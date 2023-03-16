Analist: inwoners India kopen minder goedkope telefoons

Inwoners van India zijn het afgelopen jaar minder goedkope telefoons gaan kopen. Dat blijkt uit cijfers van analistenbureau Counterpoint Research. Terwijl in 2020 meer dan 40 procent van de telefoons onder grofweg 115 euro was, is dat nu ongeveer een kwart.

De markt voor telefoons boven ongeveer 350 euro nam juist toe van 6 procent naar 11 procent in diezelfde periode, schrijft Reuters op basis van die cijfers. In de categorie tussen 115 en 350 euro nam het aandeel toe van 53 procent naar 62 procent van de markt.

Volgens Counterpoint zijn inwoners van India op zoek naar duurdere telefoons die meer kunnen en een beter scherm hebben voor onder meer de consumptie van video. Ook hebben fabrikanten structuren opgezet voor financiering via leningen om duurdere telefoons te kopen dan veel consumenten in het land in één keer kunnen betalen. Daardoor is het aantal duurdere telefoons ook toegenomen.

De ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de marktaandelen van fabrikanten. Samsung heeft nu in het land het marktleiderschap overgenomen van Xiaomi. Xiaomi richtte zich de afgelopen jaren vooral op goedkope telefoons, terwijl Samsung meer modellen heeft uitgebracht in de midrange- en high-end markt.

India is het op een na grootste land voor smartphonemakers ter wereld, na China. Door de relatief lage lonen liggen prijzen doorgaans lager, maar door de hoge volumes ontwikkelen fabrikanten telefoons specifiek voor het land.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-03-2023 12:20 43

16-03-2023 • 12:20

43

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Reacties (43)

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Stalensnuitje 16 maart 2023 12:30
Ik moest het even twee keer lezen, staat er nu dat ze minder (lagere aantallen) "goedkope telefoons" kopen, of "minder goedkope" (=duurdere) telefoons?

Noem me een mierenneuker, maar ik vind 't onduidelijk ;) Overigens staan er alleen percentages genoemd, dus ik interpreteer het op die tweede manier. En dan zou ik in de titel zeggen dat Indiërs "duurdere telefoons" kopen.
Djordjo @Stalensnuitje16 maart 2023 12:45
Aangezien er alleen percentages genoemd worden en geen aantallen lijkt me "verschuiving naar duurdere telefoons" beter.
fvanunen @Stalensnuitje16 maart 2023 12:58
Ik had hetzelfde, maar het komt allebei op hetzelfde neer :
Als de kopers voor duurdere telefoons gaan, dan worden de goedkope telefoons minder verkocht.
Isocadia @fvanunen16 maart 2023 14:07
Tenzij er veel meer mensen überhaupt een telefoon hebben gekocht, dan zijn er meer goedkope en meer dure telefoons verkocht, maar verhoudingsgewijs minder goedkope telefoons ten opzichte van dure telefoons.

Deze titel neemt dus aan dat de totale hoeveelheid verkochte telefoons ongeveer gelijk is gebleven.
bamboe @fvanunen16 maart 2023 18:09
Vergeet niet dat india met de armoede die er is een gigantische markt is voor goedkope telefoons waar fabrikanten zelfs aparte modellen voor produceerde.
Je ziet nu dus dat de algemene welvaart omhoog gaat zodat er voor iets duurdere telefoons gekozen word.
Morress @bamboe16 maart 2023 22:55
Of de armsten werden armer en kopen geen telefoons meer...
Jantimon @Stalensnuitje16 maart 2023 12:51
Volgens mij is in dit geval beide waar. Er worden procentueel minder goedkope telefoons verkocht. Dan is de gemiddelde koopprijs automatisch hoger.
Stalensnuitje @Jantimon16 maart 2023 12:54
Die eerste kun je niet stellen zonder getallen. Ja, je gaat van >40 naar ˜25% marktaandeel, dus het is wel aannemelijk. Maar als de totale verkoop verdubbelt, zijn de absolute aantallen dus alsnog hoger en zou je dus moeten zeggen dat er méér goedkope telefoons zijn verkocht ;)
Jantimon @Stalensnuitje16 maart 2023 16:09
Over de absolute totalen kun je inderdaad niks zinnigs zeggen zonder de daadwerkelijke cijfers te hebben. Dat de gemiddelde prijs omhoog gaat als je minder goedkope toestellen (en dus meer duurdere) toestellen verkoopt, is evident.

