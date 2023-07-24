Bloomberg: Apple overweegt prijzen iPhone 15 Pro-serie te verhogen

Apple overweegt de prijzen van zijn iPhone 15 Pro en Pro Max te verhogen ten opzichte van hun voorgangers. Dat vertellen ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het bedrijf hoopt daarmee zijn omzet te vergroten nu de verkoop van smartphones terugvalt.

Bronnen melden aan Bloomberg dat Apple dit jaar 85 miljoen iPhone 15-toestellen wil produceren, ten opzichte van 90 miljoen iPhones die de techgigant de twee voorgaande generaties verwachtte te leveren. Het bedrijf wil komend jaar de omzet verhogen en overweegt daarom zijn duurste telefoons in prijs te verhogen, vertellen anonieme bronnen die bekend zijn met de discussies binnen Apple.

De huidige iPhone 14 Pro en Pro Max zijn beschikbaar vanaf respectievelijk 1326 en 1476 euro. Dat was al een prijstoename ten opzichte van de 13 Pro en Pro Max, die bij introductie 1126 en 1259 euro kostten. In de VS is de iPhone Pro-serie van Apple echter al beschikbaar voor 999 dollar sinds de introductie van deze serie in 2019 met de iPhone 11 Pro en Pro Max.

Bloomberg meldt verder dat Apple 'kleine' productieproblemen heeft gehad met de schermen van zijn komende iPhones. Deze problemen moeten in de komende twee weken worden opgelost en hebben naar verwachting geen grote gevolgen voor de totale productie van de nieuwe iPhones. The Information meldde vorige week dat Apple problemen had met het produceren van schermen met kleinere schermranden voor zijn iPhone 15 Pro en Pro Max.