Samsung voegt ondersteuning voor Google Assistent toe aan Galaxy Watch 4-serie

De Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic krijgen in de komende maanden ondersteuning voor Google Assistent. Een software-update voegt intussen een aantal nieuwe fitness- en welzijnsfuncties toe, naast nieuwe wijzerplaten.

Samsung zegt dat het in de komende maanden ondersteuning gaat toevoegen voor Google Assistent op de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic, via een software-update. Gebruikers kunnen vanaf dat moment naast Samsungs eigen Bixby-assistent ook Google Assistent instellen op de horloges. Dat is onderdeel van verbeterde integratie tussen Samsung en Google via het gezamenlijk ontwikkelde Wear OS. Ook krijgt de Galaxy Watch 4 'binnenkort' via een extra update ondersteuning voor het streamen van muziek via de YouTube Music-app. Verder komen er meer apps beschikbaar voor de Watch 4 via Google Play, met verbeterde ondersteuning voor onder meer Google Maps en Google Pay.

Gebruikers kunnen vanaf 10 februari al een software-update installeren voor hun Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic die een aantal nieuwe fitness- en welzijnsfuncties toevoegt aan de smartwatches. Zo voegt Samsung een nieuwe body composition-functie toe, zoals het bedrijf het noemt. Daarmee kunnen gebruikers gewicht, vetpercentage en spierdoelen nauwkeuriger bijhouden in de Samsung Health-app. Daarnaast krijgen de horloges een nieuwe functie voor intervaltraining. Gebruikers kunnen vooraf de duur, de afstand en het aantal sets van een training instellen. Het horloge stelt op basis daarvan een intervaltraining samen met intensieve en minder intensieve onderdelen. Ook voegt Samsung ondersteuning toe voor fitnessprogramma Centr, dat samengesteld is door Thor-acteur Chris Hemsworth. Watch-gebruikers kunnen dat programma 30 dagen proberen.

Met de update kunnen gebruikers nauwkeuriger de hoeveelheid zuurstof meten die de gebruiker binnenkrijgt bij een training, om te helpen bij warming-up en herstel. Ook geeft het horloge na de update aanbevelingen over hoeveel iemand moet drinken op basis van transpiratie en inzicht in hoe de hartslag herstelt door realtime monitoring, met behulp van de Samsung Health Monitor-app. Die app, waarmee gebruikers met de BioActive Sensor in het horloge nauwkeurig bloeddruk en hartslag kunnen meten, komt beschikbaar in meer landen. De app was al beschikbaar in Nederland en werkt vanaf de Galaxy Watch 2.

Het meten van de zuurstofopname bij inspanning en het bijhouden van zweetverlies en hartslagherstel na een training

Samsung introduceert met de update een slaapcoachfunctie, die slaapgewoonten in kaart brengt door slaappatronen te monitoren en aanbevelingen te doen in een vier tot vijf weken durend slaaptrainingstraject. Gebruikers die naast de Galaxy Watch 4 ook door Samsung SmartThings gestuurde verlichting hebben, kunnen instellen dat alle lichten automatisch uitgezet worden zodra het horloge herkent dat je in slaap valt.

Behalve deze welzijnsfuncties voegt de update een aantal nieuwe wijzerplaten toe aan de Galaxy Watch 4 en 4 Classic. De digitale klok is beschikbaar in de kleuren bordeaux en crème en heeft verschillende lettertypen. Vanaf eind februari gaat Samsung ook een aantal nieuwe horlogebandjes verkopen die passen bij de nieuwe wijzerplaten. Wanneer Google Assistent precies naar de horloges komt, is nog niet bekend.