Ik bedoel overigens met procentueel ten opzichte van de markt. Want andere data hebben we hier immers niet.

[Reactie gewijzigd door Jantimon op 22 juli 2024 21:21]

Djordjo @Jantimon16 maart 2023 13:01
Ok, maar stel dat de markt verdubbeld is, dan zijn er meer goedkope telefoons gekocht.
Lijkt me erg onwaarschijnlijk, maar uit het artikel is het niet te halen.
Jantimon @Djordjo16 maart 2023 16:21
Ik heb het ook alleen over de procentuele cijfers van de huidige markt ten opzichte van de procentuele cijfers van 2020. We weten over absolute aantallen niks aan de hand van dit artikel inderdaad.
Groningerkoek @Jantimon16 maart 2023 13:04
Het klopt in dit geval wel, maar procentueel minder goedkope telefoons verkopen betekend niet automatisch dat de gemiddelde koopprijs hoger uitvalt. Dat hangt er helemaal vanaf voor wat voor prijzen de andere telefoons verkocht worden. Misschien is de duurste groep wel veel kleiner geworden en wordt er in het middensegment nu gemiddeld minder uitgegeven aan een telefoon, dan kan de gemiddelde prijs maar zo lager uitvallen.
Jantimon @Groningerkoek16 maart 2023 16:18
Er staat bij dat procentueel het midden en hogere segment gegroeid is. Je hebt wel een punt dat het kan dat er veel meer toestellen in het midden segment of hoog segment onderaan zitten nu. Dus je kan inderdaad niet met zekerheid stellen dat het gemiddelde omhoog is gegaan. Het is echter wel aannemelijk.
jaenster @Stalensnuitje16 maart 2023 12:37
Mierenneuker! :+

Nee zonder gekheid ik ben het met je eens, het is wat vaag. Verder is 2020 het beruchte corona jaar en vind het niet heel gek dat mensen dat jaar geen nieuwe telefoon hebben gekocht, en als ze er een nodig hadden vooral goedkopere modellen kochten.

Daarnaast zijn er ook door de inflatie een stuk hogere prijzen, waardoor telefoons sneller onder een hoger label vallen.
DennisBoom @Stalensnuitje16 maart 2023 12:45
Als we het dan toch over mierenneukers hebben: als er ‘minder goedkope (=duurdere)’ bedoeld werd, dan had er goedkopere moeten staan. Minder goedkope in de betekenis van duurder is geen correct Nederlands, maar een anglicisme.
Stalensnuitje @DennisBoom16 maart 2023 12:50
Goed punt van het anglicisme, maar goedkopere = meer goedkoop, dus precies het tegenovergestelde ;)
bamboe @Stalensnuitje16 maart 2023 13:14
Ik ben zelf in india geweest, dan snap je het wel wat gemakkelijker.
killerbie @DennisBoom16 maart 2023 14:15
Minder goedkoop bestaat niet, daar hebben wxe de term 'goedkoper' (dan/als) voor...

Dus de titel zegt effectief ietds ovrer de aantallen,
jaaoie17 @killerbie16 maart 2023 18:40
Maakt niet uit.
killerbie @jaaoie1717 maart 2023 14:16
maakt wel uit wanneer het over aantallen gaat en niet een 1-1 vergelijking van 2 producten
nullbyte @DennisBoom16 maart 2023 18:42
Analist: inwoners India kopen minder goedkope telefoons
Dit lijkt inderdaad een amerikanisme. Echter, de tekst: "minder goedkope telefoons" zegt iets afwijkends over India in vergelijking met onze westerse samenleving. Namelijk, vrijwel iedereen in India koopt historisch gezien een goedkope smartphone omdat India een bevolking heeft die minder te besteden heeft. Hier zit nu een stijging in. De door jou voorgestelde titel: "Analist: inwoners India kopen duurdere telefoons" heeft dat niet.

De gekozen titel is taalkundig wellicht iets minder van kwaliteit en commentaar daarop grenst wellicht aan het mierenneuken. Maar deze benadrukt de kern van het artikel een stuk beter. Daarmee lijkt mij dit ondanks het anglicisme een prima keuze. Al had ik er zelf het woord "vaak" aan toe gevoegd:

Analist: inwoners India kopen minder vaak goedkope telefoons

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 21:21]

P_Tingen @Stalensnuitje17 maart 2023 08:15
Amen. Ik had hetzelfde toen ik de kop las. Het zijn twee volledig andere zinnen inderdaad.
LOTG 16 maart 2023 14:03
Kijkend naar de prijzen in India vermoed ik dat het vooral met de stijgende kosten van een nieuw toestel te maken heeft, net als hier.

