Mark Gurman: Apples M3 Pro-chip krijgt 12 cores en gpu met 18 cores

De aankomende M3-chip van Apple zou een chipset met twaalf cores zijn, die ook 18 grafische cores heeft. De soc zou daarnaast 36GB geheugen hebben, schrijft Mark Gurman op basis van informatie in de App Store.

Bloombergs Mark Gurman baseert zich in zijn nieuwsbrief op data uit de App Store waar een ontwikkelaar toegang toe kreeg. In die data is te zien dat Apple al werkt aan een M3 Pro-chip die zou draaien op een nog niet aangekondigde Macbook Pro met macOS 14. Het standaardmodel van die M3 Pro zou in totaal twaalf cores hebben. Dat zijn er twee meer dan het standaardmodel van de M2 Pro die eerder dit jaar uitkwamen in de MacBook Pro's, al kon de M2 Pro ook met twaalf cores worden geleverd. Het is niet bekend of er meerdere modellen van de M3 Pro uitkomen, maar dat lijkt wel aannemelijk gezien de eerdere releases.

Zes van de twaalf kernen op de M3 Pro zijn snelle kernen. De andere zes zijn juist efficiënte voor lagere werkbelastingen. Daarmee zit er vooral verbetering in die laatste categorie; bij de M1 Pro en M2 Pro zaten er ook al zes snelle kernen in het apparaat.

De M3 Pro krijgt daarnaast een geïntegreerde gpu met achttien cores. Ook dat zijn er twee meer dan bij het vorige model. Het geheugen gaat ten slotte ook omhoog van 32GB naar 36GB. Volgens Gurman laat Apple de chips op TSMC's 3nm-procedé bouwen, wat het bedrijf de mogelijkheid geeft meer hardware kwijt te kunnen op een kleiner oppervlak.