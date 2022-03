Ubisoft kondigt remake van eerste Splinter Cell aan

Ubisoft heeft een remake van de eerste Splinter Cell-game aangekondigd. Het vernieuwde spel is in ontwikkeling bij Ubisoft Toronto. De remake wordt gemaakt in de Snowdrop-engine van het bedrijf. Ubisoft meldt geen releasedatum.

Ubisoft schrijft dat de Splinter Cell-remake zich momenteel in 'het vroegste ontwikkelstadium' bevindt. Daarmee zal de game niet op korte termijn uitkomen. De remake wordt volgens Ubisoft volledig opnieuw gemaakt met de Snowdrop-engine. Die engine is eerder ingezet voor The Division 1 en 2. Snowdrop wordt ook gebruikt voor toekomstige games als Avatar: Frontiers of Pandora en de komende Star Wars-game waar Ubisoft aan werkt.

Volgens Ubisoft wordt de remake geen openworldgame. In plaats daarvan krijgt het spel lineaire levels, net als de originele spellen in de franchise. Het bedrijf spreekt verder over 'new-gen' visuals met dynamische belichting en schaduwen. De remake krijgt ook gameplayverbeteringen, om het spel moderner te laten spelen. De studio meldt daarbij dat het ontwikkelteam het midden wil houden tussen 'de geest van het oude en het comfort van het nieuwe'.

De eerste Splinter Cell-game verscheen negentien jaar geleden, in 2002. De meest recente Splinter Cell-game, Blacklist, stamt uit 2013. Die laatste game werd eveneens ontwikkeld door Ubisoft Toronto. Sindsdien heeft die studio gewerkt aan Far Cry 5 en 6, Assassin's Creed Unity en Watch Dogs 2 en Watch Dogs: Legion. Er gingen recent al geruchten rond dat Ubisoft werkt aan een nieuwe Splinter Cell-game.