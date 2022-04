Apple iPhone SE (2022)

In het kort De iPhone SE lijkt als twee druppels water op het model uit 2020 en de iPhone 8 uit 2017, maar onder de motorkap is genoeg veranderd om het toestel mee te kunnen laten doen met de grote jongens. De krachtige A15 Bionic-processor maakt van het toestel een van de krachtigste smartphones en de chip weet ook nog meer uit de ouderwetse camera’s van het toestel te toveren. De foto’s die met dit toestel gemaakt worden, kunnen zich meten met foto's van andere high-end toestellen. Je zult echter de andere camera’s die veel toestellen wel aan boord hebben, moeten missen en in donkere situaties boet je wel in aan kwaliteit. Dat komt onder andere door de ontbrekende nachtmodus. De accu is iets krachtiger dan zijn voorganger en het toestel houdt het gemiddeld gezien een uur langer uit op één lading. Je zult alleen wel een lader moeten aanschaffen, want die wordt niet meegeleverd. Pluspunten Zeer krachtige processor

Goede stereoluidsprekers

Camera maakt goede foto’s

Lange ondersteuning Minpunten Klein scherm voor dit formaat behuizing

Camera mist nachtmodus en heeft moeite met slecht licht

Eens in de zoveel tijd brengt Apple een smartphone uit die wat betaalbaarder is dan de toestellen die het bedrijf normaal gesproken uitbrengt. De iPhone Special Edition (2022) is de derde generatie iPhone SE en Apple heeft zoals gebruikelijk het ontwerp van een oudere iPhone gepakt en dat voorzien van enkele moderne componenten. In 2016 bracht Apple zijn eerste 'Special Edition' iPhone op de markt, met de processor van de iPhone 6S in de behuizing van de 5S. Na een tweede generatie in 2020, is het nu dus de beurt aan de iPhone SE 2022. Die is net als de voorganger gebaseerd op de behuizing van de iPhone 8 uit 2017.

Apple heeft dit toestel uitgerust met de A15 Bionic-soc, een iets grotere accu en 5G-connectiviteit. Daarnaast zijn er ook enkele componenten hetzelfde gebleven. De smartphone heeft hetzelfde scherm en dezelfde camera’s als zijn voorloper. Is de nieuwe iPhone SE met deze combinatie van oud en nieuw goed genoeg om vandaag de dag gezien te worden als een waardige opvolger? Je leest het in deze review.

Behuizing

Het zal je wellicht niet zijn ontgaan, maar Apple heeft opnieuw het oude vertrouwde ontwerp van de iPhone 8 uit de kast getrokken en toegepast op de nieuwe iPhone SE. Met een lengte van 138,4mm, een breedte van 67,3mm, en een dikte van 7,3mm is er geen enkel verschil te bespeuren met de vorige iPhone SE uit 2020 en de iPhone 8. Deze maat is een welkome verademing in een wereld waarin smartphones steeds groter worden. Het toestel is kleiner dan de gemiddelde smartphone en weet zelfs de Samsung Galaxy S22 en Xiaomi 12 af te troeven op dat gebied. Alleen de iPhone 12 mini en 13 mini zijn kleiner. Het nieuwe toestel is daarnaast enkele grammen lichter dan zijn voorlopers, en dat terwijl het bedrijf er een accu met een grotere capaciteit in heeft gestopt. De smartphone voelt, in een tijd dat veel toestellen eerder richting de 200 gram gaan, behoorlijk licht.

Het is de enige moderne iPhone die nog een homeknop heeft die tegelijkertijd dienstdoet als TouchID-sensor. De behuizing is aan de voor en achterkant van glas. Het frame is van aluminium en de schermranden zijn ouderwets groot. Dit klinkt misschien wat negatief, maar het toestel oogt en voelt daardoor juist vertrouwd aan. De smartphone ligt dus net zo lekker in de hand als de voorgaande toestellen en dat zal voor veel gebruikers dus een feest der herkenning zijn. De combinatie van aluminium en glas maakt de smartphone in elk geval zeer stevig en het apparaat geeft tijdens het buigen en torderen amper mee. Daarnaast is het toestel voorzien van een IP67-certificering, wat betekent dat het stof- en waterdicht is en maximaal één meter kan worden ondergedompeld voor maximaal 30 minuten. Een functie die je niet veel ziet in deze prijsklasse.

De iPhone SE heeft aan de linkerzijde de traditionele switch, waarmee alle geluiden kunnen worden uitgeschakeld met vlak daaronder de volumeknop. Aan de rechterzijde bevindt zich de powerknop en de simkaarttray. Aan de onderkant vind je de stereospeakers, microfoon en lightningpoort. De koptelefoonaansluiting is in geen velden of wegen te bekennen, zoals gewoonlijk is bij Apple. Een zure herinnering is dat de iPhone 7 het eerste toestel van Apple was die het moest doen zonder deze aansluiting. Inmiddels zijn wij aangekomen in een tijd dat zelfs Android-concurrenten in dezelfde categorie de poort steeds vaker weglaten. De speakers produceren een zeer goed geluid. De hoge tonen en bassen worden goed weergegeven, zoals wij gewend zijn van Apple. De bovenste speaker klinkt wel minder hard dan de onderste, maar storend is het niet.