Met 5G uitgeruste iPhone SE gaat 529 euro kosten

Apple heeft de 5G-versie van de iPhone SE gepresenteerd. De opvolger van de SE uit 2020 heeft onder meer de Apple A15-soc uit de iPhone 13-serie, een enkele 12-megapixelcamera aan de achterkant en ondersteuning voor 5G.

Het toestel heeft net als zijn voorganger een 4,7"-lcd met een resolutie van 1334x750 pixels en een beeldverhouding van 16:9. Onder het scherm is vingerafdrukscanner Touch ID te vinden. De SE is de enige Apple-smartphone sinds de vorige SE die voorzien is van een lcd; alle andere recente iPhones hebben een oledscherm. Aan de voor- en achterkant zit Ceramic Shield, Apples variant op chemisch verstevigd glas.

De 5G-ondersteuning is beperkt ten opzichte van de iPhone 13-serie. De mmWave-frequenties, die in Nederland niet in gebruik zijn, ondersteunt de SE niet. Bovendien gaat het om maximaal 2x2 MiMo vanwege een beperkt aantal antennes in de behuizing.

Aan de achterkant zit een enkele 12-megapixelcamera. Daarbij gaat het vermoedelijk wel om een nieuwer onderdeel dan de 12-megapixelcamera van de SE uit 2020; het zou kunnen gaan om de camera uit de iPhone 12-serie. Die uit de iPhone 13 is groter en zou dus meer ruimte vergen in de behuizing. Door de A15 zijn camerafuncties zoals Smart HDR4 en Deep Fusion mogelijk.

De iPhone SE met 5G heeft hetzelfde ontwerp van de iPhone SE van twee jaar geleden. Dat is weer een variant op het iPhone 8-ontwerp uit 2017. De iPhone 8 was weer een versie van het iPhone 6-ontwerp uit 2014, waarbij Apple de metalen achterkant verving door een glazen achterkant om draadloos laden mogelijk te maken. Apple brengt de nieuwe SE over anderhalve week uit voor 529 euro. Er komen varianten met 64GB, 128GB en 256GB aan opslag.

iPhone SE 2022 64GB 128GB 256GB Prijs 529 euro 579 euro 699 euro