Synology brengt DS223-nas met twee SATA-bays en Realtek-cpu uit

Synology brengt de DS223-nas uit. Dat apparaat heeft ondersteuning voor twee SATA-drives voor maximaal 36TB aan opslag en heeft een quadcore cpu en 2GB werkgeheugen aan boord. De nas kost 290 euro.

De DS223 heeft twee bays voor 2,5"- of 3,5"-SATA-drives. Die worden niet standaard meegeleverd met het apparaat, maar er kan wel optioneel een SAT5200-ssd of een HAT5300-hdd worden gekocht bij de nas . De maximale opslagcapaciteit bedraagt 36TB, afhankelijk van de opstelling van de drives. Het apparaat draait op een RTD1619B-processor van Realtek. Die heeft vier cores en een kloksnelheid van 1,7 GHz. De nas is verder voorzien van 2GB DDR4-non-ECC-geheugen, wat niet uitbreidbaar is.

Het apparaat heeft een gigabitethernetpoort en drie USB 3.2 Gen 1-poorten waarvan een aan de voorkant. Volgens Synology ligt het stroomverbruik tijdens gebruik rond de 17W. In de slaapstand zou dit ongeveer 4W zijn. De nas meet 165x108x233mm, weegt 1,28kg en heeft een ventilator die maximaal 14,6 dB(A) aan geluid produceert. Het apparaat kost 289,19 euro en is per direct te koop.