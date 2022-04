Microsoft toont nieuwe Windows 11-mediaspeler

Microsoft heeft het ontwerp van zijn vernieuwde mediaspeler-app getoond. De techgigant was een video van andere Windows 11-features aan het tonen, maar zette die video niet op fullscreen, waardoor de interface zichtbaar was.

Het beeld van de mediaspeler, die simpelweg Media Player heet, is wellicht wat verwarrend. Binnen de mediaspeler wordt een video van een Windows 11-desktop afgespeeld, maar het gaat om de donkere balk onderin het beeld. Daarin is de tijdsbalk te zien, met daaronder bedieningsknoppen. Naast de standaardfuncties zijn knoppen voor shuffle, repeat, 10 seconden terug, 30 seconden vooruit, ondertiteling en picture-in-picture te zien.

In de huidige mediaspeler voor Windows 10 zit ook een videotheek ingebouwd waar gebruikers films en series kunnen huren en kopen. Vandaar dat de app ook Films & TV heet. Dat gedeelte van de app wordt niet getoond in de Microsoft-stream, dus of het ook meteen terugkeert in Windows 11, is niet duidelijk. Wellicht dat deze nieuwe app ook dienst gaat doen als de muziekspeler; bij Windows 10 is dat nog de losse app Groove Music.

In de livestream vertelde Microsoft verder over Windows 11's widgets, het Knipprogramma, Paint, fotobewerkingsapp en klok met concentratiefuncties. De Media Player werd bij die laatste getoond. Windows 11 komt op 5 oktober officieel uit, maar is ook al beschikbaar voor iedereen via de openbare telg van het Windows 10 Insider-programma. De Media Player die hier getoond wordt, zit daar nog niet in.

Video begint op het moment dat de Media Player in beeld komt