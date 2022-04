Wear OS krijgt ondersteuning voor draaien van scherm voor linkshandig gebruik

Nieuwe Wear OS-apparaten krijgen een functie waarmee het scherm omgedraaid kan worden, zodat een smartwatch beter geschikt is voor linkshandige gebruikers. Dan kan de smartwatch namelijk zo gedragen worden dat de knoppen richting de pols zitten, voor gebruiksgemak.

Een Google-medewerker zegt dat Google-ontwikkelaars de functie om het scherm 180 graden te kunnen draaien af hebben en dat deze beschikbaar komt op 'toekomstige, nieuwe apparaten'. Verdere informatie wordt er in het bericht niet gedeeld; het is bijvoorbeeld niet bekend of oudere smartwatches ook deze functie zullen krijgen. Het bericht is een reactie op een feature request van een gebruiker die hier in april 2018 om vroeg. Een andere Google-medewerker zei die maand de aanvraag door te spelen naar het ontwikkelteam, begin 2020 werd gedeeld dat er daadwerkelijk aan de functie werd gewerkt.

Met de functie kan de smartwatch zelf omgedraaid gedragen worden, waardoor de knoppen aan de andere kant van het scherm komen te zitten. Dit is bijvoorbeeld handig voor linkshandige gebruikers. Wanneer zij nu hun smartwatch aan hun rechterhand dragen, zitten de knoppen aan de kant van hun elleboog, wat volgens gebruikers minder gebruiksvriendelijk is dan wanneer de knoppen richting de pols zitten. De Apple Watch heeft al langer de mogelijkheid om het scherm te draaien.