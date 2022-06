Square van Twitter-oprichter Jack Dorsey verandert naam in Block

Het bedrijf Square, bekend als betalingsverwerker en opgericht door Twitter-oprichter Jack Dorsey, verandert zijn naam in Block. Er verandert verder niks, zegt het bedrijf. Square blijft wel de naam van de betalingsdienst die het bedrijf uitbaat.

Square begon als dienst voor betalingen, maar heeft inmiddels meerdere merken en diensten en dus was het tijd om de naam te wijzigen, zegt het bedrijf. De naamswijziging is nog niet rond, want dat gebeurt pas volgende week. Wel zijn al de socialemediakanalen van het bedrijf aangepast en is de nieuwe site live. Ook heeft het bedrijf een nieuw logo.

De bekendste naam buiten Square zelf is muziekdienst Tidal, maar daarnaast heeft Block ook de merken Cash App en cryptodienst TBD54566975. Dorsey blijft aan als directeur van Block. Hij legde onlangs wel zijn functie als ceo van Twitter neer.