Microsoft steekt 10.000 dollar in Linux-werkomgeving Gnome

Microsoft-medewerkers hebben Gnome gekozen als opensourceproject om in te investeren als onderdeel van het Microsoft FOSS Fund. Dit betekent dat Microsoft Gnome eenmalig sponsort met 10.000 dollar.

Gnome is verkozen tot opensourceproject van Microsoft FOSS Fund #20 van mei. De werkomgeving is gekozen door Microsoft-medewerkers en -stagiairs. Een groep zogenoemde Open Source Champs binnen Microsoft stelt maandelijks samen met medewerkers een lijst van zo'n vijf tot twintig projecten op waar medewerkers uit kunnen kiezen. Projecten moeten een door het Open Source Initiative goedgekeurde licentie hebben en een manier om het geld in ontvangst te nemen.

Bij de uitverkiezing meldt Microsoft dat het Gnome-project een essentieel onderdeel is van veel grafische Linux-apparaten. "Het is ook onderdeel van Ubuntu, dat de eerste Linux-werkomgeving is die Microsoft ondersteunde." Het Microsoft FOSS Fund is opgezet om, volgens Microsoft, iets 'terug te geven aan de community's en projecten waar zijn medewerkers voor hun werk op vertrouwen'.

Maandelijks wordt een nieuwe winnaar gekozen. Eerdere projecten die een bedrag ontvingen uit het Microsoft FOSS Fund, waren OpenStreetMap, curl en Syn, een parser voor de programmeertaal Rust. Op OMG Ubuntu zijn de reacties op de donatie gemengd. Sommige gebruikers tonen zich blij met de stap, anderen wijzen erop dat dit voor Microsoft een minuscuul bedrag is dat zoveel marketingaandacht genereert. Ook tonen gebruikers zich sceptisch vanwege de vijandige houding die Microsoft in het verleden richting Linux toonde.