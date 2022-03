PayPal neemt Japanse 'achteraf betalen'-gigant Paidy over

Betalingsdienst PayPal heeft het Japanse Paidy overgenomen, een betaalplatform dat achteraf betalen faciliteert in Japan. PayPal betaalt omgerekend zo'n 2,3 miljard euro voor de betaaldienst. Met de koop wil PayPal een grotere speler worden in Japan.

Paidy pionierde het principe van koop nu, betaal later in Japan, legt PayPal uit in een bericht aan investeerders. Met de dienst kunnen Japanse online shoppers een product kopen en in drie maandelijkse termijnen betalen zonder rente met een bon bij supermarkten of per bankoverdracht. Het bedrijf houdt data bij over de kredietwaardigheidsscore van elke klant, en het helpt klanten en verkopers vertrouwen te geven door als tussenpartij te dienen en betalingen te garanderen aan verkopers.

Het bedrijf werd in 2008 opgericht. Paidy heeft in Japan inmiddels meer dan zes miljoen geregistreerde gebruikers. Het merk zal blijven bestaan als eigen merk en eigen bedrijf, maar zal dit doen onder de vleugels van PayPal. Ook het leiderschap van Paidy blijft gelijk. Het grote verschil is dat PayPal Paidy gaat helpen met groeien, onder meer door het ondersteunen met technologie, kennis en de integratie van PayPal als betaalmethode in Paidy. Vooralsnog wordt er niet gesproken over plannen om Paidy ook buiten Japan uit te brengen.

Het nieuws van de overname komt een maand nadat bekend werd dat Square, het bedrijf van Twitter-ceo Jack Dorsey, de Australische betaaldienst Afterpay over wilde nemen voor ongerekend zo'n 24,4 miljard euro. Die dienst levert vergelijkbare diensten met Paidy en laat zien dat PayPal interesse heeft in de markt van achteraf betalen. In een recent interview met de Financial Times zei PayPal-topman Dan Schulman dat het merk van plan is om een 'superapp' te worden, waarin betalingen, cryptovaluta-investeringen en spaargeld moeten samenkomen, vergelijkbaar met een app als het Chinese WeChat.