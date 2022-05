Windows 11 krijgt optie om venster te delen in meeting in taakbalkmenu

Microsoft heeft in de testversie van Windows 11 een nieuwe functie gezet, waarmee gebruikers een venster snel kunnen delen binnen een Teams-meeting. Andere apps kunnen die mogelijkheid later ook gaan gebruiken, zegt Microsoft.

De optie staat in het kleine venster dat te zien is als gebruikers hoveren over een icoon van een actief programma op de taakbalk, zegt Microsoft. Dan is een knop te zien met de tekst 'Share this window'. Op dezelfde manier is het delen van een scherm ook te stoppen met een 'Stop Sharing'-knop op diezelfde plek. De knop is alleen zichtbaar als de gebruiker in een meeting zit.

De functie komt als eerste beschikbaar voor Microsoft Teams en vooralsnog alleen voor Windows Insiders die Teams met een werk- of schoolaccount gebruiken. Later zal de knop zichtbaar zijn voor alle Teams-gebruikers. Hoe en wanneer andere apps de knop kunnen integreren, is nog niet bekend.

De deelfunctie is onderdeel van een Insider Preview-build van Windows 11, genaamd 22499. Microsoft test op deze manier vaak nieuwe functies in Windows voor ze voor een breder publiek beschikbaar komen. Wanneer dat zal gebeuren is nog niet bekend. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een preview van Windows 11.