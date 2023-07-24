Bloomberg: Apple overweegt prijzen iPhone 15 Pro-serie te verhogen

Apple overweegt de prijzen van zijn iPhone 15 Pro en Pro Max te verhogen ten opzichte van hun voorgangers. Dat vertellen ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het bedrijf hoopt daarmee zijn omzet te vergroten nu de verkoop van smartphones terugvalt.

Bronnen melden aan Bloomberg dat Apple dit jaar 85 miljoen iPhone 15-toestellen wil produceren, ten opzichte van 90 miljoen iPhones die de techgigant de twee voorgaande generaties verwachtte te leveren. Het bedrijf wil komend jaar de omzet verhogen en overweegt daarom zijn duurste telefoons in prijs te verhogen, vertellen anonieme bronnen die bekend zijn met de discussies binnen Apple.

De huidige iPhone 14 Pro en Pro Max zijn beschikbaar vanaf respectievelijk 1326 en 1476 euro. Dat was al een prijstoename ten opzichte van de 13 Pro en Pro Max, die bij introductie 1126 en 1259 euro kostten. In de VS is de iPhone Pro-serie van Apple echter al beschikbaar voor 999 dollar sinds de introductie van deze serie in 2019 met de iPhone 11 Pro en Pro Max.

Bloomberg meldt verder dat Apple 'kleine' productieproblemen heeft gehad met de schermen van zijn komende iPhones. Deze problemen moeten in de komende twee weken worden opgelost en hebben naar verwachting geen grote gevolgen voor de totale productie van de nieuwe iPhones. The Information meldde vorige week dat Apple problemen had met het produceren van schermen met kleinere schermranden voor zijn iPhone 15 Pro en Pro Max.

Apple iPhone 15 Pro renders
Renders van de iPhone 14 Pro (links) naast de vermeende Apple iPhone 15 Pro. Bron: 9to5Mac

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 24-07-2023 18:10 378

24-07-2023 • 18:10

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Darida 24 juli 2023 18:59
Ik moet toegeven dat ik het beu begin te worden. De iPhone ging vorig jaar van 1159€ naar 1329€ zonder zelfs de opslagcapaciteit te verhogen. Apple had op z'n allerminst 256GB opslag kunnen steken in de basis Pro-modellen. Bovendien is dat het minimum dat ze opgelegd hebben om alle features van de Pro modellen te kunnen gebruiken.

Ik kan mij makkelijk elk jaar de beste nieuwe iPhone permitteren. Maar dat is geen reden om effectief elk jaar opnieuw te upgraden. Ik ben van plan in september te gaan voor de iPhone 15 Pro 512GB maar gezien de prijzen te hoog liggen denk ik te zullen passen en te wachten tot de prijs sterk zakt zoals de 14 Pro-modellen die je nu veel goedkoper kan vinden dan bij de lancering. Ik ben zelfs de 13 mini aan het overwegen maar de Pro modellen zijn te duur geworden en ze zijn dik en obees.
Mizgala28 @Darida24 juli 2023 19:34
Je zou juist denken dat de prijzen in EU wat lager kunnen, vorig jaar was de euro zwakker en nu dat niet meer zo erg is, verkopen meerdere winkels de 14 Pro voor minder.

Of tenminste, de prijs gelijk houden (naja we zullen het zien als de 15 series uit komen)

Maar leuk is anders, ik vind ook dat Apple een beetje erg overdrijft met wat ze weg laten bij de normale modellen, ProMotion kan prima op de normale iPhone en zelfs dan heeft de Pro series genoeg redenen om zich te onderscheiden.

En als ze toch al kosten willen drukken, maak de Pro series van aluminium, is dat hele gedoe waar sommige mensen over klagen dat staal zwaar is ook meteen opgelost.

Maar nee, men roept "we willen titanium", sure kan de prijs nog meer omhoog erdoor (het valt mij ook op dat vooral amerikanen dat roepen, maar die hebben al jaren geen prijsverhoging gezien van de iPhone Pro series).
timonb @Mizgala2824 juli 2023 20:24
Apple heeft zich nog nooit iets aangetrokken van de valutaverschillen, dus dat gaat zeker ook niet dit jaar gebeuren.

@Darida het is altijd goed om te beoordelen of je telefoon echt vervangen zou moeten worden. De versies veranderen natuurlijk niet meer zo revolutionair als bij de eerste iPhones.

Daarnaast is duurzaamheid naast geld best een argument om je te weerhouden om jaarlijks een nieuw toestel te kopen.

Mijn iPhone 12 voldoet nog aan alle eisen die ik stel aan een telefoon.
Darida @timonb24 juli 2023 22:22
Ik ben het met je eens dat elk jaar upgraden geen zin heeft. Ik heb nu de gewone iPhone 13 en ik ben er nog steeds heel tevreden over, maar ik hou van design en daarom koop ik meestal de beste iPhone op de markt en dat om de 2 jaar (de iPhone 13 was een uitzondering want ik vond de 13 Pro te zwaar). Maar gezien de prijzen ben ik toch aan het overwegen te upgraden om de 3 jaar i.p.v. om de 2 jaar want ik geef eerlijk toe dat om de 2 jaar upgraden gewoonweg veel te frequent is.

Het is zeker mogelijk dat ik dit jaar niets koop en gewoon mijn 13 blijf gebruiken. Er zijn grenzen en Apple speelt letterlijk met mijn voeten.
haam @Darida25 juli 2023 08:36
Ik snap het statement "ik hou van design en daarom koop ik meestal de beste iPhone" niet helemaal.

Er zitten geen wereldschokkende designverschillen in.
snaggyheadshot @haam25 juli 2023 11:26
Er zitten geen wereldschokkende designverschillen in.
Dat is juist de kracht. Mensen houden niet van verandering.
haam @snaggyheadshot25 juli 2023 14:37
Die snap ik, maar als je claimt vanwege het design de beste (lees duurste) iPhone te kopen, dan daag ik iedereen uit om het DESIGN verschil tussen een 13 en een 13 Pro te laten zien. Voor de duidelijkheid, groter valt bij mij niet onder design (maw het design is hetzelfde, toestel is alleen groter).
Darida @haam25 juli 2023 23:11
Persoonlijk vind ik het verschil tussen de 11 Pro en de 12 Pro bijvoorbeeld, wel groot. En ik hou van goed design en van verandering. Ik wil bijvoorbeeld terug naar de ronde zijkanten van de 11 Pro, de beste iPhone ooit volgens mij. Natuurlijk heb ik het niet over de verschillen tussen de 12 Pro en 13 Pro en 14 Pro, die zijn zo miniem dat ik er niets aan heb.
RAAF12 @Darida24 juli 2023 23:17
Ik vind de iPhone 13 Pro Max prima te handelen en vind scherm en de bouwkwaliteit erg goed. Ik blijf het ding gewoon gebruiken en heb geen plannen om die ooit te gaan vervangen. Waarom zou je? Voor mij moet ie goed werken en er netjes uitzien.
Tweakert2020 @RAAF1224 juli 2023 23:31
Enige reden voor mij zou een significante betere camera zijn
4acesNL @Tweakert202026 juli 2023 10:55
Dat geldt misschien voor maar een paar procent van de iPhone gebruikers. De meeste mensen zijn geen fotografen of kunnen überhaupt geen goede plaatjes schieten. Je kunt al heel lang met iPhones goede en mooie photos maken. Of zelfs films maken. De doorsnee gebruiker die zegt te willen overstappen van de 13 pro naar een 14 pro omdat camera houdt zichzelf voor de gek. 99 procent maakt oninteressante en slechte kiekjes. Het is pure fo mo en Apple speelt daar op in. Verder zijn de werkingen van de de telefoons precies hetzelfde en merk je over het algemeen de zogenaamde betere snelheid niet.
Tweakert2020 @4acesNL26 juli 2023 12:06
Grotendeels eens, het zijn kleine stapjes iedere keer. Qua snelheid hoeven we ons al jaren geen zorgen te maken.
Ik doe 2 jaar met mijn iPhone en dan schuift die door naar mijn vriendin. Ze heeft de (bijna 4 jaar oude) 11 Pro welke nog uitstekend werkt en ikzelf de 13 Pro.

Stap van 13 Pro naar 14 Pro is niet groot, maar zitten wel leuke dingen op zoals always on en het dynamic island maar ook wel de upgrade van de camera naar 48MP welke wel degelijk kwalitatief betere plaatjes schiet dan de 13 Pro in omgevingen met minder licht en de aanwezigheid van echte 2x zoom (op de 13 is dit een digitale zoom)

Ik hoop zelf op een betere zoomlens op de 15 Pro.
4acesNL @Tweakert202026 juli 2023 13:06
48 megapixel is ook een beetje marketing he? Alsof je met de huidige megapixels niet uitkomt als je een beetje weet wat je doet. Voor de standaard iPhone gebruikers is 48 megapixel totaal niet nodig. En voor ene kleine groep die dan roept; 48! zie je wel, beter! Houdt ook geen stand. Als je een beetje weet wat je doet dan maak je met een iPhone 8 Plus beter foto’s dan de gemiddelde gebruiker die een 14 pro heeft. En als ik het goed hebt maak je alleen maar écht gebruik van die 48 megapixel als
Je pro raw schiet. Het is praktisch echt alleen maar fo mo materiaal. De meesten maken geen betere foto’s hiermee.
Tweakert2020 @4acesNL26 juli 2023 14:20
Tante Bep gaat het misschien niet zien, maar jij en ik zien het verschil wel hoor tussen foto’s gemaakt met een iPhone 8 of 14 Pro…

Je fomo verhaaltje gaat niet helemaal op denk ik.
4acesNL @Tweakert202026 juli 2023 14:40
Het was een extreem voorbeeld. Maar er zijn prachtige dingen gemaakt met een iPhone 8 Plus. Maar neem een 13 pro en een 14 pro en het wordt wel écht een heel ander verhaal.
Tweakert2020 @4acesNL26 juli 2023 14:53
Dat klopt. Ik denk dat vooral jeugd last heeft van fomo. En dat je een telefoon bij een abonnement verlenging voor een paar euro er bij “krijgt” helpt ook niet.
4acesNL @Tweakert202026 juli 2023 15:04
Je moet tegenwoordig toch gewoon de hele telefoon betalen? Of is dat nu weer anders? En ja, de jeugd drijft op fo mo. Hopelijk gaat hier verandering in komen. Het is geen model dat zoals nu is stand zal houden.
Tweakert2020 @4acesNL26 juli 2023 16:39
Nee de subsidies zijn weg, je moet je volledige telefoon betalen gedurende je abonnementsperiode. Bij een 1 jarig abbo zit je wel met een verplichte aanbetaling, maar dat kan ook te maken hebben misschien met het bedrag van het toestel.
Dus met zo’n dure telefoon kan je abbo al snel 30-40 euro per maand duurder zijn
Weicool @Tweakert202025 juli 2023 09:56
Waarom dan niet liever die P60 pro om die beste smartphone camera op dxomark

[Reactie gewijzigd door Weicool op 22 juli 2024 17:56]

