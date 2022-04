Samsung brengt Wear OS-versie van zijn browser uit voor Galaxy Watch4

Samsung heeft een Wear OS-port uitgebracht van de Samsung Internet Browser. Daarmee werkt de browser nu op de Galaxy Watch4-smartwatches. Eerder was er al een Samsung Internet Browser-port voor Tizen-smartwatches.

De Wear OS-Samsung Internet Browser is een gemodificeerde variant van de browser, geschikt voor smartwatches. Dat schrijft onder meer 9to5Google. De browser werkt met veegbewegingen om te kunnen navigeren. Zo krijgen gebruikers met een veegbeweging naar de bovenkant van het scherm een menu te zien met daarin bookmarks en een Zoom-modus. Ook kunnen gebruikers hier de webpagina naar een verbonden smartphone sturen.

De app is beschikbaar voor Samsungs Wear OS-smartwatches, de Galaxy Watch4 en Watch4 Classic. Deze twee smartwatches werden in augustus onthuld. Het zijn de eerste Samsung-smartwatches op basis van het gecombineerde besturingssysteem van Wear OS en Tizen. De smartwatchapp is te downloaden via Google Play.