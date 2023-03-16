Samsung-assistent Bixby krijgt ondersteuning voor accounts kinderen

Samsungs digitale assistent Bixby krijgt ondersteuning voor accounts van kinderen in Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Ouders moeten een account aanmaken voor kinderen.

Samsung Bixby kinderaccounts
Samsung Bixby kinderaccounts

De mogelijkheid om accounts aan te maken voor kinderen zit in Bixby-versie 3.3.03.2, meldt SamMobile. Gebruikers kunnen binnen hun Samsung-account een account voor hun kind aanmaken in Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Het is onduidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van een kinderaccount.

De functie moet later naar meer landen komen, zegt Samsung. Het is onduidelijk welke landen dat zijn en wanneer dat komt. Veel webdiensten hebben de mogelijkheid voor kinderaccounts, waarbij ouders vaak limieten kunnen instellen en inzicht hebben in het gebruik.

Bixby is de digitale assistent van Samsung en concurreert met onder meer Google Assistant, Amazon Alexa en Apple Siri. Enkele jaren geleden pushte Samsung de functie door een aparte Bixby-knop op zijn Galaxy S-telefoons te zetten, maar het bedrijf is daar inmiddels mee gestopt.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-03-2023 13:55 17

16-03-2023 • 13:55

17

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Reacties (17)

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jusch 16 maart 2023 14:01
wie gebruikt er Bixby?
Dat is het eerste wat ik eraf gooi met adb.
Ik ben benieuwd naar het martkaandeel.
Jan-Will3m @jusch16 maart 2023 14:06
Ik vind Bixby irritant, het blokkeert de uit knop. Ik heb het er ook vanaf gegooid.
Gubbel @Jan-Will3m16 maart 2023 14:12
Het blokkeert niets, dat is gewoon in te stellen.

Voor daadwerkelijk met je stem je telefoon bedienen, is Bix y de beste assisten van allemaal.

"Dim mn scherm", "Zet ook het geluid aan en lees mn laatste whatsapp bericht voor"
"En mn volgende afspraak"

Dit werkt al jaren feilloos voor mij met Bixby waar elke andere assistent altijd moeilijk doet en totaal de context niet begrijpt.

Bixby doet gewoon wat je zegt, alsof je vingers de telefoon bedienen
loekf2 @Jan-Will3m16 maart 2023 14:13
Zelfde geldt trouwens ook voor Siri. Intypen en Googlen of lichten uitzetten via een app is net zo snel dan zo'n spraak assistent.
lenwar
@loekf216 maart 2023 15:39
Ik gebruik Siri echt alleen om m'n Home Assistant te bedienen en om kookwekkers te zetten. Een kolossaal minpunt is dat je op een iPhone slechts één kookwekker/timer tegelijk kan instellen (überhaupt). (op m'n Apple Watch kan ik er wel meerdere doen, en ook 'namen' geven (aardappels, eieren, whatever).

Het 'voicedialen' kan ook zonder Siri (de standaard spraakbediening kan dat ook), maar voor m'n kookwekker/home assistant is het wel handig.

Alle andere zaken die Siri doet (het 'slim suggereren van apps' e.d.) heb ik geen gebruik voor en zou dan ook niet weten of dat wel of niet goed functioneert.

Voor Home Assistant ervaar ik het wel praktisch. Je telefoon ligt op je nachtkastje "Hey Siri, zet het licht in de Slaapkamer uit" (of als je met volle handen ergens staat het licht feller te zetten of zo). Het is dan weer wel jammer dat je niet: "Zet alle lichten, behalve in de woonkamer uit" kan doen. Dat snapt hij dan weer niet.
robpizza @jusch16 maart 2023 16:03
Ik gebruik bixby voor het opnemen van privé nummers, jammer dat bixby enkel in het Engels werkt..
Encrypted90s 16 maart 2023 15:32
Siri, en of Google. Vind ik echt goed werken. Bixby daarentegen niet. Het werkt ook niet goed met mijn apparatuur.
lenwar
@Encrypted90s16 maart 2023 15:44
Hoe bedoel je goed werken?

Ik gebruik zelf Siri (zie hierboven ergens), maar ik vind het niet zo indrukwekkend. De spraakherkenning werkt best goed, maar de afhandeling vind ik vrij summier. Je bent echt overduidelijk voorgeprogrammeerde scriptjes aan het aftrappen die op een 'slimme' manier sleutelwoorden uit een zin probeert te halen.

Zaken als "zet een timer van 4 minuten met de naam aardappel" - reactie "Dat is niet zo vriendelijk" (hij denkt dat ik hem uitscheld voor 'aardappel' denk ik dan? Als ik). Zo zijn er talloze voorbeelden waar je echt overduidelijk ziet dat het systeem te hard coded is met specifieke scriptjes enzo. Zaken als 'alle lampen behalve die' snapt hij niet. (ik kan wel alle lampen zeggen)
Encrypted90s @lenwar16 maart 2023 19:58
Geen last van. Het lijkt me zeer vervelend als je het zo ervaart maar hier krijg ik al me lampen apart aan. Als ik zeg “Hey Siri zet slaapkamer licht aan op 50%” dan lukt dit zonder enige problemen.

We gebruiken Siri alleen voor onze smart home producten. Soms voor whatsapp en dat werkt niet vlekkeloos maar goed over 10 jaar zou dit zomaar zonder problemen kunnen werken.
lenwar
@Encrypted90s17 maart 2023 07:43
In het berichtje waar ik naar verwees werkt dat ook prima. ‘Zet een de lampen in de woonkamer aan’ (ofzo)
Maar zodra je iets complexere dingen vraagt haakt hij af.