Baet @Weicool25 juli 2023 10:08
Omdat dat een chinese spyware phone is?
Tweakert2020 @Weicool25 juli 2023 10:52
Ik hoef niet de "aller beste" te hebben, en persoonlijk vind ik het Apple ecosysteem gewoon goed werken.
Darida @RAAF1225 juli 2023 00:31
De belangrijkste reden om een nieuwe te kopen is een verandering in het design. Omdat ik zoveel van design hou en ik apprecieer de looks van iPhones gewoon enorm veel. Andere belangrijke zaken voor mij zijn de kwaliteit van het scherm (hogere helderheid, verversingssnelheid, contrast, kleuren, etc.). Maar de verbeteringen van de camera's interesseren me weinig. Maar ik ga mijn koopgedrag aanpassen want ik wil er gewoon niet meer zoveel geld tegenaan smijten, ik heb het er niet meer voor over.
nzall @Darida31 juli 2023 18:47
Maar gezien de prijzen ben ik toch aan het overwegen te upgraden om de 3 jaar i.p.v. om de 2 jaar want ik geef eerlijk toe dat om de 2 jaar upgraden gewoonweg veel te frequent is.
Ik heb 6 jaar gewacht om een iPhone SE 2022 te kopen omdat mijn iPhone SE uit 2016 nog altijd ondersteund werd door Apple. Je hebt ECHT niet om de 2 of zelfs om de 3 jaar een nieuwe iPhone nodig, tenzij er een feature of app is die je echt wilt hebben. 90% van de nieuwigheden komen ook naar de oudere modellen.
teun95 @Darida25 juli 2023 10:56
Je mag het zelf weten, maar hopelijk ben je je er van bewust dat elke twee jaar upgraden niet helemaal meer van deze tijd is. Door menig mens wordt dit (terecht vind ik) als net zo afkeurenswaardig gezien als een weekendje New York.
Jeffoz @teun9526 juli 2023 20:27
Met diegene die je weg doet maak je weer iemand anders blij die voor minder geld die telefoon weer overneemt. Alsof die meteen weggegooid word.
Darida @teun9531 juli 2023 19:07
Het klopt dat dit niet meer van deze tijd is. Ik geef je toe dat ik dat zelfs 5 jaar geleden al te regelmatig vond. Ik geef ook toe dat ik op dat vlak verwend nestje ben. Gelukkig kan ik het zelf betalen, en dat kan ik nog steeds maar ik zou graag in de toekomst minder geld aan zulke dingen willen uitgeven.
Lamith @Patrick2222126 juli 2023 08:23
Alles begint bij jezelf. Dat jij jouw leven volkomen afhankelijk maakt van wat anderen wel/niet doen, is lachwekkend en zorgwekkend tegelijk.
Patrick22221 @Lamith26 juli 2023 08:27
*begrijpend lezen

Het zijn mijn behoeftes, ik zie daarin niet het stukje dat ik het laat afhangen van anderen.

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 22 juli 2024 17:56]

Lamith @Patrick2222126 juli 2023 09:06
Ik citeer:
Ik begin pas over na te denken als de overheid ook eens begint na te denken met wat ze doen!
Eh? Je maakt het begrijpend lezen overigens ook niet makkelijker met zulk belabberd Nederlands ;)
teun95 @Patrick2222126 juli 2023 00:18
Toekomstige generaties zullen zich achter hun oren krabben en afvragen waarom we het toch zo voor ze hebben verpest en hoe sommigen er zo luchtig over over konden denken.

Je leven is er niet minder om door paar jaar langer met een iPhone doen. En als je vindt dat dat wel zo is, dan leeft die gebruiker van een antieke Fairphone misschien wel meer dan jij.

Waarom niet mee doen met de groep die wel een verschil probeert te maken?
Patrick22221 @teun9526 juli 2023 08:10
Die generatie die nu op een elektrische fiets naar school gaat?

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 22 juli 2024 17:56]

4acesNL @Patrick2222126 juli 2023 14:42
Die kopen niet niet ieder jaar een nieuwe fiets. ;)
Patrick22221 @4acesNL26 juli 2023 17:27
Ja houd op joh, vroeger ging je op de gewone fiets.

Mensen van tegenwoordig kunnen alles zo mooi verwoorden dat er niks uit komt😂

Obese word weer een dingetje voor de toekomst 😂

Deze hele maatschappij is verneukt, wie het goed praat heeft oogkleppen op

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 22 juli 2024 17:56]

4acesNL @Patrick2222126 juli 2023 18:14
Dat is toch een andere discussie? 😅
Patrick22221 @4acesNL26 juli 2023 19:10
Dan moet je daar niet over beginnen.

Relationeel gezien zijn er raakvlakken, uiteindelijk ging de discussie over, hoelang met een iphone kan doen. Bv door een accu vervangen. Om zo meer milieu bewust te zijn

Je kind geen elektrische fiets geven is ook milieu bewust.

:+ :+ :+
4acesNL @Patrick2222126 juli 2023 19:43
Je kind geen rijbewijs laten halen is nog meer milieu bewust. Zo kunnen we nog wel ff doorgaan! :D
Mizgala28 @timonb24 juli 2023 20:27
Daarnaast is duurzaamheid naast geld best een argument om je te weerhouden om jaarlijks een nieuw toestel te kopen.
Mee eens, telefoons worden zo snel dat zelfs een iPhone 11 prima werkt.

Alleen minder verkopen = fabrikanten verhogen de prijzen, ergens hoop ik dat ze op een dag daarmee stoppen, zoek een andere manier om winst te maken.
MenN @Mizgala2824 juli 2023 23:53
'Zelfs een iPhone 11' Nou poe poe, toe maar, ken nog genoeg mensen die prima tevreden zijn met hun iPhone 8, SE's, XR en nog ouder. Is echt niks geks meer om een telefoon echt flink wat jaartjes te gebruiken.
pjottrr @MenN25 juli 2023 01:23
toevallig van de week een vraag van een collega gekregen,

wat kan ik beter doen, een nieuwe accu voor mijn iphone x of een nieuw toestel ?

toen ik vertelde dat ik voor 40 euro een nieuwe accu er in kon zetten was ie direct overstag
360Degreez @pjottrr25 juli 2023 07:19
En groot gelijk heeft hij. De enige reden om tegenwoordig een nieuwe telefoon te kopen is misschien een minimale verbetering op cameravlak. Dat zijn dan ook bewuste iteraties, zorgvuldig gepland door de fabrikant ,zodat mensen daadwerkelijk een reden hebben om voor de zoveelste keer meer een mega-bedrag stuk te slaan op een telefoon.

En als mensen daar de financien voor hebben en bereid zijn bij het volle bewustzijn (veel) te veel te betalen voor iets wat toch grotendeels een ego-ondersteunend statussymbool is, moeten ze dat vooral doen.

Mijn zorg is dat juist mensen met een zwakke financiele positie dure leningen aangaan of zichzelf op andere manieren financieel in de nesten werken om zo'n statussymbool aan te schaffen.

De BOM van een van de iPhone 14 Pro Max was rond de $464,- met R&D, een goede marge en nattevingerwerk gebaseerd op niets van mijn zijde zou zo'n ding niet meer dan $650,- mogen kosten.
pjottrr @360Degreez25 juli 2023 08:07
daarom repareer ik die dingen ook alleen maar :)

Ik geef liever mijn geld uit aan een bedrijf zoals motorola (lenovo)
dan krijg je veel telefoon voor niet alteveel geld. en ja hun flagships zijn al wel wat aan de prijs aan het geraken, maar de hoge midrangers, of net onder flagship zijn prima te doen.

Ik denk dat die veel dichter bij BOM prijs zitten.

Uiteindelijk draait het bij apple om het premium gevoel van een iphone over te brengen naar de gebruikers door er een bult marketing tegenaan te gooien zodat het toestel verkocht kan worden met exorbitante winstmarges
Coolstart @360Degreez25 juli 2023 11:21
Dat zijn dan ook bewuste iteraties, zorgvuldig gepland door de fabrikant ,zodat mensen daadwerkelijk een reden hebben om voor de zoveelste keer meer een mega-bedrag stuk te slaan op een telefoon.
Dus het is één grote samenzwering tussen alle telefoonfabrikanten? Allemaakl elk jaar een 'beetje' beter. Zorgvuldig gepland. Dat is toch niet aannemelijk?
Mijn zorg is dat juist mensen met een zwakke financiele positie dure leningen aangaan of zichzelf op andere manieren financieel in de nesten werken om zo'n statussymbool aan te schaffen.
Die zorg kan je op alles projecteren, op elk mogelijk consumentenproduct. Wat stel je dan voor? Iphones of ander duur goedkoper maken of verkoop verbieden om te vermijden dat financieel zwakke mensen dure telefoons kopen? Zorg er toch gewoon voor dat die mensen geen lening kunnen krijgen?
De BOM van een van de iPhone 14 Pro Max was rond de $464,- met R&D, een goede marge en nattevingerwerk gebaseerd op niets van mijn zijde zou zo'n ding niet meer dan $650,- mogen kosten.
€186 = incl R&D + goede marge. Sorry maar dat is echt wishful thinking. Je moet uw personeel nog betalen, import taksen, marketing, winkels, garantie reparaties, software updates. Dat kan toch niet?
DigitalExorcist @360Degreez26 juli 2023 10:45
Ik heb nog een XR.. de opslagruimte is meer dan genoeg (128GB krijg ik niet vol wat ik ook probeer...). Enige reden voor mij om te upgraden zou de camera zijn en die toegevoegde functie met Airtags dat je ze op de meter nauwkeurig kan peilen. Weet even niet meer hoe dat precies heet.. iets met een U .. Ultra Wide Band nogiets ..

M'n Apple Watch (Series 3) is dan eerder aan vervanging toe. Maar ook die doet nog wat ie moet doen en de rest is een luxeprobleem...
Unstable Element @MenN25 juli 2023 09:48
Wij zijn als huishouden overgestapt van de 8 naar de 11.
Enige reden was eigenlijk de UWB chip zodat we onze AirTags makkelijker kunnen vinden.
Mizgala28 @MenN25 juli 2023 18:56
De reactie kan ook wat minder hoor, iPhone 11 was slechts een voorbeeld.

In mijn ogen kunnen telefoons langer mee dan dat, simpel.

Zolang er maar updates en support voor uitkomen.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 17:56]

timonb @Mizgala2824 juli 2023 20:34
Dat laatste argument is twijfelachtig. Ik las net een post over prijselasticiteit.

Mocht de vervangingstijd beduidend langer worden, dan zou prijs daar best een veroorzaker kunnen zijn. Dan is het niet heul snugger om dat de prijzen alsnog te verhogen.

