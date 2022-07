Apple verdient flink meer met diensten, Mac-verkoop daalde aanzienlijk

Apple heeft het afgelopen kwartaal een flinke stijging doorgemaakt wat betreft de omzet uit diensten. Ook iPhones blijven voor meer verdiensten zorgen. Andere producten als Mac-computers, iPads en wearables deden het minder goed.

In totaal verdiende Apple in het tweede kwartaal van 2022 zo'n 83 miljard dollar, waarvan 19,4 miljard dollar winst, zo blijkt uit recente kwartaalcijfers van het bedrijf. Omgerekend draaide het bedrijf uit Cupertino een omzet van ruim 81,3 miljard euro en ruim 19 miljard euro winst. Volgens het bedrijf werd er in het junikwartaal nog nooit zo'n hoge omzet geboekt als dit jaar.

Dat werd onder meer mogelijk gemaakt door een omzet van ruim 39,7 miljard euro uit iPhones, bijna drie procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De grootste stijging werd binnen het dienstensegment behaald; met services als Apple Arcade, Music en TV werd ruim 19 miljard euro verdiend, een stijging van bijna 13 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet uit Macs, iPads en wearables was in Q2 van 2022 met respectievelijk 10, bijna 2 en bijna 8 procent lager dan vorig jaar.

Verwachtingen voor volgend kwartaal deelt Apple niet, maar tegenover CNBC laat ceo Tim Cook weten dat er ondanks een lastig aankomend kwartaal toch een stijging van de omzet verwacht wordt. "We zien de gevolgen van inflatie terug in onze kostenstructuur. We zien het ook in aspecten als de logistiek, lonen en bepaalde componenten op basis van silicium; we nemen nog steeds nieuwe werknemers aan, maar doen dat op een weloverwogen manier."