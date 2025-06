Synology stopt eind mei met aanbieden van oudere firmwareversies DSM

Synology gaat oudere versies van zijn beheerderssoftware Disk Station Manager verwijderen van zijn website. Dat betekent dat gebruikers van oudere nas'sen die inmiddels end-of-life zijn in de toekomst geen upgrades voor hun apparaten meer kunnen krijgen.

Synology schrijft dat het DSM 6.2.3 en ouder vanaf eind deze maand van zijn site verwijdert. Ook oudere versies van andere software zoals Video en Audio Station en Media Server verdwijnen. Synology raadt gebruikers aan om oudere versies van DSM vanaf versie 5.0 te upgraden naar de nieuwste versie. Gebruikers die op nog oudere firmware draaien, doen er goed aan de 6.2.3-firmware alsnog te downloaden, mochten ze hun apparaat in de toekomst willen herinstalleren, waarschuwt Synology. De firmware is vanaf 31 mei niet meer te downloaden.

Synology geeft weinig details over het niet meer aanbieden van de firmware. Het bedrijf zegt alleen dat dat te maken heeft met 'licentieovereenkomsten'. Gebruikers die op oudere firmware zitten, hebben met het stopzetten mogelijk een probleem in de toekomst. Nieuwe firmware is dan alleen nog beschikbaar als upgrade voor DSM 6.2.4 of hoger, maar die werkt niet op apparaten die de end-of-lifestatus hebben bereikt.

De volgende versies van de firmware worden vanaf 31 mei niet meer aangeboden: