Intel Core i9-13900K met DDR4-ondersteuning verschijnt op CPU-Z-website

Er is een mogelijke engineeringsample van de Intel Core i9-13900K-processor uit de Raptor Lake-serie verschenen op de CPU-Z-website. De cpu had daar een kloksnelheid van rond de 5GHz en werd getest in combinatie met DDR4-geheugen. Raptor Lake wordt dit jaar verwacht.

De Raptor Lake-processor met 24 cores en 32 threads verscheen onlangs in de CPU-Z Validator-database, merkte Twitter-gebruiker Tum_Apisak op. De processor krijgt een tdp van 125W en beschikt over acht P-cores en zestien E-cores, voor een totaal van 24 cores en 32 threads. De CPU-Z-website noemt geen modelnummer, maar Intel maakte eerder al bekend dat het Raptor Lake-topmodel deze configuratie krijgt. Het zou dan ook vermoedelijk gaan om de Core i9-13900K.

De CPU-Z-listing noemt een maximale kloksnelheid van 4,987GHz op de P-cores en 2,993GHz op de E-cores. Bij de releaseversie wordt een kloksnelheid tot 5,5GHz op de P-cores verwacht. De processor heeft zoals al werd verwacht 896kB aan L1-cache, 32MB L2-cache en 36MB L3-cache, voor een totaal van ongeveer 69MB. De sample is getest met een MSI Pro Z690-A-moederbord, waarvoor sinds begin deze maand een biosversie met Raptor Lake-ondersteuning beschikbaar is. De cpu is getest in combinatie met 32GB DDR4-2660-geheugen. Raptor Lake krijgt ondersteuning voor DDR4- en DDR5-geheugen, net als Alder Lake.

De Core i9-13900K-sample haalde in de CPU-Z-test een singlethreadscore van 846, waar de Core i9-12900K een score van rond de 815 haalt. Dit komt overeen met eerder verschenen benchmarks van een Chinese reviewer, waarbij de 13900K-sample een score van 831 haalde op een kloksnelheid van 5,1GHz. Door de extra E-cores bedraagt de multicorescore van de processor 13.054, waar de Core i9-12900K een gemiddelde score van 8460 haalt. Volgens de CPU-Z-website had de processor een temperatuur van 100 graden Celsius.

Naar verwachting kondigt Intel de eerste Raptor Lake-cpu's in september officieel aan, met een mogelijke release in oktober. Het bedrijf liet eerder al weten dat Raptor Lake onder meer betere prestaties moet leveren en meer E-cores krijgt ten opzichte van de huidige Alder Lake-generatie. De cpu's gebruiken socket LGA-1700, net als Alder Lake.