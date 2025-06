'IPhone 14 Pro Max kost Apple 17 dollar per stuk meer, vooral door soc'

De 128GB-versie van de iPhone 14 Pro Max kost Apple 16,56 dollar per stuk meer om te maken dan bij de iPhone 13 Pro Max het geval was. De gestegen kosten komen vooral door de A16-soc, het always-onscherm en de verbeterde camera, claimt analist Counterpoint.

Die A16-soc kost Apple 11 dollar per telefoon meer, schat Counterpoint Research. Daardoor is het kostenaandeel van de soc gestegen van 18 procent tot 20 procent van de totale kosten. Een iPhone 14 Pro Max kost Apple volgens de onderzoekers 464 dollar om te maken. Dit is 3,7 procent meer dan zijn voorganger, die dus ongeveer 447,44 dollar kostte om te maken, aldus Counterpoint.

Ook het scherm van de iPhone 14 Pro Max is duurder, volgens Counterpoint voornamelijk omdat deze always-on ondersteunt. De onderzoekers zeggen niet hoeveel dit scherm meer kost. Dat zeggen ze wel over de camera's; de prijzen hiervan zouden in totaal 6,30 dollar zijn gestegen in vergelijking met de camera's van de iPhone 13 Pro Max. De iPhone 14 Pro Max heeft een 48-megapixelcamera met een sensor die 65 procent groter is dan die van zijn voorganger. De voorcamera heeft daarnaast een megapixel meer en ondersteunt autofocus, wat de kosten laat toenemen.

De kosten voor de 5G-modem vallen bij de iPhone 14 Pro Max wel wat lager uit, omdat 5G populairder wordt. Daardoor wordt de benodigde apparatuur op grotere schaal gemaakt en vallen de kosten lager uit. Apple is wel meer kwijt aan zelfontworpen componenten, maar dat is ook omdat het bedrijf hier voor de iPhone 14 Pro Max meer van gebruikt. De iPhone 14 Pro Max werd in september aangekondigd.