Intel toont Meteor Lake-testchips met gestapeld ontwerp

Intel heeft een wafer getoond met daarop testexemplaren van Meteor Lake-M-chips. Dit is de processorgeneratie die in 2023 beschikbaar moet komen voor laptops en waarbij Intel gebruikmaakt van Foveros voor het stapelen van chips op een enkele package.

De 300mm-wafer van Intel Labs bevat honderden Meteor Lake-testchips, waarbij de bovenste laag is opgebouwd uit chiplets met daaronder een basislaag van chips, beschrijft CNET. De site maakte foto's van de wafer tijdens een tour door Intels Fab 42 in de Amerikaanse staat Arizona. Ook mocht de site een foto van een individuele testchip maken. Het gaat niet om volledig werkende chips, maar om testchips voor het valideren van bepaalde functionaliteiten.

Het zijn de eerste foto's van Intels komende Meteor Lake-chips. Meteor Lake is de codenaam voor de 7nm-processors die in 2023 moeten verschijnen en dan uit een compute-die, een soc en een gpu-die gaan bestaan. Intel zet voor het stapelen van chips de tweede generatie van Foveros-technologie in, met meer through silicon via-verbindingen. Er verschijnen processors met tdp's van 5W tot 125W, waarbij de getoonde Meteor Lake-M-chips zuinig zijn voor gebruik in laptops.

CNET toont ook foto's van onder andere Xeon Scalable-chiplets met HBM van de Sapphire Rapids-generatie en Ponte Vecchio, een accelerator voor datacentertoepassingen.

Intel Meteor Lake-testchips, bron:CNET.