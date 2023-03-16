Samsung-assistent Bixby krijgt ondersteuning voor accounts kinderen

Samsungs digitale assistent Bixby krijgt ondersteuning voor accounts van kinderen in Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Ouders moeten een account aanmaken voor kinderen.

Samsung Bixby kinderaccounts

De mogelijkheid om accounts aan te maken voor kinderen zit in Bixby-versie 3.3.03.2, meldt SamMobile. Gebruikers kunnen binnen hun Samsung-account een account voor hun kind aanmaken in Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Het is onduidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van een kinderaccount.

De functie moet later naar meer landen komen, zegt Samsung. Het is onduidelijk welke landen dat zijn en wanneer dat komt. Veel webdiensten hebben de mogelijkheid voor kinderaccounts, waarbij ouders vaak limieten kunnen instellen en inzicht hebben in het gebruik.

Bixby is de digitale assistent van Samsung en concurreert met onder meer Google Assistant, Amazon Alexa en Apple Siri. Enkele jaren geleden pushte Samsung de functie door een aparte Bixby-knop op zijn Galaxy S-telefoons te zetten, maar het bedrijf is daar inmiddels mee gestopt.