Maar als de verkochte aantallen gelijk blijft ondanks prijsverhogingen, dan is de rek er nog lang niet uit.
Blizz @timonb24 juli 2023 20:28
Apple heeft eind 2022 eenmaal Mac-prijzen verhoogd vanwege inflatie en nogmaals omdat de euro zwak was tegenover de dollar. Dat gaan ze natuurlijk nooit meer verlagen.
Uhuruburu @Blizz25 juli 2023 06:26
Dat is het nadeel van inflatiecorrectie. Overigens gaat het loon ook niet met 10% omlaag, wanneer de inflatie weer richting 2% gaat.
Hemingr @Uhuruburu25 juli 2023 08:48
Je begrijpt hopelijk wel dat inflatie cumulatief is he….
Munchkin @Uhuruburu25 juli 2023 08:48
Nee uiteraard niet, daarvoor zou er er eerst deflatie moeten optreden, zodat je met minder geld hetzelfde kunt kopen. Met een inflatie van 2 % kun je alsnog minder van je loon kopen...
Blizz @Uhuruburu25 juli 2023 17:53
Loon zou bij een correctie alleen omlaag gaan bij negatieve inflatie en dat zullen we niet meemaken. Mijn punt was meer dat ze toen die prijsverhoging hier hebben uitgevoerd en daarna nog eens vanwege de tijdelijk zwakke eurokoers. Ik was toen op zoek naar een nieuwe MacBook Pro en mijn fout was te wachten op Black Friday, want het enige dat Apple toen voor me in petto had waren die prijsverhogingen en bij derde winkels verdwenen alle deals twee weken voor Black Friday en in februari heb ik er uiteindelijk maar een gekocht. |:(
mhnl1979 @timonb24 juli 2023 22:50
Volgens mij hebben ze juist vorig jaar vanwege de koers de prijzen verhoogt. Het wordt wel echt te gek hoor. De kans dat ik een iPhone 15 pro koop als de 16 verschijnt wordt steeds groter.
Lekker Ventje @mhnl197924 juli 2023 22:57
Met de huidige prijzen wordt de opvolger van mijn 12 over een paar jaar het model wat dan een jaar oud is. De prijzen worden veel te hoog maar Apple weet dat ze er gewoon mee weg gaan komen.
DLSS @Lekker Ventje25 juli 2023 09:33
Of je neemt een keer een pixel of andere Android telefoon ofzo. Apple loopt al lang niet meer voor op smartphone gebied en op sommige vlakken zelfs achter. Ik heb zelf een iPhone 13 maar ik vind de luxere Android toestellen met zo’n watervalscherm eigenlijk een stuk mooier. Wellicht dat ik ook weer eens overstap.
mhnl1979 @DLSS25 juli 2023 10:28
Het is vooral de combinatie van hardware en software die de iPhone zo goed maken. Daar kan Android in mijn optiek niet tegenop. Een iPhone 11 is nu gewoon beter dan een toestel uit datzelfde jaar van Samsung bijvoorbeeld.
DLSS @mhnl197925 juli 2023 10:33
Ik wissel nog wel eens tussen Apple en Android. Er zit echt nauwelijks verschil in de software voor dagelijks gebruik. Het werkt allemaal nagenoeg hetzelfde met een paar nuance verschillen her en der. Als Tweaker ben je daar binnen een half uit hoor 😅.
Yggdrasil @DLSS25 juli 2023 11:32
Dat hangt erg af van of je ook andere Apple producten gebruikt. Bijv. het samenspel tussen een Macbook, iPhone en Apple Watch brengt veel gemak. Dat is voor mij een reden om binnen het Apple ecosysteem te blijven.

[Reactie gewijzigd door Yggdrasil op 22 juli 2024 17:56]

DLSS @Yggdrasil25 juli 2023 18:52
Hmm ja ik snap niet dat dat zo'n big deal is persoonlijk. Ik gebruik gewoon Google Drive en dat werkt ook prima tussen mijn iPad, iPhone, Macbook, Windows PC, Windows laptop en Android producten.. (is nog een wat betere deal dan iCloud ook)

We overdrijven nog wel eens hoe moeilijk het is om over te stappen. Het is (zeker als Tweaker) echt prima te doen. En het stelt je in staat om meer producten in je overweging te nemen, dat is altijd goed. De iPhone 13 was voor mij toevallig de winnaar vanwege de batterij, maar wie weet is de volgende Galaxy telefoon weer beter en dan neem ik die.

Zelfde geldt voor PC en Mac...Een Mac kan niet geconfigureerd worden met dikke GPU, dus dat is voor mij dan een no go. Maar Apple werkt inmiddels aan ondersteuning voor meer PC games. Mochten ze daar bovenop in de toekomst wel RTX 4090 klasse GPUs in hun systemen aanbieden zou ik zomaar voor een high-end Mac kunnen gaan omdat ik mezelf niet aanpraat dat ik vast zit.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 17:56]

P. vd Loo @timonb25 juli 2023 10:10
Apple gaat zeker wel mee in valuta-ontwikkelingen. Vorig jaar was dat de motivatie om de prijzen in de EU fors naar boven aan te passen.
Brutal1ty @Mizgala2825 juli 2023 06:19
Apple's prijsverhoging zal niet verlagen al staat de euro dubbel zo sterk tegenover de dollar als nu. Ze passen hun prijzen aan aan de markt. Dus als ze goed winst blijven maken hier, blijven ze lekker zo doorgaan. Zo simpel is het :p
ucsdcom @Mizgala2825 juli 2023 11:52
Je zou juist denken dat de prijzen in EU wat lager kunnen, vorig jaar was de euro zwakker en nu dat niet meer zo erg is, verkopen meerdere winkels de 14 Pro voor minder.

Of tenminste, de prijs gelijk houden (naja we zullen het zien als de 15 series uit komen)

Maar leuk is anders, ik vind ook dat Apple een beetje erg overdrijft met wat ze weg laten bij de normale modellen, ProMotion kan prima op de normale iPhone en zelfs dan heeft de Pro series genoeg redenen om zich te onderscheiden.

En als ze toch al kosten willen drukken, maak de Pro series van aluminium, is dat hele gedoe waar sommige mensen over klagen dat staal zwaar is ook meteen opgelost.

Maar nee, men roept "we willen titanium", sure kan de prijs nog meer omhoog erdoor (het valt mij ook op dat vooral amerikanen dat roepen, maar die hebben al jaren geen prijsverhoging gezien van de iPhone Pro series).
Mee eens. Vooral wat ook al gezegd werd hier dat er een betere geheugen hoeveelheid standaard zou moeten zijn voor die topmodellen. En je ziet een vlucht naar de Iphone 12 mini, 13 mini en Iphone SE modellen om tegen lagere prijzen mee te doen. De 12 mini zou ik niet doen wegens de kortere batterijduur tov. de 13 mini. De 13 mini durf ik gerust aan te raden. En de prijzen van de 13 mini starten bij 128 GB opslag, terwijl je nagenoeg hetzelfde neerlegt voor een 12 mini met 64 GB opslag. En van de SE alleen de SE 2022 als je nog tegen een homeknop en dikke bezels kan. De prijs is er ook naar vooral als je een aanbiedings alert zet in de Pricewatch. Want ook de Iphone SE is al lang niet meer zo goedkoop als de eerste versie bij intruductie. De belofte van een Iphone voor 300-350,- euro leek het toen, en intussen zijn ze met de nieuwere modellen en de prijsverhogingen zo'n 450,- tot 550,- euro. Dat was voorheen de prijs van een gewone Iphone. Apple gaat toch een toestel in de lagere prijsklasse midden voor iedereen die niet meer dan 300,- uit wil geven.

Hele volksstammen blijken trouwens ongeveer ongezien het duurste model van een range te willen kopen. Dat ga je niet stoppen en is voor Apple dus gewoon een winstgevend gedrag.

Maar nu de extra features die een upgrade de moeite zouden moeten maken uitblijven, is het de vraag of je niet juist zou moeten downgraden naar een type lager. Wie echt geld heeft en dit wil laten zien koopt dan nog steeds het topmodel, maar anderen kopen 1 type lager. De Iphone 15 zal wel eens de camerasensor van de 14 Pro kunnen krijgen, waar we nu nog jubelend over naar huis hollen. En vanaf september is deze sensor dan opeens te min?

Overigens is mijn vriendin zelfs terug gestapt naar een Iphone SE 2022 en dat voelt niet eens als een teruggang. Muziek zit nu ook op Android, Apple TV plus ook. Dus wat is nu echt zo exclusief dat je in het Apple ecosysteem moet blijven? Je watch ondersteuning/activatie, via multisim met 4g op de watch ben je vrij. Mits ergens een connected Iphone aan het internet hangt. Of voor de activatie van nieuwe hardware zoals speakers?

Aan 1 oude Iphone per huishouden heb je genoeg om alles werkend te houden en nieuwe apparatuur te kunnen activeren. Dan kan je daarna ook als verknocht appel fan gewoon over.

En voor mij een vouwbare phone wel een van de weinige redenen om over te stappen van Iphone naar het Android kamp. Tot op heden was het prijsverschil toch nog net wat te groot. Maar nu Apple druk bezig is dat laatste bezwaar ook weg te nemen.....

Heel benieuwd naar de Samsung Fold 5! ;)

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 17:56]

Arhan @Darida24 juli 2023 21:40
Ik moet toegeven dat ik het beu begin te worden. De iPhone ging vorig jaar van 1159€ naar 1329€ zonder zelfs de opslagcapaciteit te verhogen. Apple had op z'n allerminst 256GB opslag kunnen steken in de basis Pro-modellen. Bovendien is dat het minimum dat ze opgelegd hebben om alle features van de Pro modellen te kunnen gebruiken.
Apple zoekt gewoon het hoogste prijs niveau waar nog steeds genoeg mensen hun top model willen kopen. Voor ieder ander zijn er goedkopere modellen. Persoonlijk zijn de nieuwe features nauwelijks een upgrade waard. Pas een paar versies verder merk ik verschil. En dan heb ik de mazzel dat ik er een krijg, Zou ik mijn eigen centen er voor moeten uitgeven zou ik 2e hands gaan of een nieuwe kopen en daar lekker 4 jaar mee doen.
Ik ben zelfs de 13 mini aan het overwegen maar de Pro modellen zijn te duur geworden en ze zijn dik en obees.
Oh, die 13 mini! Ik heb er spijt van dat ik voor een de 13 Pro ben gegaan, Die 13 mini is zo lekker handzaam. En vervolgens kapt Apple direct weer met de mini voor 14.
WouterDeHeij @Arhan24 juli 2023 22:10
Ik heb de 12 mini (mijn tweede prive telefoon) toch vervangen door een 14 pro. Net iets groter. De mini was goed handzaam (met 1 hand te bedienen), maar ik vond het scherm toch net ietsjes minder.
Tweakert2020 @WouterDeHeij24 juli 2023 23:35
13&14 pro zijn ook prima met 1 hand te bedienen!
Rhinosaur @Tweakert202024 juli 2023 23:39
Ben ik het 100% mee oneens. Ik heb de 13 Pro en het gewicht is veel te zwaar, zodat die al niet comfortabel is. Daarnaast is het scherm te groot en kom ik niet tot de hoeken. Het vierkante design snijdt in je vingers. Al met al, echt een verschrikkelijk toestel, mijn allergrootste miskoop.
Tweakert2020 @Rhinosaur24 juli 2023 23:56
Zal misschien ook een beetje aan mijn grote handen liggen dat het goed gaat ;)

Jammer dat je niet tevreden bent
john milton @WouterDeHeij24 juli 2023 23:42
Ik heb een 12 mini van het werk, en ik kon er niet mee overweg, na eenmaal aan een groter scherm te zijn gewend. En de accu was ook vrij dramatisch. Toch maar van de eigen centjes een 14 Pro Max gekocht, wat een heerlijkheid.
Huppol @Darida24 juli 2023 21:12
Volledig met je eens. Ik ben al zeer lang fervent Apple gebruiker. Zakelijk ook altijd met macbooks gewerkt. Maar de huidige prijzen voor iPhones zijn dusdanig hoog dat ik steeds meer twijfel om naar Android over te stappen.