Dat is precies wat ik bedoelde. Er lijkt geen ‘echte intelligentie’ te zitten. Alleen een paar voorgedefinieerde scriptjes die via de sleutelwoorden gedetecteerd worden.

Hoe vaak ik niet gehad heb dat hij afhaakte op het woord ‘voorzolder’ (soms wel soms niet. Als je naar de uitgeschreven tekst kijkt, dus wat hij uit je stem haalt, was het altijd identiek) Iemand anders had een kamer die hij ‘kamer’ noemde. Snapte het systeem niet.

Zaken als spraaktaal: ‘zet een timer voor vier minuut dertig’. Gaat hij een wekker zetten voor half vijf (daar vroeg ik niet om). Het werkt alleen met ‘vier minuut (of minuten) en dertig seconden’

Uitzonderingen: ‘alle lampen behalve in de woonkamer’ snapt ie niet

Enzovoorts.
iAR @Encrypted90s16 maart 2023 16:50
Siri goed? Ik vind Siri echt heel slecht. Ik gebruik het alleen maar voor wekkers en lichten, en zelfs dan faalt ze. Het is gewoon echt niet betrouwbaar genoeg. Dus doe ik het zelf wel.
Encrypted90s @iAR16 maart 2023 19:59
Voor wekkers doe ik het ook liever zelf. Maar voor lichten ervaren wij echt nul problemen.
iAR @Encrypted90s17 maart 2023 07:14
Mee bezig…
Iets duurt er hier te lang…
Prima. Opnieuw. Prima.

:|
Koen88 @Encrypted90s17 maart 2023 07:33
Ik gebruik Siri letterlijk alleen om m'n timers uit te zetten in de keuken, als ik met volle handen sta. "Siri, zet een timer van 6 minuten en 20 seconden" vindt Siri echter teveel moeite ("De timer staat op 6 minuten en loopt" - nee, ik wil daar 20 seconden bij!), dus aanzetten van de timer moet weer met het handje. En ja, dat is iets met autisme en precieze kooktijden van eieren, maar dan nog vind ik dat een stem-assistent precies moet doen wat ik vraag, en niet ongeveer. Dan heb ik er niks aan. Hetzelfde geldt voor zoekopdrachten - als ik vraag "wat betekent xyz" of "wat is de hoofdstad van abc" krijg ik steevast terug "dit heb ik op het internet gevonden over...". Ik wil gewoon antwoord, anders had ik het zelf wel gegoogled. Gebruik ik de Google assistent, krijg ik wel direct antwoord. En Siri gaat ook constant te pas en te onpas aan. Zit je een bordspel te spelen, begint die iPad ineens zich er mee te bemoeien vanaf de koffietafel, om vervolgens de iPhone van mijn vrouw te triggeren...
Maar goed, ook de Google assistent gebruik ik niet meer dan "welk nummer is dit?", en tijdens Android Auto gebruik om routes te plannen (al moet ook daar vaak bij getyped worden) en appjes voor te lezen. Antwoord geven op appjes (meerdere keren exact dezelfde zin uit moeten spreken voordat 'ie goed wordt overgezet door speech-to-text), uitbellen ("welk nummer wil je dat ik bel?", maar dan de opmerking "mobiel," "vast" of "werk" negeren en alleen reageren als ik exact het nummer herhaal wat zij uitspuugt) en nieuwe appjes sturen naar contacten blijft lastig ("voor dat contact heb ik geen Whatsapp nummer" - jawel!).
Roel1966 16 maart 2023 19:42
Eerlijk gezegd heb ik Bixby nog nooit gebruikt deels ook wel omdat Nederlands niet ondersteund word, althans voor zover ik dan weet. Niet dat ik moeite met Engels heb maar om elke keer bij alles te moeten gaan vertalen heb ik weinig zin in. Sowieso gebruik ik eigenlijk op mijn smartphone ook Google niet omdat er toch al een aantal Google Nest speakers staan. Ook heb ik er geen zin in dat als je ergens bent opeens dan je smartphone begint te kwekken.
Meiklokje 17 maart 2023 07:05
Bixby, Alexa, Siri. Hebben allemaal beperkingen. Ik maak daar geen staat op. Een assistent die alles van jou op een server zwiert. Bedrijven die van alles wat jij daar mee doet verkoopt. Ieder gesprek. Moet je zeker niet aan een kind geven. Om daar een ouder controle op te zetten blijft het nog steeds een open deur tot spionage en data graaien. Zon ding zet ik direct uit. :)
Koen88 17 maart 2023 07:23
Bixby heb ik uit gezet omdat het een waardeloze stemassistent is. Iets beter dan Siri (als ik iets vraag wil ik antwoord, geen "dit heb ik hierover gevonden op het internet" - lees me gewoon het antwoord voor), maar meer nut dan timers in en uitschakelen heb ik nog niet gevonden. Ik ben nog altijd sneller met de app dan dat ik het spraakcommando gedaan krijg.
Gezien de bizarre hoeveelheid datavergaring die met zo'n stemassistent gepaard gaat moeten we naar mijn mening sowieso heel voorzichtig zijn om kinderen hiermee te laten werken. Een ondersteuning voor kinderaccounts lijkt me juist niet wat we willen.

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