Gerucht: eerste Macs met M3-socs komen in oktober

De eerste Mac-computers met M3-socs zouden in oktober moeten uitkomen, zo meldt auteur Mark Gurman van Bloomberg. Onlangs kwam de Mac Pro met M2 Ultra uit, de laatste Mac die nog over moest op Apples eigen chips.

Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om de iMac, MacBook Air 13" en MacBook Pro 13", meldt Gurman. Daarmee zou een nieuwe Air snel volgen na de vorige, want pas onlangs kwam de 15"-versie van Air uit. De Air en 13"-variant van de Pro waren tot nu toe wel de eerste laptops die socs van de nieuwe generatie kregen. Apple zou de nieuwe laptops in oktober willen aankondigen, nadat het in september nieuwe modellen van de iPhone en Apple Watch heeft uitgebracht.

Gurman meldt verder dat Apple de divisie die de Vision Pro-headset heeft ontwikkeld, heeft hernoemd van Product Technology Group naar Vision Products Group. Dat is afwijkend, omdat Apple losstaande divisies heeft voor hardware en software die alle hardware en software voor alle producten ontwikkelt. Waarom het bedrijf heeft gekozen voor een andere manier van werken voor de Vision Pro, is onbekend. Gurman leidt daaraan af dat er veel meer headsets zullen volgen.