Ik zou graag mijn iphone 11 pro upgraden naar een model met 120hz. Dan kom je automatisch weer op een pro model uit. Dit terwijl een samsung s23 voor de helft van het geld te krijgen is en tevens een uitstekende telefoon is.

Maar ik ben bang dat ik het ecosysteem ga missen.
Rhinosaur @Huppol24 juli 2023 22:09
Kijk eens even op Marktplaats op Tweakers Vraag en Aanbod, er zit soms echt goed spul tussen. Zo koop ik ondertussen al jaren mijn spullen. Op de lange termijn is het ook verstandiger om naar Android te verhuizen. Ik ben ook van plan om te switchen na 10 jaar iPhone. Ik mis de vrijheid en Apple is een soort dictatuur en bepaalt voor de gebruiker van alles. Daar kan ik niet zo goed tegen.
Huppol @Rhinosaur25 juli 2023 20:05
Ik koop mijn telefoons vaak via marktplaats. Exemplaren waar de kop vanaf is voor een paar honderd euro minder.

Overigens is de beperkte vrijheid voor mij juist een reden om voor Apple te kiezen. Ik ben ik het verleden meermaals kortstondig overgestapt naar Android. Maar de enorme fragmentatie in hardware en OS tussen verschillende fabrikanten stond me juist tegen. Ik had het gevoel dat ik vaak meer tijd kwijt was met tweaken en diverse opties dan het simpelweg openen van apps. Én ik vertrouw Apple meer met mijn data dan iedere andere android fabrikant incl Google.

Sommige simpele zaken als tekst kopiëren op mijn iPhone en direct plakken op mijn macbook gebruik ik zoveel dat ik het niet meer kan missen. Maar de prijs die je ervoor betaald begint nu wel aanzienlijk te worden.

[Reactie gewijzigd door Huppol op 22 juli 2024 17:56]

john milton @Huppol24 juli 2023 23:40
Herkenbaar. Ik ben na iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6 na een jaar of tien (die laatste best gerekt) overgestapt naar een OnePlus 6 om een eens een moderne Android Phone te proberen die veel goedkoper was dan de iPhone X (?). En dat beviel prima. Maar toen de updates ophielden, begon Apple toch weer te lonken.

Aangezien ik zoveel jaar met die iPhone 6 en daarna met de OP6 had gedaan, mocht ik splurgen van mezelf en heb ik een 14 Pro Max gekocht, al vond ik de prijs pijnlijk. Als ze dat voor komend jaar weer gaan verhogen, wil ik niet weten wat ik kwijt ga zijn als ik deze tzt ga vervangen. Dat zal hoe dan ook niet komend jaar zijn, en wellicht het jaar erna ook niet. Zou leuk zijn als ik deze ook 4 jaar kan gebruiken.
Timoo.vanEsch @Huppol25 juli 2023 03:20
Maar ik ben bang dat ik het ecosysteem ga missen.
Hence, Apple in een notedop.

Made me think: Musk had een agreement met Apple moeten afsluiten, alvorens zijn Apartheid-opvoeding los te laten op X...

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 22 juli 2024 17:56]

WouterDeHeij @Darida24 juli 2023 20:46
Heel herkenbaar. Ik ben van elke jaar een nieuwe iPhone (vanaf iPhone 1, geïmporteerd uit de VS), enkele jaren geleden ermee gestopt. Mijn 'oude' iPhones zijn altijd gelukkig hergebruikt (soms zelfs meerdere malen), dus het kost mij alleen 'budget' en hoef me niet schuldig te voelen t.a.v. duurzaamheid ;-) (althans dat zeg ik tegen mezelf). Maar ondanks dat ik het ook kan betalen, is genoeg genoeg. Ik ging van 11 naar 14 en wacht nu ook een paar jaar. De verschillen zijn niet zo groot meer, en de kosten rijzen de pan uit.
Gelomidor1 @WouterDeHeij24 juli 2023 22:01
Schuldig hoef je je helemaal niet te voelen, als jij er hard voor werkt en t geld over hebt mag je best jezelf elk jaar belonen met een nieuwe IPhone.
PrimusIP @Gelomidor125 juli 2023 07:29
Als je er niet hard voor werkt maar met een gouden lepel bent geboren mag je het ook.
iOnoWLIt @Darida24 juli 2023 20:51
Het is niet de bedoeling dat je ieder jaar een nieuwe telefoon koopt. De afschrijving na 5 jaar gebruik valt dan wel mee.
Tweakert2020 @iOnoWLIt24 juli 2023 23:36
Hoezo is dat niet de bedoeling?
Sine @Tweakert202025 juli 2023 10:03
Nouja, het mag als je geld vies vindt en daar zo snel mogelijk vanaf wilt natuurlijk.

Maar technisch kan er geen enkele reden zijn om ieder jaar een nieuwe te (moeten) kopen.
SpoekGTi @Darida24 juli 2023 20:14
Het is al sinds de komst van de iPhone 7 en hoger eigenlijk niet meer de moeite om elk jaar te upgraden mits je de feature only phones wegdenkt (X en Pro) Maar dan nog als je 1 van deze hebt is het niet interessant genoeg om elk jaar te upgraden.

Eerder een cycli van elke 4 jaar is interessant vanwege de voorspringen die je daar mee maakt.
johanneslol @Darida24 juli 2023 20:35
De laatste jaren is het helemaal niet meer interessant om elke jaar of zelf elke 2 jaar te upgraden. Zelf heb ik een Samsung s21 ultra. Als ik die naast een s23 ultra hou dan zie ik echt amper verschil.. hetzelfde geld voor mijn iPad Air uit 2019, die tablets zijn zo weinig veranderd. Zware games enz komen er ook niet meer uit waardoor upgraden gewoon zinloos is. Ik zie veel meer stappen in vr headsets. Uiteindelijk gaan die al onze smartphones en tablets vervangen.

[Reactie gewijzigd door johanneslol op 22 juli 2024 17:56]

GertMenkel
@Darida24 juli 2023 21:48
Zolang je ieder jaar bereid bent een fortuin neer te leggen voor een telefoon, zullen de prijzen hoog blijven. Dit heeft weinig meer te maken met kosten en meer met winstmarge.

Voor een derde van het geld heb je een hele mooie Android die bijna exact hetzelfde doet. Het enige nadeel is helaas nog steeds updates (vijf jaar waar Apple makkelijk de zeven aantikt tegenwoordig), maar die mis je toch niet als je iedere jaar een nieuw apparaat koopt.
RemiR @Darida24 juli 2023 22:23
Het lijkt ook echt iets ameriaans te zijn. Populair merk hebben en wanneer iets niet lekker loopt, de prijs verhogen in plaats van verlagen om het interresanter te maken.
Zie ook netflix, disney etc.

Helaas nemen steeds meer “nederlandse” bedrijven dat gedrag over. Het is uiteraard niet zo zwart-wit als dat, maar het is behoorlijk de standaard geworden.
eitjeappeltje @RemiR25 juli 2023 09:30
Winst maximaliseren is niks Amerikaans aan maar gewoon economie. Een bedrijf zoekt naar het optimum tussen prijs en verkoopaantallen. Je wil niet per se zoveel mogelijk toestellen verkopen als wel zoveel mogelijk winst maken. Dat optimum verschuift met de markt. Er blijft altijd een percentage klanten over bij een exorbitante prijsverhoging en als je de prijs blijft verlagen dan neemt de verkoop gegeven moment niet meer evenredig toe. Er zijn mensen die voor 100 euro nog geen iphone zouden kopen. Je zoekt tussen deze extremen naar het optimum als bedrijf en de enige knop waar je aan kunt draaien in dit verhaal is de verkoopprijs.

[Reactie gewijzigd door eitjeappeltje op 22 juli 2024 17:56]

eitjeappeltje @Darida25 juli 2023 09:24
Dat krijg je er wel een beetje van natuurlijk als je je in een ecosysteem laat zuigen van 1 commerciële entiteit. Er zijn genoeg andere fabrikanten die prachtige toestellen produceren voor heel veel minder dus keuze te over. Apple's got you by the balls. Daarnaast hoef je niet elk jaar te upgraden. Ik doe 4 jaar met een telefoon. Ik noem het daarmee een luxe probleem. Zeker in een tijd waarin veel burgers van de zogenaamd welvarende landen hun energierekening niet eens meer kunnen betalen.
eliasje @Darida24 juli 2023 22:01
Waarom zou je zoveel opslag willen ? Kun tocht net zo goed meer iCloud ruimte nemen.De prijzen zijn voor mij zelf veel te hoog , heb nog nooit telefoon van boven de 1000 euro gehad.
Heb het idee dat veel Amerikaans producten veel duurder zijn geworden ten opzichte van Europese producten.
Darida @eliasje24 juli 2023 22:29
1) Je moet minstens 256GB hebben om alle functionaliteiten van de iPhone te kunnen gebruiken (ProRes).
2) Met 128GB kom ik slechts nét toe en ik ben van plan de iPhone minstens 3 jaar te blijven gebruiken, als je dan een paar 48MP foto's en een paar 4K ProRes videos wil maken volstaat 256GB niet. Dan denk ik dat 512GB voor mij de goede keuze is
3) iCloud opslag is handig, maar duur als je meer dan 200GB nodig hebt en niet altijd een alternatief. Als je 4K ProRes zit te filmen heb je de on-device opslag nodig gewoon
eliasje @Darida24 juli 2023 22:48
oké wist niet dat je zoveel ruimte nodig had. heb zelf iPhone Se die heeft niet zo’n geweldige camera. Maar ja is hij wel stuk goedkoper :)
r_j @Darida18 augustus 2023 19:58
Ik gebruik pCloud i.p.v. iCloud. Kopieert automatisch alle beeldmateriaal en verwijderd de oudste van je telefoon. Eén keer instellen en verder nooit meer aan denken.
DeFeCt @Darida24 juli 2023 23:29
Apple wordt een beetje rupsje nooitgenoeg
PrimusIP @DeFeCt25 juli 2023 07:31
Wie had dat ook kunnen bedenken van een beurs genoteerd bedrijf.
DeFeCt @PrimusIP25 juli 2023 12:10
Het kan ook echt anders hoor ;)

https://www.vpro.nl/progr...d-doen-is-geen-niche.html
rmk_ @Darida25 juli 2023 01:31
Kun je toelichten welke functies er bij een 128gb niet mogelijk zijn? Ik heb niet eerder over die minimale vereiste gelezen.

