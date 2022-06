Synology introduceert netwerkrecorder met videoanalyse voor thuisgebruikers

Synology kondigt de NVR DVA1622 aan, een netwerkvideorecorder met twee hdd-bays die bedoeld is voor kleine ondernemingen en thuisgebruikers. Gebruikers kunnen twee analysetaken tegelijk laten uitvoeren, bijvoorbeeld voor detectie en identificatie.

De DVA1622 is met twee sleuven het kleine broertje van de eerder uitgebrachte DVA3221, die er vier heeft. Met de compacte netwerkvideorecorder richt Synology zich meer op thuisgebruikers. De DVA1622 kan minder analysetaken tegelijk uitvoeren dan de DVA 3221, twee versus twaalf, maar het apparaat heeft in tegenstelling tot dat model een HDMI-uitgang en ondersteuning voor toetsenbord- en muisbediening.

De DVA1622 kan zestien camera's beheren en ondersteunt diverse beveiligingsfuncties. Zo is de functie Intrusion Detection aanwezig, waarmee gebruikers kunnen vaststellen welke grenzen niet overschreden mogen worden. Als de camera's detecteren dat iemand bijvoorbeeld over een muurtje klimt, kan het systeem notificaties geven. Synology wijst verder op het kunnen identificeren van personen die ergens wel of niet mogen komen, personentelling, nummerbordherkenning en het in de gaten houden van privéparkeerplaatsen die vrij moeten blijven.

Synology levert de DVA1622 met zijn Surveillance Station 9.0-software. Volgens het bedrijf maakt deze software de combinatie met onder andere I/O-modules, audiosystemen, deurcontrollers en andere bewakingsapparaten mogelijk. Video-opnamen kunnen via Https verstuurd worden en het systeem ondersteunt het live toevoegen van watermerken aan het beeld.

Synology noemt geen prijs, maar de DVA1622 staat bij de eerste webwinkels voor zo'n 660 euro.

De Synology DVA1622 (links) en de DVA3221

Model DVA1622 DVA3221 Sleuven voor opslag (max. aantal sleuven) 2 4 (14 icm DX517) Geheugen (max. geheugen) 6GB DDR4 8GB (32GB) DDR4 Max. aantal camerastreams 16* 32* Max. aantal taken voor deeplearning-videoanalyse 2 (of 1 gezichtsherkenningstaak) 12 Lokaal beheer HDMI-video-uitgang

Toetsenbord- en muisbediening Nvt Externe poorten 1x HDMI, 2x USB 3.2 Gen 1,

1x 1GbE RJ-45 1x COM, 3x USB 3.2 Gen 1,

4x 1GbE RJ-45

*Elk apparaat wordt geleverd met 8 licenties voor bewakingsapparaten.