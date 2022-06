Apple introduceert M1 Ultra-soc die bestaat uit twee M1 Max-chips

Apple introduceert een nieuwe soc in zijn M-serie. De M1 Ultra bestaat uit een combinatie van twee M1 Max-chips, die met elkaar verbonden zijn via UltraFusion. Dat is de naam van Apples eigen interconnect, die een bandbreedte van 2,5TB/s heeft.

De combinatie van twee M1 Max-socs levert 20 cpu-cores op en maximaal 64 gpu-cores. Er kan maximaal 128GB aan geheugen geïntegreerd worden op de M1 Ultra en dat heeft een bandbreedte van 800GB/s.

Apple gebruikt een eigen UltraFusion-interconnect om de twee M1 Max-chips te combineren. Apple claimt dat die zo snel is, dat er geen verschil merkbaar is met chips die uit een stuk bestaan. De die-to-die-interconnect was al aanwezig op de M1 Max-soc, maar Apple heeft dat eerder niet bekendgemaakt.

De gecombineerd chip bestaat uit 114 miljard transistors. Dat is zeven keer zoveel als het aantal transistors in een M1-soc. Apple gaat de M1 Ultra als eerste gebruiken in de Mac Studio. Dat is een grotere variant van de Mac mini.