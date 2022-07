Intel brengt nog dit jaar Raptor Lake-cpu's voor laptops uit

Intel brengt dit najaar de eerste Raptor Lake-cpu's voor desktops op de markt en komt later dit jaar met mobiele processoren binnen de nieuwe chipsetfamilie. De huidige Alder Lake P- en H-series mobiele cpu's zijn pas sinds begin dit jaar verkrijgbaar.

De officiële onthulling van de Raptor Lake-generatie staat gepland op 27 en 28 september tijdens Intel Innovation, maar ceo Pat Gelsinger maakt bij de presentatie van de recente kwartaalcijfers alvast de releaseperioden van de cpu's bekend. "In de huidige markt zien we een relatief krachtig premiumsegment. (...) We zijn van plan om dat momentum te behouden met de release van de volgende generatie: Raptor Lake. Beginnend met de desktop-sku's deze herfst, gevolgd door de mobiele familie voor het einde van dit jaar."

Volgens eerdere geruchten liggen de eerste nieuwe processoren vanaf 17 oktober in de winkel. Dat komt overeen met de release van de Alder Lake K-serie, die op 27 oktober van vorig jaar werd uitgebracht. Mobiele processoren binnen de Alder Lake-familie kwamen pas in februari dit jaar op de markt; het is dus noemenswaardig dat Intel de twee hoofdsoorten cpu's ditmaal binnen eenzelfde jaar uitbrengt.

Gelsinger belooft met Raptor Lake een verbeterde prestatie 'van dubbele cijfers', verwijzend naar een verbetering van tenminste tien procent. Uiteraard zal het per model verschillen hoezeer prestaties erop vooruit gaan, maar vroege onofficiële benchmarks lijken vooral te wijzen op een betere prestatie dankzij de extra E-cores. Raptor Lakte gebruikt net als de huidige generatie cpu's de LGA-1700-socket en ondersteunt zowel DDR4- als DDR5-geheugen.