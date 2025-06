Gerucht: iPhone 15-telefoons hebben afgeronde schermranden

Apple zou volgens een nieuw ontwerp de schermranden van zijn iPhone 15-telefoons weer willen afronden, zo zegt een nieuw gerucht. Sinds de iPhone 12 zijn die plat. Het scherm zelf blijft wel plat, zo beweert leaker ShrimpApplePro.

Het gaat om schermen met dezelfde diagonalen als de huidige modellen, zo beweert ShrimpApplePro. De leaker heeft de afgelopen jaren een goed, zij het niet vlekkeloos trackrecord opgebouwd op gebied van Apple-geruchten. De leaker zou zijn informatie hebben van iemand die de telefoons heeft gezien.

Alle iPhone 15-modellen zouden het Dynamic Island krijgen met twee cameragaten in het scherm, zoals de huidige iPhone 14 Pro-modellen. Dat gerucht ging al eerder. De schermen blijven plat, maar de schermranden worden weer afgerond. Dat was tot aan de iPhone 11 ook al zo. Het effect moet vergelijkbaar zijn met de Apple Watch.

Het is normaal dat rond deze tijd van het jaar de eerste geruchten over het ontwerp van nieuwe iPhones naar buiten komen. In de cyclus komen vervolgens cad-tekeningen naar buiten van de nieuwe modellen, waarna een beeld ontstaat van hoe de nieuwe modellen eruit komen te zien. Daar zijn nu nog geen betrouwbare afbeeldingen van.