Ik wil na 8 jaar mijn iphone maar weer eens vervangen en wil dan wel alle nieuwe functies (weer) kunnen gebruiken.
Darida @rmk_25 juli 2023 23:05
ProRes in 4K werkt enkel en alleen op de iPhone 13 Pro en iPhone 14 Pro van 256GB of meer opslag. Als je 128GB hebt kan je dit enkel in Full HD. Je kan dit zien op de website van Apple.
UTMachine @Darida25 juli 2023 08:29
Je bent niet de doelgroep, de doelgroep koopt gewoon braaf elk jaar een nieuwe telefoon (of verlengt het abbo, dan voel je het bedrag niet zo)
IIIIIIIIIIII @Darida25 juli 2023 08:37
De smartphone markt is in sommige werelddelen geen groeimarkt meer. Een ander manier om meer omzet te maken is dan het verhogen van de prijzen.
Chatslet @Darida25 juli 2023 10:00
Ik ben toch ook wel gaan twijfelen. Ik loop inmiddels al heel wat jaren met een iPhone XR die nu wel erg oud begint te worden. Ik wilde al lang iets met een groter scherm maar heb de aankoop van een nieuwe iPhone uitgesteld totdat er een model met een USB-C poort zou komen. Nu zie ik alleen de prijs steeds hoger worden en wordt het steeds moeilijker te rechtvaardigen tegen wat ik er voor krijg.
Darida @Chatslet25 juli 2023 23:08
Ik raad je aan eventueel te opteren voor de iPhone 14 Plus want alle iPhone 14 modellen zijn bijzonder sterk in prijs gedaald. Natuurlijk heb je dan geen USB-C, maar is dat zo erg? Zo niet zal je weer 10-11 maanden moeten wachten tot de prijzen van de iPhone 15 modellen sterk gezakt zullen zijn, al betwijfel ik of ze zo sterk zullen dalen als de iPhone 14 modellen want volgens mij zijn de 14 modellen zo goedkoop omdat ze zo slecht verkopen.
P. vd Loo @Darida25 juli 2023 10:08
Sowieso is er geen reden om je smartphone ieder jaar te upgraden, los van de prijs.
Verder vind ik het als aandeelhouder een zeer goede keuze van Apple om de prijzen van de pro's te verhogen. Ze verkopen erg goed en Apple gebruikers zijn niet erg prijs-elastisch.
De telefoons koop ik zelf niet. Het zijn voor mij middelmatighe toestellen voor een premium prijs. Android levert veel meer waar voor hetzelfde geld. Juist om die reden is beleggen in Apple een goed idee. Enorme ROE en ROI, met als gevolg een prima rendement op aandelen.
mjl @Darida25 juli 2023 11:54
Bij de introductie van de 14 werden de 13 Pro modellen aardig gedumpt, ik zag geen groot verschil tussen de 13 Pro en 14 voor mijn gebruik (nagenoeg zelfde specs maar de 13 Pro een betere camera), voor net geen 1000 euro de 1TB versie gekocht (via Amazon.de), als ik ooit upgrade: ideaal als foto/video toestel). Met een beetje geluk kan dat straks bij de introductie van de 15 ook.. goed aanbiedingen volgen bij de diverse aanbieders (en ook Amazon.de bijv die waren weer scherper dan .nl).

[Reactie gewijzigd door mjl op 22 juli 2024 17:56]

Hentailord @Darida25 juli 2023 11:57
Dit is de reden dat ze prijzen verhogen omdat ze weten dat mensen elk jaar of twee jaar een nieuwe iPhone kopen.
trab_78 @Darida25 juli 2023 12:29
Je zou je moeten afvragen of je elk jaar een nieuwe telefoon nodig hebt. Ik heb twee jaar geleden een refurbished iPhone XS gekocht. Ik ben daar nog steeds dik tevreden mee...
dakrikke @CharlesND25 juli 2023 01:26
Ik snap deze downmod niet om eerlijk te zijn. Klopt helemaal wat je zegt!
Jeanpaul145 @dakrikke25 juli 2023 03:01
De downmod is, vermoed ik, omdat:
1. De post nogal "conspiracy theory"-nutter overkomt, in elk geval op mij
2. Bijvoorbeeld het stukje over Bloomberg terminals is waar... Als je 15 jaar geleden leeft. In 2023 is van die specifieke business weinig meer over
3. Dit is de grote reden: De post is nogal off topic, en heeft niets te maken met Apple, of iphones
Robbo 24 juli 2023 20:19
Het voordeel van een iPhone is dat je (rationeel gezien) niet elk jaar een nieuwe nodig hebt.

Het is dat mijn iPhone X na 4 jaar vochtschade opliep, anders had ik hem waarschijnlijk nog in gebruik.
jellebaris @Robbo24 juli 2023 22:21
Hoezo is het een voordeel van een Iphone dat je niet ieder jaar een nieuwe nodig hebt. Dat geldt ook voor andere mobiele telefoons hoor. Mijn vorige telefoon (oneplus) heb ik 3,5 jaar gehad, mijn huidige (pixel 6) heb ik ook al bijna 2 jaar en zolang die het blijft doen, blijf ik die gebruiken zolang de updates beschikbaar blijven en die staan voorlopig nog voor 3 jaar gepland.
Met het huidige lagere tempo van vernieuwingen verwacht ik dat meer mensen (niet iedereen) er zo over denken. Dat, samen met de hoge inflatie, zorgen voor de lagere vraag naar nieuwe telefoons. Het extra verhogen van de prijs zal de vraag naar nieuwe toestellen verder verlagen, niet verhogen.
Finger @Robbo24 juli 2023 20:33
Dat hoeft sowieso niet, de enige reden om dat te doen is om dat je het wil. Het is voor de meeste mensen een hebbedingetje.

[Reactie gewijzigd door Finger op 22 juli 2024 17:56]

ernstoud @Robbo24 juli 2023 20:51
Maar de grap is (lees maar eens wat reacties hierboven) dat veel iPhone gebruikers wel elk jaar de nieuwste willen. Geen idee waarom. Geld verbranden.
mjl @ernstoud25 juli 2023 11:59
Ze zijn redelijk waardevast, een 1 jaar oud toestel levert nog best wat op :)

Ik heb dan Apple maar die gaan tot nog toe de volledige levensduur mee (inclusief een accu vervangen op ca. halve leeftijd). Zolang een model nog security updates krijgt kan die nog prima mee, en dat is bij Apple nog nadat er geen major iOS updates meer voor uitkomen, met een beetje geluk 5-6 jaar na introductie.
Asitis 24 juli 2023 18:14
Line must go up. Ik snap deze schaal van economie gewoon niet meer. Apple heeft miljarden in kas, maar het product kan duurder, dus wordt duurder. 8)7
Lindox @Asitis24 juli 2023 18:16
Als ze meer kunnen verdienen waarom niet, veel bedrijven zouden willen dat ze konden doen wat Apple doet.
Tweakwondo @Lindox24 juli 2023 18:46
kunnen verdienen en al miljarden hebben tja... ik snap het wel maar wil het niet snappen, waar ligt de grens voor de consument?
Marve79 @Tweakwondo24 juli 2023 18:52
Veel mensen kopen dat ding op afbetaling, of ze nu 55 of 60 per maand betalen maakt ze niet uit.

Net als je een auto least van 60K kijk je ook niet op 2000 euro meer of minder.
Mizgala28 @Marve7924 juli 2023 20:22
Alleen steeds vaker is de afbetaling niet meer genoeg, en mag je bovenop bijbetalen.

Daar heb ik vrede mee, ik koop mijn telefoon gewoon los (minder vaak een nieuw toestel, maar wel meteen vanaf qua kosten)

Alleen het toont wel aan dat high end telefoons gewoon echt te duur zijn geworden, en zelfs mid rangers zijn te duur tegenwoordig vind ik.
CH4OS @Tweakwondo24 juli 2023 19:11
Zolang de consument de producten koopt...
ggiesberts @CH4OS24 juli 2023 21:09
En: Zolang er geen echte concurrent is
CH4OS @ggiesberts24 juli 2023 21:18
Concurrentie genoeg, zou je zeggen. Weet niet op welke concurrentie jij doelt? Als dat vanuit de appstore is, ja, die zal er dan ook niet zijn inderdaad. ;)
Raphire @CH4OS24 juli 2023 22:07
Het probleem is dat apple met z'n dichte ecosysteem het de consument bijzonder moeilijk maakt om anders te kiezen. Waar de concurrent vaak gaat voor open standaarden die ook met andere merken werken (tot op zekere hoogte) is dat bij Apple vaak gewoon praktisch onmogelijk of erg gebruiks onvriendelijk.

Hierdoor is Apple voor velen de enige keuze.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 22 juli 2024 17:56]

k995 @Raphire24 juli 2023 22:25
Dan moet je toch je echt daarin steken, ik wissel geregeld tussen android en apple en nooit last gehad . Ik koop dan ook geen apps .
Raphire @k99524 juli 2023 22:40
Dat is zeker waar, maar veel van apple's features en dergelijke pushen je wel die richting op. En zodra je 2-3 apparaten hebt zit je al met een probleem als je wil overstappen.

Apple heeft immers z'n eigen standaarden die zo weinig mogelijk tot niet werken met ander apparaten. Ze hebben eigen streaming protocol, dus je apple tv/homepod werkt alleen met apple apparatuur. Je apple watch werkt alleen met een iphone. Veel airpod features werken alleen op apple apparatuur, en je kan ze uberhaupt niet eens configureren op een ander apparaat.

Dit soort praktijken maken het mensen erg moeilijk om af te stappen van apple. Andere bedrijven maken zich tot op zekere hoogte zich hier ook wel schuldig aan, maar apple maakt het wel heel bont.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 22 juli 2024 17:56]

Verwijderd @Tweakwondo24 juli 2023 18:53
1 daalder
Madshark @Lindox24 juli 2023 18:30
*** NVidia entering the chat.
Mizgala28 @Madshark24 juli 2023 20:20
Was Jensen zijn natte droom niet toevallig om zoals Apple te zijn?

Grapjes terzijde, dure smartphone of dure GPU, de prijzen zijn niet leuk meer.
DLSS @Mizgala2825 juli 2023 09:41
Voor een GPU snap ik het nog wel een beetje. Een RTX 4090 is bijna 2x zo snel als een RTX 3090 en kost een paar honderd euro meer… Maar tussen een iPhone 13 pro max en een 14 zit nauwelijks verschil.

Ik ben eigenlijk helemaal uitgekeken op smartphones. Ze weten me nauwelijks nog te boeien met de huidige stagnatie in innovatie.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 22 juli 2024 17:56]

mjl @DLSS25 juli 2023 12:00
De 13 Pro en 14 zijn nagenoeg hetzelfde, de 13 Pro heeft een betere camera.
DLSS @mjl25 juli 2023 18:59
Heeft de 13 pro een betere camera dan de 14 pro? Hoe kan dat?
mjl @DLSS25 juli 2023 19:39
13 Pro vs 14 processor is hetzelfde maar de 13Pro heeft een extra graphical core. De 14 Pro heeft weer nieuwere processor en nog weer iets betere camera.

Dit artiekel vergelijkt het netjes:

https://mobiletrans.wonde...ved%20graphical%20display.