Het aanbod van Xiaomi onder de 115 euro is erg laag volgens hun site, en er is elke generatie een prijs stijging te zien.

Ik zou zeggen dat het er meer mee te maken heeft dat de categorie onder de 115 euro gewoon aan het verdwijnen is door stijgende prijzen, niet zo zeer door de keuze voor een toestel in een hoge prijs segment.
De segmenten verschuiven gewoon uit de prijsbanden die gesteld zijn.

Het bron artikel heeft het trouwens niet over euros maar rupees en dan zie je dater psychologische grenzen zijn.

0-10.000 rupees
10.000-30000 rupees.

De prijs van budget telefoons is dus langzaam boven de 10K gepushed.

Een deel zal economische groei zijn, maar de alom bekende telefoon lening tactiek is blijkbaar ook populair in India.
AlphaWierie 16 maart 2023 13:30
Ik ben toevallig een tijdje geleden wat maanden in India geweest voor mijn werk. Maar de groei die zij daar doormaken is echt niet te beschrijven. Er zijn complete wijken (voor nederlandse begrippen steden) vol met vila's , auto's van boven de ton en uiteraard ook de nieuweste iphones. Daarnaast heeft india al jaar na jaar een sterke economische groei (en GDP groei) , met als gevolg dat men ook duurdere telefoons kan kopen.
Cergorach 16 maart 2023 13:39
Wat een misleidende grafiek! Het brok artikel heeft het helemaal niet over euro's. Wat de situatie super ondoorzichtig maakt omdat in 2020 de wisselkoers tussen de Euro en de Rupee significant anders was dan die in 2022 was. Men heeft het over Rupees en haalt er een andere source bij die het heeft over Dollars.

Het ging over smartphones onder de 10.000 Rupees, wat inderdaad vertaald naar ~$120 of ~€115 nu. Maar 10.000 Rupees is prijs/marketing technisch net zoiets als €100. Men zal niet snel iets €103,76 prijzen, maar wel €99,95... Zo zal dat vast ook gaan in India, totdat inflatie de boel zoveel duurder maakt, dat het over een significante drempel heen gaat en nu wordt dan iets neergezet als €119,95...

De inflatie is hoog in India, dus na twee jaar inflatie zal die telefoon van ₹9.999 nu ₹11.999 kosten, waardoor deze nu uit deze arbitraire groep valt. Hetzelfde geld natuurlijk bij de andere categorieën...

Note: Het aantal smartphones dat is geleverd in india ligt een paar procent lager in 2022 tov 2020.
Metalfreak 16 maart 2023 14:19
Het zal vast aan mij liggen, maar wat precies is de relevantie van de smartphonemarkt in India dat hier een nieuwsartikel op een site in Nederland aan gewijd moet worden? Zeker als er al vermeld wordt dat er sowieso al aparte modellen voor India worden geproduceerd die wij hier nooit zullen zien.
TTMJ! 16 maart 2023 12:26
In veel van dat soort landen is je telefoon ook hetgeen waar je op aan het gamen bent of waar je series bekijkt
Wolfos @TTMJ!16 maart 2023 12:33
Daarnaast is 0-115 ook wel héél goedkoop. Denk dat veel mensen zich na de eerste hebben gerealiseerd dat iets meer betalen toch wel loont.
PageFault @Wolfos16 maart 2023 12:54
Wanneer je niet meer geld te besteden hebt, houdt het toch snel op. Maar je punt is valide hoor: ik heb ooit zo'n crappy cheap-ass phone gekocht, met zo'n Mediatek "processor" er in, waaaaaaaardeloos. Wat een trage kak.
JWL92 @PageFault16 maart 2023 13:33
Hangt meer vd soc zelf af dan t merknaampje...
FearMe @Wolfos16 maart 2023 12:56
Let er wel op dat telefoons wat minder kosten in India. Mijn huidige telefoon is een Xiaomi Note 9 Pro, hier beschikbaar voor €169 en in India voor ~€108 op de website van Mi, en dat is echt een prima telefoon voor normaal gebruik(ik game/videobewerk niet).
JWL92 @FearMe16 maart 2023 13:40
Klopt, alleen praat je hierbij dan ook wel al over n 3 jaar oude telefoon, die volgens de pricewatch toch wel n stukje duurder was dan dat Mi m nu zelf aanbied.

