Google verliest bij Indiase Hoge Raad en moet gebruikers apps laten verwijderen

Google heeft het beroep bij de Indiase Hoge Raad verloren. Daardoor mag het fabrikanten niet langer verplichten om apps mee te leveren als die de Play Store willen installeren op telefoons. Ook moet Google ervoor zorgen dat gebruikers meegeleverde apps kunnen verwijderen.

Chrome in de Play Store De nieuwe regels gaan donderdag in, schrijft Reuters. Vanaf dan mag Google niet langer aan fabrikanten van smartphones die de Play Store op hun telefoons zetten, verplichten om ook onder meer Google Maps, Gmail en YouTube op hun telefoons te zetten. Daarnaast moeten meegeleverde apps verwijderbaar zijn. De uitspraak van de Hoge Raad betekent niet het einde voor het beroep, maar Google moet alvast voldoen tot een lagere rechter eind maart zich uitspreekt over het bezwaar dat Google heeft aangetekend.

Volgens Google helpt de verplichting om Android gratis te houden voor fabrikanten en zo ook de prijzen voor smartphones lager te houden. De Indiase autoriteit Competition Commission of India bepaalde in oktober dat die praktijk de concurrentie de voet dwars zet. Google verplicht fabrikanten die de Play Store van Google willen meeleveren, om een aantal andere apps ook te installeren en die een prominente plek te geven. Fabrikanten gaan daarin mee, omdat de Play Store vrijwel alle apps bevat die gebruikers op Android-telefoons zoeken. Fabrikanten mogen naast apps van Google ook andere apps meeleveren en doen dat ook vaak. Op veel telefoons worden bijvoorbeeld ook apps van Microsoft of Meta voorgeïnstalleerd.

Het was al eerder bekend dat Google de Indiase boete aanvocht. De Indiase commissie begon 3,5 jaar geleden met het onderzoek naar Google omdat de techgigant van telefoonfabrikanten eist dat de volledige Google Mobile Suite vooraf geïnstalleerd wordt op toestellen. Eerder kreeg Google ook in andere landen boetes voor zijn machtsmisbruik rondom Android. Zo moet Google van de Europese Commissie een boete van ruim 4 miljard euro betalen. Een Italiaanse markttoezichthouder legde Google een boete op omdat het bepaalde apps weerde uit de Google Play Store die concurreerden met Googles apps. Daarnaast is Google in de VS voor de rechter gesleept vanwege zijn dominantie op het gebied van zoekmachines.