[Reactie gewijzigd door mjl op 22 juli 2024 17:56]

DLSS @mjl25 juli 2023 19:48
Oh wauw, dit wist ik niet eens.

Een extreem goede camera zou mij nog kunnen overtuigen om een 15 pro of zo te kopen... maar ook daar zit flinke stagnatie in dus...
mjl @DLSS25 juli 2023 20:12
Qua budget wilde ik een iPhone 14 kopen tot ik zag dat de 13Pro op dat moment goedkoper was en overwegend betere specs had. Gezien de processor ga ik er van uit dat beide nog even lang supported zullen zijn qua IOS. Als de 15 serie uit komt wellicht eenzelfde overweging waard :)

[Reactie gewijzigd door mjl op 22 juli 2024 17:56]

kiddingguy @Madshark24 juli 2023 18:52
:+
T-Forever @Asitis24 juli 2023 18:18
Mensen betalen het, en als er een kleine groep afvalt en de rest alsnog blijft kopen.
Apple verkoopt liever 1 miljoen exemplaren a 2000 dan 2 miljoen a 1000.
Grotere marge, minder aanvoer issues bij introducties van nieuwe modellen. ka-ching
loki504 @T-Forever24 juli 2023 18:30
Minder klanten dus minder inkomsten uit de app store. Minder kans dat mensen je andere apparaten kopen. Minder mond op tot mond reclame. - ka-ching voor Apple.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 17:56]

MennoE @loki50424 juli 2023 18:39
Mond op mond reclame is niet echt van deze tijd. #metoo
Inevitable @MennoE24 juli 2023 18:47
Gelukkig is het mond tot mond.
Orangelights23 @Inevitable24 juli 2023 18:55
Vandaar zijn reactie ;)
andreetje @Inevitable24 juli 2023 18:55
Dat is stukken hygiënischer.
MennoE @Inevitable24 juli 2023 19:11
Haha, wel prachtig dat je nog even spuitelft.
Daejji @loki50424 juli 2023 21:56
Hoezo minder klanten? Dat men niet de duurste versie koopt of elk jaar de nieuwste, wil niet zeggen dat ze geen oudere iPhone hebben of een goedkopere kopen.
Inkomsten vanuit de Appstore zullen wat dat betreft dan ongeveer gelijk blijven.
Meeste iPhone gebruikers blijven iPhone gebruiken, al dan niet de nieuwste.
loki504 @Daejji24 juli 2023 22:50
Als je alles in prijs omhoog blijft gooien en dus geen goedkopere optie meer aanbied voor een normale prijs anders koopt niemand meer je extreem dure telefoon. Er moet wel enigszins een lijn in zitten. En dan wordt de rest ook duurder met al het duurdere leven bestaat de kans dat je trouwe klanten het gewoon niet meer kunnen betalen of bij de buren gaan kopen omdat die uiteindelijk toch een betere deal voor je hebben.
mjl @loki50425 juli 2023 20:30
Je hebt altijd de SE serie nog of een wat ouder model.

En zodra ze merken dat de totale omzet daalt vanuit de appstore omdat ze minder gebruikers hebben gaan de prijzen wel weer omlaag (of komen er goedkopere opties dan de top modellen).

[Reactie gewijzigd door mjl op 22 juli 2024 17:56]

lenwar
@T-Forever24 juli 2023 18:39
Ieder bedrijf zoekt inderdaad naar de optimale prijs. Het ene bedrijf doet het op volume, de ander op marge.

Bij Apple geldt natuurlijk wel, dat hun hardwareverkoop slechts een deel van de totale inkomsten zijn.
Ze hebben om te maken met diensten (iCloud abonnementen, e.d.) en marges uit de App Store. Die laatste geldt natuurlijk kort door de bocht alleen voor nieuwe klanten (overstappers van Android, ook niet 100%, maar je snapt hem).
Ieder beursgenoteerd bedrijf, of in elk bedrag iedere NV is in de regel alleen bezig met kwartaalcijfers en daarmee dus met winstmaximalisatie. Geloof maar dat Apple precies weet wat ze doet hierin.
batteries4ever @lenwar24 juli 2023 20:11
Hm... je suggereert nu dat grote bedrijven heus wel weten wat ze doen. Dit is de pro lijn, bedoeld voor mensen met geld over, en Apple maakt vrij weinig missers, dus het lijkt redelijk te denken dat Apple naar dit soort dingen ook enige studie verricht en niet gewoon a la Musk de koers vrolijk heen en weer verlegd naarmate zijn bui die dag. Maar ik denk dat je hun vermogen het effect van dat soort dingen in te schatten overschat: ook Apple maakt wel eens inschattingsfouten, b.v. de Homepod: prima speakers maar simpelweg te duur... beetje a la iPhone 15?
En vaak zijn US bedrijven toch te sterk op het eigen land georiënteerd en begrijpen toch niet zo heel fijn hoe de rest van de wereld reageert. ook heb ik de indruk dat marketing mensen er teveel vanuit gaan dat consumenten allemaal idioten zijn en het toch wel kopen. Maar de consument kan overstappen, een oud model langer houden of een goedkoper type kopen... de toekomst zal het leren!

[Reactie gewijzigd door batteries4ever op 22 juli 2024 17:56]

lenwar
@batteries4ever24 juli 2023 20:30
Uiteraard is geen één bedrijf feilloos. Ook bedrijven als Apple maken inschattingsfouten. Maar zeker met een product als een iPhone, waar ze heel veel ervaring mee hebben kunnen ze met een redelijke precisie dit soort dingen doen.

Apple redeneert inderdaad heel erg vanuit een VS-perspectief. Daar ga ik zeker niet tegenin, maar ze zijn niet (rest van de) wereldvreemd.

Of ze hardop denken daar consumenten domme schapen zijn, denk ik niet. Er zitten altijd schapen/fanboys tussen, maar met die aantallen maak je de aandeelhouders niet blij (genoeg).

De marketingmolen van Apple is echt supersterk. Kijk maar naar alle apps. Niet één app heeft het over een telefoon/smartphone, maar over een iPhone (het apparaat wordt echt benaderd als een appliance, ipv een technisch apparaat met specs). Dit soort dingen zijn echt tot in het zieke aan toe uitgedacht bij Apple.
rubenf @Asitis24 juli 2023 18:16
Je moet je aandeelhouders tevreden stellen, zo doen ze dat dus bij Apple. Wel zijn er natuurlijk genoeg andere manieren om dit te doen.
bzzzt
@rubenf24 juli 2023 19:47
Wat kan je nog meer doen voor aandeelhouders behalve zo veel mogelijk geld verdienen dan?
k995 @bzzzt24 juli 2023 22:24
terugkopen van aandelen bijvoorbeeld, kosten drukken, ... veel te doen buiten gewoon prijs verghogen.

Maar ach ja iets is waard wat een zot er wil voor betalen.
bzzzt
@k99525 juli 2023 10:15
Bedrijven die dat doen worden domweg overgenomen door bedrijven die wel geld verdienen.

Er zijn honderden miljoenen mensen die een iPhone hebben, allemaal zotten natuurlijk, iedereen behalve jij is gek. Right?
LOTG @Asitis24 juli 2023 18:58
En daarom gaan bedrijven uiteindelijk kapot. Er is nu eenmaal een eindige hoeveelheid klanten met een eindige hoeveelheid geld.

Uiteindelijk is er dus een punt waarbij je klanten een hoeveelheid geld binnen brengen die niet meer stijgt ongeacht of je de prijs verhoogd.

En dan gaat de winst omlaag en komt het probleem. Je moet meer geld binnenhalen voor je aandeelhouders, want die zijn niet blij met minder. Dus die gaan pushen op kosten verlaging.

En dat betekend kwaliteit omlaag.
En dan worden klanten nog minder bereid om veel geld te betalen.

En dan zie je hoe best veel ooit grote bedrijven tenonder gaan.
kevin93w @Asitis24 juli 2023 19:20
Ik heb hier dus ook vaker over nagedacht, maar ik denk dat je niet alleen het vermogen maar ook de liabilities in gedachten moet houden. Ja, de omzet en het vermogen zijn van gigantische schaal, maar dat zijn de kosten dus ook. En ja, ze hebben meer dan genoeg vet op de botten om het op dit moment jaren vol te houden, maar wat als de economie in een recessie terecht komt?

Dat is waarom we dus toch zien dat er bij dit soort bedrijven ontslagen vallen, of prijzen verhoogd worden. In tijden dat de rentes stijgen, kosten van resources toenemen e.d. nemen de liabilities procentueel wellicht net zoveel toe voor een Apple als elk ander bedrijf. Stel dat ze dan niet zouden acteren, lopen die miljarden weer net zo snel van de bank af als dat ze verdient zijn (of zelfs sneller).
kiang @Asitis24 juli 2023 19:17
Als concurrentie niet werkt dan zal kapitalisme doorgaan tot je geen goede deal meer kan vinden, en je elke aankoop met tegenzin doet. Maar toch doe je hem.

Apple heeft dusdanig aan klantenbinding gedaan dat vele apple fans altijd maar dan ook altijd ene iphone kopen, wat de concurrentie ook biedt. En dus blijft de prijs stijgen. Waarom zou apple dat niet doen als hun gebruikers toch blijven kopen?

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 17:56]

ultimasnake @Asitis24 juli 2023 19:22
Net als dat Nintendo nog steeds Mario Kart voor de volle mep verkoopt en jij als het kon ook een tweedehands product voor minstens de nieuw waarde of meer…. Het is wat de gek er voor geeft, en waarom zou je dan minder vragen?
Autisme_tech @ultimasnake24 juli 2023 20:11
Was laatst toch echt een korting op tijdens de zomerverkoop
ultimasnake @Autisme_tech24 juli 2023 22:27
Die heb ik gemist maar gebeurt zelden naar mijn weten en dat voor een game van bijna 6 jaar oud (als we de wii-u versie niet meetellen)
laptopleon @Asitis24 juli 2023 19:40
Aandeelhouders, ondernemers, maar ook werknemers willen altijd zo veel mogelijk verdienen. Niet uniek voor deze casus of zo.

Miljarden in kas is ook maar betrekkelijk in verhouding tot de schaal van dit bedrijf. Één generatie iPhone met een cruciale productiefout er in die massaal teruggenomen moet worden kan daar al een flinke deuk in slaan.
Jeanpaul145 @Asitis25 juli 2023 03:14
Het is heel simpel: de FAANG bedrijven zijn geen gewone bedrijven meer. Het zijn bedrijven waarbij "too big to fail" vér in de achteruitkijkspiegel staat.
Daarbovenop komt dat het bedrijf investeerders heeft, en daar komt de echte druk vandaan voor deze bedrijven om te presteren.
Ik kan je bv vertellen dat als ik Apple aandelen koop, ik dat dan niet doe voor de leuk, maar om er geld mee te verdienen. En ik zal echt niet de enige zijn.

Dat Apple miljarden in kas heeft boeit niet echt in dat plaatje, behalve misschien als risicoverminderingsfactor.
Wat boeit is, zoals je het zo eloquent noemt, "line must go up", in het geval van investeerders gaat het dan om de koers van Apple aandelen. Nou, om die stijgende lijn intact te houden moet de bottom line elk jaar beter zijn dan het jaar ervoor. Dat is waar superinflationaire prijsstijgingen vandaan komen.