Als ik terug kijk, naar mijn oudere telefoons die altijd aan de onderkant vd markt zaten (100-120 eu) ben ik toch blij dak jaren terug besloot net iets meer uit te geven, en mn oude telefoon nog steeds voor wat minder belangrijke zaken te kunnen gebruiken zonder de batterij van de nieuwe direct om zeep te helpen.
Heb ook nog ergens een first gen moto E liggen, voldeed tdt, maar vandaag te traag (en te weinig opslag) om te willen gebruiken.
LOTG @Wolfos16 maart 2023 13:51
Ligt er aan, is het niet gewoon zo dat er minder telefoons in de 0-115 range vallen nu? Dus dat modellen gewoon duurder worden.

Als ik het goed heb is 115 euro ~10.000 rupees, als ik op de Xiaomi redmi site kijk van india zijn er welgeteld 4 telefoons die zonder korting minder dan 10000 rupees kosten. Met korting zijn het er 7.

Daarna zit je er heel snel boven met 12500 rupees.

Als je kijkt naar uitverkochte modellen dan zie je gewoon dat net als hier de prijs constant stijgt en een zelfde toestel van een nieuwere generatie dus in een andere prijs categorie valt, boven de 115 euro.

Heeft dan dus weinig te maken met iets meer betalen voor een beter toestel, maar iets meer betalen voor een nieuw toestel in de zelfde range.
Groningerkoek 16 maart 2023 13:08
Nu heb ik geen idee omtrent India en mobiel Internet, maar kan dit ook deels komen doordat veel meer mensen nu een mobiel internet hebben wat het doet lonen om een betere telefoon te kopen waar dit voorheen veel minder het geval was?

Ik bedoel, als ik ergens woon waar ik toch geen fatsoenlijke stream kan opzetten wat boeit het mij dan wat voor scherm ik heb.
Frame164 @Groningerkoek16 maart 2023 13:14
Ze hebben in grote delen van India, en zeker in de steden, gewoon 5G. Ze zijn daar al verder dan hier met 5G (wet van de remmende voorsprong)
harley @Groningerkoek16 maart 2023 18:45
Vorig jaar door India ( en nepal) gereden met de motor.
Ik verbaasde me in de steden al dat iedereen een mobiel had en geweldig bereik. Maar zodra we door de open vlaktes en over de bergpassen reden werd dit niet minder. Ook daar gewoon volop 5G bereik en iedereen heeft een smartphone. Boerenwerk ( en veel ander werk) wordt nog allemaal handmatig gedaan, maar een mobiele telefoon heeft echt iedereen !
Groningerkoek @harley16 maart 2023 19:56
Beetje hetzelfde denk Ik als wat je in veel gebieden in Afrika ziet, geen geld voor een computer maar met een mobieltje toch kunnen bankieren, surfen, gamen etc.. en dan zie je inderdaad dat zo goed als iedereen een mobieltje heeft.
Frame164 16 maart 2023 13:15
Het is ook geen lage lonen land meer. Bij ons gaan de uurtarieven van Indiase collega's jaarlijks met ca. 10 a 15% omhoog.
JorisIH @Frame16416 maart 2023 14:03
Op zich suggereert zo'n grote groei juist wèl dat ze nog heel laag zitten
(Al zou je theoretisch ook kunnen opperen dat ze daar wèl gecompenseerd worden voor inflatie :P )
CH4OS 16 maart 2023 13:52
Is hiermee ook rekening gehouden met gestegen prijzen van telefoons, zoals Tweakers dat ook doet in de best guy guides voor telefoons? Zo is de Samsung A52 óók naar een duurdere range toestellen gegaan. Mensen kunnen dus best in het verkeden voor X gekocht hebben en daardoor dus hun telefoon nu ooeens wordt aangezien als een duurdere telefoon door die prijsstijging.
Joshuffle 16 maart 2023 14:40
Hoeveel telefoons zie je nou die het waard zijn onder de 115 euro? Vind het een rare research, je kan ook stellen dat er steeds minder telefoons uitkomen in die prijs bracket.

Vooral omdat de graphic daarna laat zien dat telefoons boven de 350 euro (waar, bij mij persoonlijk, mijn interesse in een telefoon pas begint tussen de 350-600 euro) inderdaad verdubbeld is maar nog steeds niet de hoogste bracket is.

[Reactie gewijzigd door Joshuffle op 22 juli 2024 21:21]


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