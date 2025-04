'Far out', zo heette het event waarvoor Apple woensdag verschillende journalisten naar zijn Steve Jobs-theater in Cupertino liet komen. Het was voor het eerst in twee jaar dat een iPhone-presentatie weer fysiek plaatsvond. Tijdens de eerste virtuele corona-editie, medio 2020, was 5G het grote nieuws. Apple noemde 'Five Gee' tijdens de presentatie van de iPhone 12-serie zo vaak, dat een grappenmaker er achteraf zelfs een speciale compilatie aan wijdde.

De vier nieuwe iPhones die Apple gisteren presenteerde, kunnen uiteraard nog steeds verbinden met 5G-masten, maar ook met satellieten die duizenden kilometers boven ons hoofd om de aarde cirkelen. Dat werd vorig jaar al verwacht voor de iPhone 13-serie, maar kennelijk was de feature nog niet klaar, of was Apple niet op tijd uitonderhandeld met telefoonmaatschappijen. Die zouden niet zo happig zijn op een nieuwe telefoon met ondersteuning voor een vorm van connectiviteit die niet over hun netwerk gaat. Het is wellicht daarom dat de satellietfunctie van de iPhone 14-serie alleen dient voor noodgevallen. Voorlopig heb je er in Nederland en België zelfs helemaal niks aan; dit najaar zijn eerst de VS en Canada aan de beurt.

Business as usual

De satellietverbinding is een leuke blikvanger, maar verder is de iPhone 14-serie toch vooral business as usual. De line-up bestaat weer uit vier toestellen, die er grosso modo hetzelfde uitzien als de modellen van het vorige jaar. In de serie zijn een paar grote lijnen te ontdekken: een gemiddeld groter formaat, hier in de Benelux hogere prijzen, en meer verschillen tussen de twee Pro-modellen en hun goedkopere non-Pro-tegenhangers.

iPhone 14 Pro

Hoewel de iPhone 14, 14 Pro en 14 Pro Max in Amerika precies hetzelfde kosten als de voorgangers, komt er hier in Europa een forse wisselkoerscorrectie bovenop. Daarbij komt er in de 14-serie geen opvolger voor het oude instapmodel, de iPhone 13 mini, zodat je nu meer dan 1000 euro kwijt bent voor de goedkoopste high-end iPhone. In plaats van de mini is er nu een tweede groot toestel, de 14 Plus, waarmee het gemiddelde formaat van een iPhone weer een stukje opschuift richting dat van Android-telefoons.

Je betaalt voor een nieuwe Pro-iPhone meer dan ooit, zelfs meer dan 2000 euro voor de allerduurste, maar je krijgt relatief gezien ook meer telefoon, want het onderscheid tussen Pro en non-Pro wordt dit jaar verder opgevoerd. De Pro is de enige met het nieuwe design, en het scherm is niet alleen helderder en toont vloeiender beelden, maar heeft ook een always-onfunctionaliteit. De nieuwe 48-megapixelhoofdcamera is ook pro-exclusief, evenals de verbeterde ultragroothoekcamera en de telecamera. Apple reserveert zelfs de nieuwe A16-soc voor de iPhone 14 Pro en Pro Max; de 14 en 14 Plus moeten het doen met de A15 van vorig jaar.