Bij andere bedrijven merk je hetzelfde op andere manieren, bv Google is bezig om youtube te enshittifyen en meer geld eruit te persen dmv een tsunami aan ads.

Dat komt deels ook door de renteverhogingen van de centrale banken, geld is niet gratis meer en dus willen investeerders échte ROI zien nu. Geen gehannes meer met gratis dingen weggeven, die tijd is geweest. Gebruikers zijn nu, compleet zoals vooraf voorspeld in de 00's, hooked aan de producten en services, en dus is het tijd om er geld uit te persen vanaf het perspectief van (grote) investeerders.

Incidenteel is dat ook dezelfde oorzaak van alle mass layoffs eerder dit jaar.

En het einde daarvan is nog lang niet in zicht, dus maak je borst maar nat voor de enshittification van het Web die nog komen moet ;)
marhalm @Jeanpaul14525 juli 2023 13:33
Nog meer ads op het web? 8)7
Jeanpaul145 @marhalm25 juli 2023 15:06
Nog meer ads, irritantere ads, gelobby en tech initiatieven "om het web beter te maken" zoals Manifest v3 in Chrome (gelukkig is Firefox er nog), en ik kan zo nog een lijstje aan dark patterns bedenken die het web compleet onbruikbaar zullen maken de komende paar jaar.

Ik moet er wel bij zeggen, het is deels ook bedoeld als upsell naar betaalde abonnementen.
De reden dat ik dat zelf weiger is omdat als ik dat doe, de tracking niet plotseling verdwijnt m.a.w. ik krijg er geen privacy voor terug. En zelfs al zeggen die bedrijven van wel, iedereen die niet gister is geboren weet dat wat ze claimen en wat er waar is, 2 verschillende dingen kunnen zijn, en vaak genoeg ook daadwerkelijk 2 verschillende dingen zijn.

[Reactie gewijzigd door Jeanpaul145 op 22 juli 2024 17:56]

4x4 @Asitis25 juli 2023 09:59
Mispoes. Het product wordt duurder. De klant blijft kopen. Dus kán het nog duurder.
machiel @Asitis25 juli 2023 10:51
Het is nog niet eens uit, dus hoe kan het duurder worden?
Klaus F. 24 juli 2023 18:14
Hoe gaat dit de omzet vergroten. Weet men bij Apple op voorhand dat er niet een substantieel deel gaat afhaken?
langestefan @Klaus F.24 juli 2023 18:29
Ze zijn er bij apple inmiddels achter dat ze hetzelfde model hebben als een FIFA game. Mensen kopen het toch wel, ook al veranderd er niks.
Darida @langestefan24 juli 2023 19:00
Alleen is er wél verschil tussen verschillende iPhone generaties.
n4m3l355 @Darida24 juli 2023 19:24
De tijden van verbetering zijn toch echt wel voorbij sinds een generatie of 5. Waar je voorheen nog echt sprongen maakte met een nieuwe generatie is het bij ieder merk nu toch wel erg marginaal qua ontwikkeling. Ik merk zelf het verschil niet meer bij mn nieuwe Galaxy.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verkoop tegenvalt. Een deze prijsverhogingen om de consument nog meer centen uit de broekzak te kloppen door een bedrijf met de hoogste winst marges binnen tech is eerder schandalig.

Ze gaan nog steeds 85 miljoen stuks verkopen, maar dit gaat toch nergens meer over. Zeker als ik kijk wie er veelal mee rondlopen, jongeren en kansarme. Binnen mijn vrienden en kennissen kring, veelal oudere mannen in c-suite loopt niemand met een pro. Dus de minder gestelde die hier een dikke maand voor moeten werken kloppen ze nog meer uit de pocket, Apple en de aandeelhouders zouden trots op zichzelf moeten zijn.
H1MSELF1SH @n4m3l35524 juli 2023 20:21
Je vergeet één ding: de verschillen tussen generatie 1 en generatie 2 moeten niet groot zijn. Weinig mensen upgraden elk jaar en Apple weet dat ook. Zolang de verschillen elke 2-3 jaar maar groot genoeg zijn.
laptopleon @n4m3l35524 juli 2023 19:34
Zoals je al zegt; Veel mensen kochten toch al geen ‘pro’, overigens ook mensen die het best zouden kunnen betalen.

Ik vond een xr goed genoeg in 2018. Ja, er was een iphone met een nog beter schermpje, nog meer geheugen en nog meer camera’s. Die is er elk jaar. Lekker belangrijk.
Bromanus @Darida24 juli 2023 19:02
iPhone 14 ≈ iPhone 13
Darida @Bromanus24 juli 2023 22:25
Ja het is de kleinste iPhone upgrade ooit en toch was de 14 bij de lancering lekker 110 euro duurder dan de 13. Enkel onwetenden kochten de 14. Nu vind ik de 14 tegen 20-30 euro duurder dan de 13, dan zou ik wél de 14 kopen omdat die hele kleine verbeteringen die 20-30 euro wél waard zijn.
langestefan @Darida24 juli 2023 19:03
Ohja sorry, een marginaal betere camera...
vlijmenfileer @Darida24 juli 2023 19:28
Niet noemenswaardig. In de verste verte niet eens.
pauldaytona @Darida24 juli 2023 19:43
Nu gebruikte ik een IP 7, wat kan een IP14 dan echt meer? Wat meer megapixels en geheugen? Ik was met de 7 tevreden, alleen de accu was te slecht geworden en de support van apple loopt af. Nu om te proberen na 5 jaar weer eens een samsung genomen, die eigenlijk alles net zo goed doet, voor veel minder geld.
page404 @pauldaytona25 juli 2023 11:01
Nou dat is wel een grote stap. Veeeel sneller, veel beter scherm, betere camera (niet alleen resolutie), nieuwere Bluetooth en WiFi protocollen. Nee, geen echt nieuwe features, koffie zetten moet je nog steeds zelf, maar ik weet zeker dat als je nu over zou stappen, dat je het echt wel als een wereld van verschil ervaart. Al die kleine stapjes samen maken echt een grote sprongen samen.
Djerro123 @Klaus F.24 juli 2023 18:17
Als ze iets hebben geleerd van vorige iPhones, dan is het wel dat hij toch wel verkoopt volgens mij haha
MicGlou @Djerro12324 juli 2023 19:13
Het bedrijf hoopt daarmee zijn omzet te vergroten nu de verkoop van smartphones terugvalt.
Dat is dus niet zo volgens het artikel... mensen letten in deze tijden ook wat meer op de centen en realiseren zich dat ze met de aanschaf van een goedkoper toestel in principe niet veel hoeven in te boeten. Een 14 Pro Max kost bijvoorbeeld bijna 50% meer dan een normale 14, maar is absoluut niet 50% beter. Dit nog even los van het gegeven dat vele Pro (Max) bezitters het toestel vooral voor de heb/show aanschaffen want doorgaans gebruikt men nog geen 10% van de werkelijke capaciteit van het toestel.
Taxcommunism @MicGlou24 juli 2023 20:15
Ik heb een maxed out 14 pro Max aangeschaft voor het lezen van e-mails en kranten. Het is dat ik de telefoon 100% kon declareren.
Tranquility @MicGlou25 juli 2023 17:15
Dat denk ik ook. Mijn iPhone 12 doet het echt nog prima en ziet er nog uit als nieuw, maar toch wil ik upgraden naar de iPhone 15 Plus en wel om drie redenen, 1. ik wil een groter scherm, vandaar de Plus en 2. USB-C omdat alle apparaten in huis USB-C zijn, zelfs mijn vier jaar oude iPad Pro en last but not least 3. de grotere batterij. Vooral de 15 serie zou een significant grotere batterij krijgen door nieuwe "stacking" technologie en heeft de Plus ook nog eens een grotere batterij dan de gewone 15(Pro). Aangezien de Pro Max echt vies duur gaat worden wordt het voor mij de gewone 15 Plus.
Sissors @Klaus F.24 juli 2023 18:24
Waarbij afhaken = ze kopen een andere iPhone. Als je kijkt hoeveel prijsverschil er bijvoorbeeld zit tussen een basis handtas, en een luxe, of hetzelfde voor horloges, lijkt mij gezien telefoons ook flink gedeelte mode item zijn, er nog zat ruimte omhoog zit in de prijs.
pvcholten @Klaus F.24 juli 2023 18:34
Apple zal genoeg economen in dienst hebben die een poging doen om te bepalen wat de prijselasticiteit van hun producten is.
JPK1960 @pvcholten24 juli 2023 19:43
De Apple smartphone begint steeds meer de kenmerken van een Giffen-goed te krijgen ,-)
lenwar
@Klaus F.24 juli 2023 18:45
Geloof maar dat Apple, net als ieder ander beursgenoteerd bedrijf, hun kwartaalcijfers hem goed weet te regelen.

In het geval van Apple hebben ze natuurlijk een legio mensen die ‘uit principe/gewoonte/gewenning’ altijd de laatste/hipste/beste telefoon kopen zodat die uitkomt. Apple moet hele rare denken doen voordat ze die groep op andere ideeën brengt.

Waar je ook aan moet denken is dat is ‘dit’ straks gewoon de prijs van een iPhone is. Mensen kijken niet naar de vorige. Dit is de prijs. Weet jij wat de prijs van het vorige model van jouw auto/televisie/enz was? (Bij wijze van)
H1MSELF1SH @Klaus F.24 juli 2023 19:14
Dat heet “marktonderzoek”.
Verwijderd 24 juli 2023 18:35
Al maken ze de iPhone 2500 - 3000 euro, dan kopen de gemiddelde apple mensen het toch wel. Zeker als ze helemaal in het apple eco systeem zitten.
TheMaurice @Verwijderd24 juli 2023 18:42
Terwijl het helemaal niet hoeft, je kan ook prima een 2 jaar oude iPhone kopen die ook jaren meegaat en modern is. Als genoeg mensen dat doen zullen ze ook moeten stoppen met die prijsverhogingen. Snap die bedragen sowieso niet, mijn limiet voor nieuw is 500 en voor tweedehands rond de 200-300. Voor dat geld kan je al prima, niet meer dan 2 jaar oude Androids halen.
bzzzt
@TheMaurice24 juli 2023 19:58
Een Android van 500 euro wordt geen 8 jaar ondersteund. Daarnaast verkoopt Apple een ecosysteem van spullen die goed met elkaar samenwerken. Heb je al een MacBook, iPad, Homepod, Apple TV en Airpods is het niet heel erg logisch een Android telefoon aan te schaffen...
Deef_K @TheMaurice24 juli 2023 21:27
Als de batterij van mijn iPhone 11 niet steeds slechter werd had ik deze nog steeds gehouden. Het scherm begint ook wat rare vlekken te vertonen.

