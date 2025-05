Apple iPhone 14 Pro Max

Toen Apple vorig jaar de iPhone 13-serie uitbracht, werd er veel gesproken over hoe weinig vernieuwingen hij bracht. Een eerste blik op de 14 Pro's die wij hebben binnengekregen, lijkt hetzelfde gevoel op te halen, maar dat valt mee. De toestellen zien er nagenoeg hetzelfde uit, maar als je goed kijkt, zijn er aan de buitenkant meer dan genoeg kleine verschillen te zien. Van binnen is er nog meer veranderd en veel van de nieuwe functies waar mensen op zaten te wachten bij toestellen van vorig jaar, zijn nu wel te vinden op de iPhone 14 Pro-toestellen. Ze zijn bijvoorbeeld voorzien van de always-on-functionaliteit en een FaceID-camera die overweg kan met mondkapjes. Daarnaast zijn er wat echt nieuwe functies toegevoegd en bestaande componenten verbeterd. De nieuwe toestellen hebben een vernieuwde soc, verbeterde camera's en iets grotere accu's. Bovendien heeft het bedrijf uit Cupertino een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de modellen die het op de markt brengt.

Vaarwel, kleine vriend

Apple heeft ook dit jaar de nieuwste iPhone in vier smaken uitgebracht, namelijk twee 'Pro'-exemplaren en twee goedkopere modellen zonder achtervoegsel. Het eerste dat ons direct opvalt, is dat de mini-uitvoering het veld heeft moeten ruimen. Waar de 13-serie nog een 13 Mini heeft, moet de 14-serie het zonder een kleiner exemplaar doen. In plaats daarvan brengt Apple juist een groter model uit dat tussen de 14 en 14 Pro in zit. Hoewel wij vaak geluiden horen van gebruikers dat er behoefte is aan kleinere smartphones, zeggen analisten dat de vraag naar kleine smartphones juist afneemt. Er gingen de afgelopen jaren al geruchten dat Apple de productie van de iPhone 12 Mini vroegtijdig staakte na matige verkoopcijfers en ook andere fabrikanten lieten weten dat de vraag naar kleine toestellen zo klein is dat het de moeite niet is om eraan te beginnen. Dit werd pas echt pijnlijk duidelijk toen Pebble-oprichter Eric Migicovsky enkele maanden geleden een petitie begon voor het maken van een klein toestel. Als er meer dan 50.000 handtekeningen zouden worden ingezameld, zouden fabrikanten wel een klein toestel moeten maken en anders zou Migicovsky zelf het heft in handen nemen en een dergelijk toestel produceren. We zijn nu zo’n vijf maanden verder en de teller is blijven steken op 37.000 handtekeningen. Logisch dus dat Apple geen 14 Mini heeft geproduceerd, maar in plaats daarvan voor een groter model is gegaan: de iPhone 14 Plus.

Iets anders dat een kenmerkende groei heeft doorgemaakt in de nieuwe reeks iPhones, is de prijs. We richten ons in deze review op de Pro-toestellen en die zijn duurder dan ooit; je betaalt zelfs meer dan 2000 euro voor de allerduurste variant. Je krijgt relatief gezien ook meer telefoon, want het onderscheid tussen Pro en non-Pro wordt dit jaar verder opgevoerd. In deze review richten wij ons alleen op de Pro-modellen, de iPhone 14 en iPhone 14 Plus behandelen we in een ander artikel. De 14 Pro-toestellen zijn de enige met een nieuw ontwerp, en het scherm is niet alleen helderder en toont vloeiender beelden, maar heeft dus ook een always-on-functionaliteit. De nieuwe 48-megapixelhoofdcamera is ook Pro-exclusief, evenals de verbeterde ultragroothoekcamera en de telecamera. Apple reserveert zelfs de nieuwe A16-soc voor de iPhone 14 Pro en Pro Max; de 14 en 14 Plus moeten het doen met de A15 van vorig jaar. Zijn de veranderingen en nieuwe toevoegingen genoeg om voor deze toestellen naar de winkel te rennen? Wij hebben ze uitgebreid getest en de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max vergeleken met de iPhone 13 Pro en de Samsung Galaxy S22 Ultra.