Cryptovalutabeurs Binance wil Lightning-netwerk implementeren

Cryptovalutabeurs Binance wil het Lightning-netwerk implementeren. Het bedrijf doet dat om Bitcoin-verhandelingen te versoepelen, nadat die het afgelopen week tijdelijk werden stopgezet. Als Binance Lightning implementeert, zou dat een belangrijke stap kunnen zijn voor de Bitcoin.

Binance, de grootste cryptovalutabeurs ter wereld, zegt op Twitter dat het Lightning wil implementeren. Het bedrijf geeft daar geen tijdspad voor en zegt niet hoe lang het gaat duren voordat het netwerk er is voor alle transacties. Volgens Binance is het bedrijf daar al mee bezig. Binance verandert ook de hoogte van transactiekosten op het netwerk.

Het bedrijf neemt die maatregelen nadat het afgelopen zondag ruim twee uur lang alle transacties pauzeerde. Gebruikers konden geen Bitcoin meer opnemen of deponeren of dat naar elkaar overmaken. Daardoor ontstond er korte tijd paniek op de markt, omdat sommige gebruikers dachten dat Binance in de financiële problemen was gekomen. Even later volgde een tweede pauze. Binance zegt nu dat die Bitcoin-opnamepauze het gevolg was van verhoogde activiteit op het netwerk. Volgens Coindesk lag het aantal onbevestigde transacties op het hoogtepunt op zo'n 400.000. Daardoor liepen ook de transactiekosten flink op.

Het Lightning Network wordt al jaren als grote belofte voor blockchains en dan met name die van de Bitcoin aangekondigd. Het Lightning-netwerk is een peer-to-peerbetaalsysteem dat transacties veel sneller zou moeten afhandelen, waardoor ook weer de transactiekosten zouden moeten dalen. Tweakers schreef in 2021 al een uitgebreid achtergrondartikel over hoe Lightning werkt. Tot nu toe gaat de adoptie van Lightning nog traag, omdat enkele grote exchanges de technologie nog niet hebben geïmplementeerd. Binance is daar de grootste van; dat is tegelijk in omvang ook de grootste cryptovalutabeurs ter wereld. Ook andere grote beurzen, zoals het inmiddels failliete FTX, zeggen te werken aan de implementatie van Lightning, maar daar kwam het nog vaak niet van. Als Binance Lightning weet te implementeren, kan dat een belangrijke boost worden voor andere beurzen om hetzelfde te doen.

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat Binance alle transacties had gepauzeerd, maar dat waren alleen Bitcoin-transacties.