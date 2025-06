Op Apples event in Cupertino trokken dit jaar de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max alle aandacht. Van het dynamische eiland tot de 48-megapixelhoofdcamera en de A16 Bionic-soc: het Pro-duo heeft een aantal interessante vernieuwingen aan boord. Net als de afgelopen jaren bestaat de iPhone-line-up van 2022 echter niet alleen uit Pro-toestellen. Ook een 'gewone' iPhone 14 maakt weer zijn opwachting. Het minimodel van de vorige generaties is met ingang van de 14-serie verruild voor een iPhone die juist extra groot is: de iPhone 14 Plus.

Zoals we in de preview al schreven, lijken de iPhone 14 en 14 Plus vooral producten van Apples slimme recyclingstrategie die je kent van producten als de instap-iPad en de Watch SE. Zowat alle interessante innovaties van de Pro-modellen gaan aan het 14-duo voorbij, maar door het hergebruiken van componenten die eerder alleen in de duurdere toestellen zaten, kan Apple toch een verbetering claimen. De iPhone 14 heeft bijvoorbeeld de hoofdcamera van de iPhone 13 Pro, en ook de A15-processor met extra gpu-core die vorig jaar aan de Pro-toestellen was voorbehouden. De iPhone 14 Plus is de allereerste extra grote iPhone die geen topmodel is, met een scherm dat nagenoeg even groot en scherp is als dat van de iPhone 14 Pro Max. Behalve het grotere scherm en de grotere accu heeft de 14 Plus precies dezelfde specificaties als de iPhone 14.

De iPhone 14 is een wel zeer incrementele upgrade ten opzichte van de 13, en de iPhone 14 Plus is van de twee ongetwijfeld de interessantste. Vandaar dat we even hebben gewacht met de review tot beide toestellen beschikbaar kwamen; het Plus-model is pas vanaf begin deze maand te koop. Een tegenvaller bij beide toestellen is de hoge prijs in Europa. Zo betaal je meer dan 1000 euro voor de goedkoopste iPhone 14, waar de iPhone 13 verkrijgbaar was vanaf 909 euro (en de iPhone 13 mini zelfs maar 809 euro kostte). De iPhone 14 Plus, die wordt gepresenteerd als betaalbaar alternatief voor de dure Pro Max-iPhones, kost haast evenveel als de iPhone 13 Pro Max. Hij is uiteraard wel een stuk goedkoper dan de peperdure iPhone 14 Pro Max.