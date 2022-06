Microsoft Edge krijgt prijstraceerfunctie voor bekeken producten via de browser

Microsoft Edge krijgt een functie waarmee de browser onthoudt naar welke producten gebruikers recent hebben gekeken, en ze op de hoogte stelt als er prijsveranderingen plaatsvinden. Ook krijgt de browser een functie voor gebruikers om uitgelekte wachtwoorden meteen te wijzigen.

Microsoft Edge kan 'binnenkort' traceren welke producten de gebruiker via de browser heeft bekeken, laat Microsoft weten. Zodra er een prijsverandering gaande is, laat Edge dat weten via een nieuw symbooltje op de werkbalk bovenaan de browser. Verdere info wordt niet gegeven, maar afgaande op de afbeelding lijkt het erop dat de drie meest recent bekeken producten die in prijs zijn veranderd meteen zichtbaar zijn.

Als gebruikers op 'Zie meer' klikken kunnen ze de prijsveranderingen van meer dan twintig andere producten zien. Het lijkt erop alsof alleen de prijsveranderingen van het product op de specifieke site worden getraceerd, en dus niet op alle sites waarop het product te koop wordt aangeboden. Het is niet bekend of deze functie ook in Europa beschikbaar komt. Het is tevens onduidelijk of gebruikers de functie zelf moeten inschakelen, of dat het automatisch wordt geactiveerd.

Prijstraceerfunctie Microsoft Edge

Microsoft zegt ook te werken aan een nieuwe wachtwoordfunctie. De browser had al een ingebouwde functie waarmee het bijhield of er wachtwoorden van gebruikers waren uitgelekt, en van welke sites. Nu komt daar een optie bij om meteen het wachtwoord aan te passen. Edge laat gebruikers via de instellingen weten van welke site het wachtwoord op straat ligt, en als ze op 'Ga naar website' drukken, kunnen ze meteen hun wachtwoord op die site wijzigen. Op die manier hoeven ze niet zelf naar de juiste plek op de site te navigeren.

Edge raadt tevens meteen een nieuw wachtwoord aan, waardoor het wijzigen van een wachtwoord sneller moet gaan dan voorheen. Microsoft zegt dat deze functie aan het begin maar voor een selecte groep sites beschikbaar is, maar dat ze de lijst in de komende maanden uitbreiden.

Maandag kondigde Microsoft ook een 'achteraf betalen'-functie aan voor Edge-browsers. Hiermee kunnen gebruikers in Amerika elke aankoop van tussen de 35 en 1000 dollar die via de browser gedaan wordt, achteraf betalen. Gebruikers moeten hun Microsoft-account linken met hun account voor de afterpaydienst Zip en kunnen dan elke aankoop in maximaal vier termijnen betalen binnen zes weken.