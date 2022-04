AFM waarschuwt voor toename meldingen over frauduleuze cryptovalutabeleggingen

De Autoriteit Financiële Markten zag het afgelopen jaar een grote toename aan meldingen over dubieuze cryptovalutabeleggingen. Die verschijnen in toenemende mate op sociale media, maar ze kennen grote risico's, waarschuwt de toezichthouder.

De AFM zegt in zijn halfjaarlijkse signalenmonitor dat het in de eerste zes maanden van 2021 veel vragen en klachten ontving over cryptovaluta. De AFM houdt daar 'in principe geen toezicht op', tenzij een cryptomunt of token kwalificeert als 'financieel instrument'. Desondanks signaleert de AFM dat er veel meldingen binnenkwamen rondom cryptocoins, bijvoorbeeld als het gaat om het handelen. Het gaat dan met name om burgers die daar veel geld mee verliezen en van de markttoezichthouder willen weten hoe ze hun geld terug kunnen krijgen.

Naast meldingen over oplichting waarschuwt de AFM voor de sterk fluctuerende koersen van cryptomunten. "Er is een reëel risico dat veel crypto's hun waarde geheel en permanent verliezen", schrijft de waakhond.

Volgens de toezichthouder handelen steeds meer mensen in cryptovaluta omdat de rente op traditionele spaarrekeningen geen geld meer oplevert. Daar zouden aanbieders van cryptovalutabeleggingen op inspelen. Dat gebeurt in toenemende mate via sociale media. De aanbieders zouden hoge rendementen beloven maar de risico's niet benoemen. "Als je geen ervaring hebt met beleggen, is het verstandig om hier vandaan te blijven of je in elk geval goed te laten informeren over de specifieke risico’s van het beleggen in crypto", schrijft de AFM. Ook zou er veel oplichting plaatsvinden door bijvoorbeeld advocatenkantoren die onterecht beloven dat mensen verloren geld terug kunnen krijgen, of dat beleggers hun zogenaamde winsten niet kunnen opvragen bij een beurs.

De AFM kreeg in het afgelopen half jaar ook veel vragen van bedrijven over altcoins. Bedrijven willen weten hoe ze moeten handelen in cryptovaluta of hoe ze klanten daarover moeten adviseren. "We merken dat het vooral jonge mensen zijn die hierin willen gaan handelen of adviseren, met weinig ervaring op de financiële markten", schrijft de waakhond. "Zij zijn vaak enthousiast gemaakt door influencers op social media."