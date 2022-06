Apple voorziet iPad Air van frontcamera met ultragroothoeklens en M1-soc

Apple heeft op zijn eigen online evenement een nieuwe versie van de iPad Air aangekondigd. De tablet heeft nu een frontcamera met ultragroothoeklens met zijn Center Stage-software om gebruikers te volgen tijdens videogesprekken als zij rondlopen. Ook heeft hij een M1-soc.

Apple iPad Air 2022

De functie is mogelijk dankzij de 12-megapixelcamera met een beeldhoek van rond 122 graden. Die camera is al te vinden op de vorig jaar aangekondigde iPad mini en de iPad Pro; de Air uit 2020 heeft die camera niet. De software zoomt standaard in en 'volgt' de gebruiker tijdens het videobellen om die altijd midden in het scherm te houden.

De Air krijgt bovendien een specbump; de soc is nu de M1, dezelfde soc als in de iPad Pro-modellen van vorig jaar. Bovendien is het modem in de versies met mobiel internet geschikt voor 5G, iets dat bij de vorige generatie niet het geval is. Dat gebeurt met 4x4 MiMo op frequenties onder 6GHz; er is geen ondersteuning voor mmWave-frequenties, die in de Benelux niet in gebruik zijn.

Het ontwerp blijft hetzelfde, met een Touch ID-vingerafdrukscanner in de Power-knop bovenop en een scherm van 10,9" met 2360x1640 pixels. Apple brengt de tablet over anderhalve week uit en dan kost hij 698,50 euro. De versie met 5G kost minimaal 868,50 euro.