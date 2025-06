Apple: er zijn meer dan twee miljard actieve apparaten onder gebruikers

Apple heeft tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers van de laatste maanden van vorig jaar laten weten dat de mijlpaal van twee miljard actieve apparaten is bereikt. Het gaat dan om bijvoorbeeld iPhones, iPads, Macs en andere hardwareproducten van het bedrijf.

Dit aantal werd behaald tijdens het afgelopen vierde kwartaal van vorig jaar, meldt ceo Tim Cook tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers. Een jaar geleden werd al het aantal van 1,8 miljard actieve apparaten bereikt, in januari 2021 zat het op 1,65 miljard en in januari 2020 stond de teller op 1,5 miljard. Apple beschouwt een apparaat als actief als het iets heeft gedaan met een Apple-dienst in de afgelopen negentig dagen, dus het beslaat allerlei productgroepen.

Tijdens een mondelinge toelichting op de resultaten zei Cook dat de productie van de iPhones terug is op het gewenste niveau, al was er tot op heden nog wel sprake van problemen. Die vloeiden voort uit de pandemie, resulterend in leveringsproblemen bij specifiek de iPhone 14 Pro en Pro Max. Dat gecombineerd met de verminderde macro-economische situatie maakte dat er minder van deze toestellen zijn geleverd. De omzet van het smartphoneonderdeel kwam uit op 65,8 miljard dollar, een daling van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In het afgelopen kwartaal was er met name een daling van de omzet uit de verkoop van Macs. Die omzet kwam uit op 7,7 miljard dollar, een daling van 29 procent. Het bedrijf zegt dat dit volgens verwachting is, omdat gedurende het laatste kwartaal van 2021 herontworpen MacBook Pro-laptops met M1 Pro- en M1 Max-processors werden geïntroduceerd en die verkopen werden deels meegenomen in de resultaten die in januari 2022 werden bekendgemaakt. Vorige maand zijn nieuwe versies met M2 Pro- en M2 Max-socs aangekondigd, maar de verkopen daarvan zullen pas onderdeel zijn van komende kwartaalcijfers.

De totaalomzet die Apple behaalde kwam uit op 117,2 miljard dollar, een daling van 5 procent. De nettowinst daalde van 34,6 miljard dollar naar net geen 30 miljard dollar.