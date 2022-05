Bedrijf van Twitter-ceo wil Afterpay overnemen voor ruim 24 miljard euro

Square, een bedrijf van Twitter-ceo en -medeoprichter Jack Dorsey, wil de Australische betaaldienst Afterpay overnemen voor 29 miljard dollar. Dat komt neer op ongeveer 24,4 miljard euro. Square betaalt dat bedrag in aandelen.

Square en het Australische Afterpay kondigen de overname aan in een persbericht. De besturen van Square en Afterpay zijn beide akkoord gegaan met het overnamebod. Het bod van Square ligt 30 procent hoger dan de slotkoers van Afterpay van afgelopen vrijdag, hoewel de aandeelprijs van het bedrijf na de aankondiging op maandag fors steeg.

"Square en Afterpay hebben een gemeenschappelijk doel. Wij hebben ons bedrijf gebouwd om het financiële systeem eerlijker, toegankelijker en inclusiever te maken, en Afterpay heeft een vertrouwd merk gebouwd dat op een lijn ligt met die principes," schrijft Dorsey in een verklaring. "Samen kunnen we onze Cash App en Seller-ecosystemen beter met elkaar verbinden om nog meer aantrekkelijke producten en diensten te leveren voor verkopers en consumenten, waardoor de macht weer in hun handen komt."

Square en Afterpay zijn beide fintechbedrijven. Square werd in 2009 opgericht door Twitter-medeoprichter Jack Dorsey en Amerikaanse zakenman Jim McKelvey. Het is een internetbetaalbedrijf dat onder andere een scanner verkoopt die je in een Lightning- of 3,5mm-poort inplugt en die je de magneetstrip van een bankkaart laat scannen. Ook verkoopt het bedrijf kassasystemen en geldverwerkingssoftware. Het bedrijf is ook de eigenaar van Cash App, waarmee gebruikers geld naar elkaar kunnen versturen.

Met de overname van Afterpay wil Square zijn aanbod verbreden. Afterpay bestaat sinds 2014 en laat gebruikers producten aanschaffen en deze rentevrij in termijnen betalen. Afterpay is van oorsprong een Australisch bedrijf, maar de dienst is ook beschikbaar in enkele Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Spanje. Het betreft een andere dienst dan het gelijknamige AfterPay uit Nederland, dat al sinds 2005 bestaat. Er zijn wereldwijd verschillende andere soortgelijke diensten, waaronder Affirm en Klarna.

Square is al langer bezig met het overnemen van bedrijven. Het bedrijf verwierf eerder dit jaar bijvoorbeeld een meerderheidsbelang in muziekstreamingdienst Tidal. Volgens Jack Dorsey deed het bedrijf dat om 'nieuwe manieren te vinden voor artiesten om hun werk te ondersteunen'. Square richtte recentelijk ook een Bitcoin-divisie op, genaamd TBD.