Na de introductie van de 15 kijk ik even wat de 14 doet qua abo prijs. De iPhone 11 bevalt me nog meer dan prima.
carpebios 24 juli 2023 18:15
Ik ben wel benieuwd waar de sweetspot is hier. Wanneer zeggen mensen, dit wordt echt te gortig in een wereld waarin alles elke maand duurder en duurder wordt. Je kunt het wel duurder maken, maar als dan minder mensen hem kopen, blijf je dezelfde omzet houden lijkt mij.
bzzzt
@carpebios24 juli 2023 19:56
Dit gaat over de iPhone pro, dat moet gewoon het ultieme toestel voor de ultieme prijs zijn. Ook daar zit natuurlijk een grens aan maar als mensen die niet kunnen of willen betalen kunnen ze nog 2 prijscategorieen naar beneden.
Voordeel van dezelfde omzet bij minder verkopen is dat je winst hoger is ;)
Djerro123 24 juli 2023 18:15
Ik heb een iPhone 12 Pro gekocht voor (net even opgezocht) 1129 euro. Is nu twee jaar oud.

Hij doet het goed, nooit traag, prima camera.

Ik vroeg me bij de 14 al af waarom ik in hemelsnaam zou upgraden, maar bij een prijsverhoging zie ik het al helemaal niet zitten haha, wat verantwoord nou echt een prijsverschil van 300(?) euro met een 13 pro? Echt helemaal niks.
RaJitsu @Djerro12324 juli 2023 18:20
Ze richten zich dan ook niet perse op jou, maar op mensen die een ouder toestel hebben en de mensen die perse steeds het nieuwste willen hebben.

De norm om om de x-tijd een telefoon te kopen is sowieso erg vervaagd de afgelopen paar jaar, dus moet Apple wat om de inkomsten op niveau te houden. Waarschijnlijk hebben ze ook onderzocht of mensen daadwerkelijk zouden overstappen naar Android en is het risico dermate dat ze een prijsverhoging wel door denken te kunnen voeren.
kiddingguy @RaJitsu24 juli 2023 18:59
Voorheen: iedere 2 jaar x 1000 euro = 6000 euro omzet na 6 jaar
Nu: iedere 3 jaar een andere foon, betekend simpelweg dat de foon het dubbele in prijs (2000 euro) moet zijn. En dat is precies wat Apple gaan doen.

[als mijn rekensommetje-voorbeeld klopt]

Alles om de aandeelhouders tevreden te stellen. En consument is bijzaak hierin.
johnbetonschaar @kiddingguy24 juli 2023 21:49
[als mijn rekensommetje-voorbeeld klopt]
Het rekensommetje klopt niet, want normaal gezien hoeven ze alleen maar de winst op peil te houden en niet de omzet.

Ik weet niet precies wat de marge op een moderne iPhone is maar ik kom schattingen tegen dat de onderdelen zelf ~50% van de prijs bedragen en dan moet daar nog productie, distribute en sales bij, dus laten we zeggen dat de winstmarge iets van ~30% zou zijn. Dan wordt het rekensommetje voor een telefoon van 1000 euro elke 2 jaar = 900 euro winst in 6 jaar, dus bij elke 3 jaar vervangen zou de verkoop prijs van het toestel dan 450 euro omhoog moeten gaan en niet x2.

Maargoed het principe klopt natuurlijk verder wel, als mensen minder vaak een nieuwe iPhone kopen gaan de prijzen gewoon omhoog, totdat ze bij Apple terug zien dat de verkopen te hard teruglopen.
kiddingguy @johnbetonschaar24 juli 2023 22:14
OK. Omzet zou winst moeten zijn 8-) Het plaatje is denk ik wel duidelijk:

Uiteindelijk gaat meestal de prijs omhoog - om de omzet/winst te halen - als de verkoopaantallen teruglopen.
cordonbleu @Djerro12324 juli 2023 19:32
Vanaf een 12 Pro is het enige waarvoor je zou kunnen upgraden denk ik het 120 Hz scherm en betere accuduur. Verder is het niet zo spannend.
StGermain @Djerro12325 juli 2023 10:14
Hij doet het goed, nooit traag, prima camera
.

Mijn x wordt binnen 4 maand zes jaar en ik kan er hetzelfde van zeggen. Originele battery zit nu op 82% health.
Reinvented 24 juli 2023 18:17
Ik wilde juist (voor het eerst) een iPhone halen i.v.m USB-C. Misschien toch afzien als de prijs te hoog is.
Grandpubaa @Reinvented24 juli 2023 18:24
Waarom dan een iPhone, bijna elke telefoon heeft een USB-C poort.
Reinvented @Grandpubaa24 juli 2023 18:32
Ik wil al een tijd iPhone proberen maar omdat ik hier overal USB-C kabels heb liggen had ik geen interesse in lightning cables aanschaffen. Nu de iPhone 15 (hoogstwaarschijnlijk of al zeker?) USB-C krijgt vind ik het wel aantrekkelijk.
kiang @Reinvented24 juli 2023 19:21
Ergert ook niet dat vanaf volgend jaar sideloading toegestaan moet worden volgens de DMA.

Dat en usb c waren de redenen waarom ik nooit een iPhone overwoog. Dit jaar wordt interessant. Of ja: volgens jaar, mijn pixel 6 doet het nog prima.
Arrien @Reinvented24 juli 2023 20:00
Dus omdat een lighning kabel van 15 euro te duur is ga je nu de duurste iphone kopen?
Terwijl die draadloos op te laden is? 8)7
Reinvented @Arrien24 juli 2023 21:02
Het gaat er niet om dat het te duur is, ik vind het onnodig als er ook goede USB-C toestellen op de markt zijn en ik toch al in dat ecosysteem zit (kabels op mijn bureau, naast bed, op werk, in de auto). Daarom vind ik iPhone nu pas interessant. Naast dat heb ik geen draadloze opladers laat staan in mijn auto als ik van Android Auto (of Apple Carplay) wil genieten.
En het is ook geen garantie dat ik de iPhone 15 haal, ik wacht eerst de prijzen af en of mijn huidige toestel het tegen die tijd nog prima doet :)
Finraziel @Reinvented24 juli 2023 18:30
Ze hebben het wel specifiek over de pro, niet over de gewone iPhone al is het niet gek te denken dat die ook wel wat zal stijgen (maar is dus nog niet gezegd).
Reinvented @Finraziel24 juli 2023 18:35
Ik was wel van plan om een Pro (niet Plus of Pro Max) variant te halen maar het is afwachten wat de prijs doet.
Kapotlood 24 juli 2023 18:57
Vooropgesteld, ik ben al echt heel lang best een Apple fanboy en heb al sinds m'n schooltijd een voorliefde gehad voor hun computers en OS. Maar als je al jaren de prijzen van je iPhones laat doorstijgen naar ongekende hoogte (met +€1300 voor de Pro serie), en dan vanwege tegenvallende verkopen de prijs nóg verder wil verhogen om je winst veilig te stellen… dan doe je in mijn ogen echt een PostNL-etje. Kun je dan niet bedenken dat ofwel mensen de telefoon te duur vinden, ofwel de mensen de iPhone (Pro) geen prioriteit vinden in de huidige economische krapte met duurdere woon- en leeflasten?

(Een PostNL-etje is de prijzen van postzegels verhogen omdat mensen minder post versturen)
Mizgala28 @Kapotlood24 juli 2023 19:42
Ik zie ook steeds meer mensen die of overstappen naar Android, of hun oudere model houden zelfs als die geen updates meer krijgt (ik ken best wat mensen die iPhone 7, 8, SE 1 of X hebben)

De lol is een beetje vanaf, ook met de prijzen van de normale series (zeker als je ziet wat daar nog steeds ontbreekt wat de Pro series en alle andere Android telefoons wel hebben)

Natuurlijk ken ik ook mensen die wel iedere 1 a 2 jaar blijven upgraden, paar van hun gaan naar 15 upgraden vooral vanwege de USB-C, maar ook hun willen nog langer met hun iPhone doen vanwege de hoge prijzen.

Best ironisch, Apple verhoogt prijzen, mensen willen langer hun iPhone houden vanwege de hogere prijs, Apple verhoogt de prijs nog meer omdat er minder telefoons over de toonbank gaan.

De cirkel is rond.

Maar misschien als de US markt eindelijk moeilijk doet gaat Apple nadenken over hun keuzes, het is hun grootste markt en ze hebben al jaren geen prijs verhoging gezien daar (nog steeds hetzelfde prijzen naar mij weten).
rammes 24 juli 2023 18:18
de Iphone X was 1000e bij release, iedereen in shock! Nu denken we mwah voor een Iphone een mooie prijs. We reken snel gewend aan prijsverhogingen.
Donstil
@rammes24 juli 2023 18:22
de Iphone X was 1000e bij release, iedereen in shock! Nu denken we mwah voor een Iphone een mooie prijs. We reken snel gewend aan prijsverhogingen.
De iPhone X was $999,- op release. Hij was hier 1159,-

Lang leven de Europese consumenten rechten :P

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 17:56]

Edgar Wagt @Donstil24 juli 2023 18:28
De iPhone X was $999,- op release. Hij was hier €1159,-
En hoeveel was hij in Amerika met belasting? Dat zit er nog niet bij in
Donstil
@Edgar Wagt24 juli 2023 18:37
[...]
En hoeveel was hij in Amerika met belasting? Dat zit er nog niet bij in
Dat is per staat en county verschillend vandaar dat er altijd met een dollarprijs zonder wordt geadverteerd.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 17:56]

HitDyl @Donstil24 juli 2023 18:45
Ik denk dat je hem moet omdraaien.
Hoeveel is de prijs dan ex btw in Nederland. (958 euro)
Donstil
@HitDyl24 juli 2023 18:46
Ik denk dat je hem moet omdraaien.
Hoeveel is de prijs dan ex btw in Nederland. (958 euro)
Klopt hoor, exclusief belastingen verschilt het allemaal zoveel niet terwijl dat online wel de tendens is vaak.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 17:56]

Sardia @Edgar Wagt24 juli 2023 18:41
Niet iedere staat heeft sales tax. Daar zijn ze dus echt voor announced prijzen te koop.
Ik spendeer bv veel tijd in Oregon, waar geen sales tax is.

https://worldpopulationre...nkings/sales-tax-by-state:
The combined sales taxes for state and average local range from 0% to 9.55%. The average combined sales tax is 6.44%. Thirty-one states fall above this average and nineteen fall below. This is about the same distribution as the state sales tax. Four states—Oregon, New Hampshire, Montana, and Delaware—have a combined sales tax of 0%. On the other end of the spectrum, Louisiana and Tennessee both have the highest combined sales tax rate of 9.55%.
Mizgala28 @Donstil24 juli 2023 20:08
14 Pro (non Max) was vanaf 1300 euro of zo vorig jaar hier als ik mij niet vergis?

Want in de US was deze ook weer eens 999 dollar.

Ik weet dat de euro zwakker was vorig jaar, maar volgens mij was dat niet zo erg.
Donstil
@Mizgala2824 juli 2023 20:15
14 Pro (non Max) was vanaf 1300 euro of zo vorig jaar hier als ik mij niet vergis?

Want in de US was deze ook weer eens 999 dollar.

Ik weet dat de euro zwakker was vorig jaar, maar volgens mij was dat niet zo erg.
De Pro Max is er vanaf €1476 en in de V.S. voor $1099,-

$999,- is voor de “normale” pro.

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