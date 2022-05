Microsoft brengt eerste stabiele versie Edge voor Linux uit

Microsoft Edge heeft een eerste stabiele versie voor Linux gekregen. Tot nu toe was er alleen een bètaversie beschikbaar van de browser op het besturingssysteem. Nu is versie 95 van Edge beschikbaar als officiële release.

Microsoft heeft de stabiele versie voor Linux nog niet aangekondigd, maar Sophos ontdekte de build package vrijdag. Het gaat om versie 95, wat ook de laatste stabiele versie van Edge is voor Windows. Wanneer gebruikers de nieuwe versie installeren, krijgen ze een versie waar niet langer een groot bètalabel aan hangt.

Volgens Omgubuntu kan de browser worden geïnstalleerd via de terminal als je Microsoft’s repository al geconfigureerd hebt. Dan kun je de nieuwe versie installeren met het volgende commando als je met Ubuntu werkt: sudo apt install microsoft-edge-stable. Het pakket is te downloaden via de officiële Microsoft Edge Linux repos.

De stabiele versie is in elk geval per direct beschikbaar voor Ubuntu, Fedora en andere ondersteunde Linux-distro's. De build is op het moment van schrijven nog niet officieel beschikbaar op de downloadpagina van Edge.

Microsoft Edge is meer dan een jaar in ontwikkeling geweest. De eerste beelden van de browser op Linux verschenen vorig jaar mei, nadat de techgigant in 2019 al had aangekondigd de ambitie te hebben om de browser naar Linux te brengen.