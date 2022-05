'Vaas-dlc' voor Far Cry 6 verschijnt op 16 november

Ubisoft voegt op dinsdag een dlc-campagne toe aan Far Cry 6 die gewijd is aan de schurk van het derde deel in de gamereeks, Vaas Montenegro. De downloadbare content, genaamd Insanity, is onderdeel van de betaalde Season Pass van de game.

De dlc bevat roguelite-gameplay, een ander genre dan de hoofdgame. Spelers starten het spel met enkel een geweer en moeten onderweg opzoek gaan naar nieuwe wapens en power-ups, die grotendeels weer verloren gaan als de speler sterft. Michael Mando, ook bekend als Nacho Varga in de televisieserie Better Call Saul, spreekt wederom de stem van Vaas in. Het verhaal moet volgens Ubisoft dieper ingaan op het verleden, de 'persoonlijke demonen' en de beweegredenen van de Far Cry 3-schurk.

Naast Insanity verschijnen er in januari en maart nog dlc-pakketten gebaseerd op respectievelijk de schurken van deel vier en vijf; Pagan Min en Joseph Seed. Volgende maand moet verder de 'Classic Edition' van Far Cry 3: Blood Dragon beschikbaar komen voor Season Pass-bezitters. De Season Pass kost 40 euro. Naast de betaalde dlc voegt Ubisoft in de komende maanden ook gratis dlc toe die gebaseerd is op Rambo en Stranger Things.