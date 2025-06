'Apple brengt iPhone 15-telefoons op 22 september uit'

Apple kondigt zijn iPhone 15- en iPhone 15 Pro-telefoons op 12 of 13 september aan. Dat meldt Bloomberg-journalist en Apple-insider Mark Gurman. De telefoon moet een week later, op 22 september, in de winkels verschijnen.

Apple houdt zijn iPhone-evenement dit jaar op dinsdag 12 of woensdag 13 september, meldt Gurman in zijn wekelijkse Power On-nieuwsbrief. Het bedrijf kondigt zijn telefoons meestal in de eerste twee weken van september aan, maar een concrete datum voor dit jaar was nog niet bekend.

De telefoons moeten vervolgens op vrijdag 15 september in de voorverkoop gaan en een week later, op 22 september, daadwerkelijk uitkomen. Apple heeft zijn volgende evenement nog niet officieel aangekondigd, maar de timing komt overeen met voorgaande iPhone-evenementen en Gurman staat bekend om zijn goede bronnen binnen Apple.

De iPhone 15-serie krijgt verschillende upgrades, blijkt uit eerdere geruchten. Alle modellen krijgen naar verwachting een USB-C-aansluiting in plaats van Lightning. De 'gewone' iPhone 15-telefoons krijgen dit jaar een Dynamic Island in plaats van een inkeping in het scherm, een betere camera en de A16-soc die Apple vorig jaar in zijn iPhone 14 Pro-telefoons introduceerde. De Pro-modellen krijgen volgens geruchten dunnere schermranden, een betere soc en een frame van titanium in plaats van roestvast staal. De alertslider moet daarnaast worden ingeruild voor een actieknop, zoals op de Apple Watch Ultra.