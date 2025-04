Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung wist ons een aantal jaar geleden te verrassen met opvouwbare toestellen, de Flip en de Fold. Inmiddels is dit jaar de vierde iteratie van beide apparaten uitgebracht. De Flip4 hebben wij onlangs in een andere review behandeld en nu is het tijd om de Fold4 op de pijnbank te leggen.

Het Koreaanse bedrijf schuift niet onder stoelen of banken dat het met nieuwe vouwbare toestellen aan komt zetten. Er wordt flink reclame gemaakt om de toestellen op de kaart te zetten. Misschien was het een poging om te verbloemen dat het best wel een saaie introductie is, ook al is een foldable nog steeds iets bijzonders. Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel te zijn veranderd aan de Fold4 in vergelijking met de Fold3. De vierde Fold heeft bijvoorbeeld een nieuwe soc, een gewijzigde hoofdcamera, een vernieuwd scharnier en een verbeterde telecamera. Daarnaast is het toestel iets kleiner, waardoor het in opengevouwen stand iets vierkanter oogt. Ook het buitenste scherm heeft een iets andere uitsnede en resolutie. Deze vernieuwingen vallen echter nauwelijks op, zeker als je de Fold3 niet naast de Fold4 hebt liggen.

Het hoeft geen probleem te zijn dat Samsung niet zoveel heeft veranderd aan de Fold4. De Fold3 was al een goed toestel, dus waarom zou Samsung het ontwerp helemaal omgooien? Van concurrentie heeft het bedrijf amper last omdat Xiaomi, OPPO, Lenovo en Huawei zich concentreren op hun thuismarkt: China. Je zou je dus bijna afvragen of de Galaxy Z Fold4 daarom wel de moeite waard is. Wij hebben het toestel uitgebreid getest om daarachter te komen.