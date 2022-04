Far Cry 6-dlc Pagan: Control komt 11 januari uit

Ubisoft brengt het tweede betaalde dlc-pakket voor Far Cry 6 volgende week uit. Vanaf 11 januari komt Pagan: Control beschikbaar. Daarin speelt Pagan Min de hoofdrol, de antagonist van het vierde Far Cry-deel.

De ontwikkelaar noemt de datum op Twitter. Het gaat om de tweede downloadable content voor Far Cry 6, nadat eerder al Vaas: Insanity was uitgekomen. In totaal verschijnen er drie dlc's voor de game, die allemaal draaien om een antagonist in een eerder deel van de serie. De nieuwe dlc is vernoemd naar Pagan Min, de schurk uit Kyrat, de omgeving van Far Cry 4.

Spelers kunnen de dlc niet afzonderlijk kopen, maar krijgen toegang als ze de veertig euro kostende Season Pass in bezit hebben. Daar krijgen spelers naast de drie dlc-pakketten ook de game Far Cry 3: Blood Dragon: Classic Edition bij. Als spelers tijdens het spelen doodgaan, beginnen ze de dlc weer helemaal opnieuw, maar dan wel met alle skills en items die ze eerder opdeden. Troy Baker keert voor de dlc terug als de stemacteur van Pagan Min, net als in het origineel. Het derde dlc-pakket, Joseph: Collapse, moet in maart verschijnen.