Hollywood Reporter zegt Randy Pitchford, medeoprichter van Gearbox, dat de eerste episodes zich richten op een operatie genaamd Exercise Tiger, een soort oefening voor D-Day die volledig misging. Volgens de aangetrokken showrunner van de serie, Scott Rosenbaum, is deze gebeurtenis nog nooit gedramatiseerd op tv en sneuvelden er bijna achthonderd Amerikaanse soldaten. Dit feit werd volgens hem destijds onder de pet gehouden, omdat de geallieerden zich voorbereidden op de echte landingen in Normandië.

Het verhaal gaat over een groep van acht mannen die hun kolonel uit handen van de Duitsers moeten redden voordat de asmogendheden informatie over de D-Day-landingen in handen krijgen. De serie zal zich richten op personages van beide zijden, waaronder personen die daadwerkelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben geleefd.

Naast showrunner Scott Rosenbaum, die onder meer als producent en schrijver aan The Shield heeft gewerkt, zullen onder meer de producenten Jean-Julien Baronnet en Richard Whelan een bijdrage leveren. De twee laatstgenoemden waren onder andere verantwoordelijk voor respectievelijk de gameverfilming Assassin's Creed en Band of Brothers: The Pacific.

De productie is nog niet begonnen en er wordt momenteel 'actief gezocht naar regisseurs'. Gearbox zegt dat het niet alleen een klassieke oorlogsserie wordt. Volgens Randy Pitchford wordt het meer dan dat en zal Rosenbaum er vooral ook een emotionele reis van maken, met broederschap als centraal thema.

Broederschap is ook een thema in de verschillende games, waarvan het in 2005 uitgekomen Brothers in Arms: Road to Hill 30, en de opvolgers Earned in Blood uit 2005 en Hell's Highway uit 2008 het bekendst zijn. De tactische shooters zijn gebaseerd op echte gebeurtenissen. Het origineel was destijds erg vernieuwend en draaide om het 502nd Parachute Infantry Regiment, een groep soldaten die tijdens D-Day in het bezette Saint-Côme-du-Mont werd geparachuteerd. De games hebben een eerstepersoonsperspectief en kenmerken zich door een sterk tactische aanpak, waarbij omsingelingen, positionering en dekkingsvuur belangrijke elementen zijn.