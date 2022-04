Microsoft maakt gewijzigde versie van Paint beschikbaar voor W11-testgebruikers

Microsoft heeft zijn Paint-app voorzien van een nieuw uiterlijk en maakt deze beschikbaar aan Windows Insiders die Windows 11 in het Dev Channel draaien. De app heeft onder andere een gewijzigde toolbar.

Microsoft heeft naar eigen zeggen een moderne draai gegeven aan het klassieke tekenprogramma van Windows. Paint voor Windows 11 bevat afgeronde hoeken en een 'Mica'-ontwerpstijl. Mica is de naam die Microsoft geeft aan de techniek voor het automatisch in lijn brengen van de tint van app-oppervlak met een achtergrondkleur. Microsoft past dit veelvuldig toe in Windows 11.

De toolbar is bij Paint voor Windows 11 vereenvoudigd en de icoontjes zijn gewijzigd. Verder is er een drop-downmenu met tekengereedschap voor onder andere kwaststreken en roteren. Ook de tool om tekst in te voeren is gewijzigd om sneller met teksten in afbeeldingen te kunnen werken. Microsoft stelt meer wijzigingen in het vooruitzicht. Zo moet Paint nog de ondersteuning krijgen voor een donker thema, komt er een gecentreerd canvas en krijgen de dialoogvensters nog een update.

Wat functionaliteit betreft is Paint nagenoeg identiek aan de bestaande versie. De uitgebreidere Paint 3D-app is standaard geen onderdeel van Windows 11. Gebruikers moeten die optioneel installeren via de Microsoft Store.