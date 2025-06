Bloomberg: Apple test M3 Ultra-soc met 32 cpu-cores en 80 gpu-cores

Apple test volgens Bloomberg een nieuwe Mac Studio met een onaangekondigde M3 Ultra-soc. De chip zou beschikken over 32 cpu-cores en 80 gpu-cores. Het is niet bekend wanneer de chip precies verschijnt, maar vermoedelijk gebeurt dat op zijn vroegst eind volgend jaar.

Volgens developerlogs die zijn ingezien door Bloomberg-journalist Mark Gurman heeft Apples M3 Ultra-testchip 32 cpu-cores. Het zouden 24 Performance-cores en 8 energiezuinigere Efficiency-cores betreffen. Daarmee wordt het aantal cores mogelijk opgehoogd ten opzichte van de huidige M2 Ultra, die in totaal 24 processorkernen heeft. De M2 Ultra kan daarnaast geleverd worden met een gpu met 60 of 76 cores, maar de geteste M3 Ultra beschikt over maximaal 80 gpu-cores.

Apple heeft zijn M3-serie nog niet officieel aangekondigd. De eerste Macs met een M3-soc verschijnen volgens Bloomberg echter in oktober. Een M3 Pro en M3 Max volgen mogelijk in 2024. Gurman speculeert dat de M3 Ultra, die nu getest wordt in een Mac Studio, op zijn vroegst eind 2024 uitkomt. De M3-serie wordt naar verwachting geproduceerd op TSMC's 3nm-procedé.