Analist: inwoners India kopen minder goedkope telefoons

Inwoners van India zijn het afgelopen jaar minder goedkope telefoons gaan kopen. Dat blijkt uit cijfers van analistenbureau Counterpoint Research. Terwijl in 2020 meer dan 40 procent van de telefoons onder grofweg 115 euro was, is dat nu ongeveer een kwart.

De markt voor telefoons boven ongeveer 350 euro nam juist toe van 6 procent naar 11 procent in diezelfde periode, schrijft Reuters op basis van die cijfers. In de categorie tussen 115 en 350 euro nam het aandeel toe van 53 procent naar 62 procent van de markt.

Volgens Counterpoint zijn inwoners van India op zoek naar duurdere telefoons die meer kunnen en een beter scherm hebben voor onder meer de consumptie van video. Ook hebben fabrikanten structuren opgezet voor financiering via leningen om duurdere telefoons te kopen dan veel consumenten in het land in één keer kunnen betalen. Daardoor is het aantal duurdere telefoons ook toegenomen.

De ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de marktaandelen van fabrikanten. Samsung heeft nu in het land het marktleiderschap overgenomen van Xiaomi. Xiaomi richtte zich de afgelopen jaren vooral op goedkope telefoons, terwijl Samsung meer modellen heeft uitgebracht in de midrange- en high-end markt.

India is het op een na grootste land voor smartphonemakers ter wereld, na China. Door de relatief lage lonen liggen prijzen doorgaans lager, maar door de hoge volumes ontwikkelen fabrikanten telefoons specifiek voor het land.