Vacature wijst op multiplayermodus voor Splinter Cell VR

Ubisoft werkt aan een multiplayermogelijkheid voor Splinter Cell VR. Dat blijkt uit een vacature die de uitgever online heeft gezet. Ubisoft zoekt iemand die leiding kan geven aan het team dat daaraan gaat werken.

Een vacature van Ubisoft wijst op een functie op het Duitse kantoor in Düsseldorf. Daar zoekt de ontwikkelaar naar een Project Owner & Senior Multiplayer Lead Game Designer, die verantwoordelijk is voor de multiplayerinhoud van de game. "We werken aan een volledig nieuw team om te werken aan Tom Clancy's Splinter Cell VR-project", staat in de vacature.

Details over de nieuwe game staan niet in de vacature. Ubisoft kondigde in september aan dat er virtualreality-versies van Splinter Cell en Assassin's Creed komen. Er is nog niets over die games bekend, behalve dat die voor 'Oculus VR' worden gemaakt. Welke Oculus-headset dat is, is niet bekend. De vacature vraagt om een ontwikkelaar die zowel voor de pc als voor consoles en mobiel games kan maken, al is dat voor die laatste twee categorieën vooral 'wenselijk' en niet verplicht.